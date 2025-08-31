Ethereum supera $340.000 millones en volumen en agosto

Aumento de la actividad en cadena para Ethereum: 340.000 millones de dólares en agosto

La adopción institucional de Ethereum crece con ETFs y tesorerías que concentran el 5% de la oferta, mientras la red alcanza 47M de transacciones con tarifas mínimas.

Los registros de volumen de transacciones en Ethereum (ETH) superaron los 340.000 millones de dólares en agosto, coincidiendo con nuevos máximos que ha tenido la criptomoneda.

Hechos clave: El volumen de transacciones en Ethereum supera los 340.000 millones de dólares.

Los rastreadores on-chain señalan nuevos máximos en la red.

La cantidad de transacciones en Ethereum están cerca de 47 millones de órdenes.

Las tarifas de gas llegan a mínimos este año.

Analistas auguran buen futuro para Ethereum.

Los máximos en Ethereum son protagonistas en agosto, según el panel de seguimiento en The Block, aparte del volumen mensual, las transacciones, el Valor Total Bloqueado (TVL), interacciones DeFi, las estadísticas de billeteras Ethereum están en crecimiento.

Aumenta la actividad en Ethereum

Según datos de DeFiLlama Ethereum tuvo la mayor participación en volumen de transacciones en los DEX, viendo mayores números en agosto.

Volumen de transacciones DEX. Fuente: DeFiLlama

Este indicador mide transferencias, movimientos DeFi, creación de nuevas criptomonedas y el uso de las mejores memecoins que se mueven en Ethereum.

Este aumento en la actividad de la red se viene por una mayor adopción institucional que acompaña el éxito de los fondos cotizados en bolsa (ETF) de ETH y el mínimo en las tarifas que son comparables a 2020, cuando la red se usaba muy poco, según los datos publicados en The Block.

Las transacciones en Ethereum alcanzan nuevos máximos

Ya ha superado con creces su número de transacciones este mes, según datos de la plataforma de seguimiento cripto The Block, se puede notar un aumento del 20% en los movimientos de la red llegando a 46.99 millones de órdenes.

Para movimientos diarios también se notan nuevos máximos, con un pico el 10 de agosto registrándose 1.75 millones.

Estos números llevan a una recuperación de la red que no se había visto desde 2021, y que con unos índices de liquidez por 14.000 millones de dólares se habla de una predicción de precio de Ethereum sobre los 4.900 dólares para septiembre, según datos de CoinCodex.

¿Qué esperar de Ethereum?

Los analistas prevén que el ETH seguirá tomando protagonismo. Geoffrey Kendrick, director de investigación de criptomonedas del banco Standard Chartered, señaló en una entrevista para medio web que la adopción institucional ya ha abarcado el 5% de la oferta circulante de ETH en pocos meses.

Y que podría dar paso a una acumulación mucho más grande, proyectando un 10% para los planes de tesorería de ETH y ETFs. Kendrick considera que la criptomoneda podría estar subvalorado en el mercado con relación al impulso visto recientemente.