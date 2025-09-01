BTC $109,441.70 0.96%
Cryptonews Noticias

WLFI entra en escena: tras meses de recaudación y compras de insiders, analistas anticipan un movimiento explosivo

Altcoins Criptomonedas
WLFI se lanzará el 1 de septiembre, una fecha importante para los estadounidenses: Día de los Caídos. El token de la familia Trump podría estar a punto de revolucionar el mundo de las criptomonedas
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
WLFI entra en escena: tras meses de recaudación y compras de insiders, analistas anticipan movimiento explosivo
El mercado de predicciones Myriad muestra que más del 77% apuestan a un precio superior a 0,20 dólares para el rendimiento de WLFI en su primer día

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • WLFI debuta finalmente hoy, tras meses de recaudación de fondos y compras vinculadas a información privilegiada.
  • Su debut se llevará a cabo a través de Binance, a las 15:00 p.m.
  • La criptomoneda de la familia Trump, comienza a cotizar el Día de los Caídos con solo una pequeña parte de su suministro desbloqueado.
  • WLFI, es un token de gobernanza vinculado a la stablecoin de World Liberty y a su próxima aplicación de pagos.
  • Los detalles sobre el funcionamiento de la gobernanza y cómo se traduce en resultados comerciales, siguen siendo limitados.

El token WLFI de World Liberty Financial comenzará a cotizar hoy, Día de los Caídos en Estados Unidos. El hecho está llamando la atención por ser el primer debut de la firma en el mercado público.

La puesta en marcha ocurre tras una serie de inversiones privadas y compras asociadas a datos privilegiados. Por otro lado, notas de analistas señalan posibles riesgos para los inversores minoristas.

WLFI es lanzado el Dia de Los Caídos, una fecha clave

Los desarrolladores de WLFI, han calificado el lanzamiento en el “Memorial Day” como un momento decisivo para el proyecto. Están “listos para avanzar”, como mostraron en la propuesta anunciada para el lanzamiento de esta nueva criptomoneda en julio de este mismo año.

El mercado de predicciones Myriad muestra que más del 78% de los participantes en la encuesta, apuestan a un precio superior a 0,20 dólares para el rendimiento de WLFI en su primer día.

El 78% de los participantes en la encuesta realizada por Myriad, opinan que WLFI superará los 0,20 dólares en su primer día
El 78% de los participantes en la encuesta, opinan que WLFI superará los 0,20 dólares en su primer día. Fuente: MyriadProtocol

World Liberty ha enfatizado el papel del token en su estrategia general, que incluye el desarrollo de USD1, su stablecoin vinculada al dólar. También se incluye la integración de funciones de trading electrónico y pagos a través de Alt5 Sigma.

Los ejecutivos afirman que WLFI respaldará la gobernanza de estos productos y, con el tiempo, ayudará a financiar la expansión. Sin embargo, los detalles sobre cómo dicha gobernanza se traduce en resultados comerciales siguen siendo limitados.

Sin embargo, los analistas y expertos legales advierten que la concentración de tenencias y los vínculos políticos plantean riesgos para la liquidez, la integridad y la protección de los inversores. Esto señala posibles riesgos para los inversores minoristas.

Binance será el primer exchange que listara la criptomoneda de la familia trump

El lanzamiento oficial de WLFI se realizará en Binance, uno de los exchanges donde son lanzadas algunas de las criptomonedas con más potencial del mercado.

El trading comenzará hoy a partir de las 15:00 horas de España, según un anuncio reciente. Los depósitos ya han sido habilitados, aunque los retiros no darán comienzo hasta mañana.

Binance aplicará al token WLFI la etiqueta de: “seedtag”, reservada para tokens innovadores, pero de un riesgo elevado.

Para participar, los usuarios deberán aprobar los cuestionarios correspondientes cada 90 días en las plataformas Binance Spot y/o Binance Margin.

Estos cuestionarios en concreto, se han diseñado para asegurar que los participantes sean conscientes de los riesgos antes hacer operaciones con este nuevo token.

Leer más:

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Más

Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
