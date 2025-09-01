Metaplanet aumenta sus tenencias de Bitcoin a 20.000 BTC

Las tenencias de Bitcoin de Metaplanet ascienden a 20.000 BTC tras una compra de 108,6 millones de dólares

Hechos clave: Las tenencias de Bitcoin de la empresa nipona Metaplanet, acaban de aumentar en 1.009 BTC.

Actualmente, sus tenencias totales son de 20.000 BTC.

Metaplanet, ocupa ahora el sexto lugar a nivel mundial en reservas corporativas de BTC.

La empresa todavía planea recaudar más capital a través de una oferta de acciones para financiar más compras y así aumentar sus tenencias de Bitcoin

Esta expansión agresiva refleja la confianza institucional en BTC como reserva de valor.

La empresa nipona anunció este mismo lunes, que ha añadido 1.009 BTC a sus tenencias de Bitcoin, elevando su stock total a 20.000 unidades. Esta última compra eleva sus tenencias totales a 2.140 millones de dólares.

La nueva adquisición sitúa a Metaplanet entre las principales empresas públicas que poseen bitcoin en sus tesorerías. Según datos recientes, la firma ya ocupa el sexto puesto a nivel mundial.

Metaplanet informa un rendimiento de BTC del 30,7% en el último trimestre

La última iniciativa de Metaplanet, es una muestra más que clara de que Bitcoin sigue siendo una de las mejores criptomonedas para invertir.

De hecho, la empresa realizó múltiples adquisiciones en julio y agosto, financiadas mediante actividades del mercado de capitales e ingresos operativos.

El último anuncio también detalla las métricas de rendimiento de la empresa. Metaplanet reportó un rendimiento de BTC del 30,7 % para el trimestre finalizado el 1 de septiembre, una medida que utiliza para rastrear las tenencias de Bitcoin en relación con las acciones totalmente diluidas.

En los trimestres anteriores de este año, el rendimiento de BTC se disparó hasta el 309,8%, lo que refleja la estrategia agresiva de la empresa.

Metaplanet tiene la intención de seguir aumentando sus tenencias de Bitcoin

Según datos recientes, la empresa ocupa el sexto puesto a nivel mundial, superando actualmente a otras grandes firmas como Trump Media & Technology Group y Riot Platforms.

Este desarrollo subraya la creciente tendencia de la adopción institucional en activos digitales. Y en concreto, destaca la estrategia de Metaplanet de construir una importante cartera de Bitcoin.

Para impulsar nuevas adquisiciones de BTC, Metaplanet anunció planes para recaudar 130.000 millones de yenes (aproximadamente 880 millones de dólares). La mayor parte de los ingresos se destinará a compras adicionales durante los próximos dos meses para aumentar aún más las tenencias de Bitcoin.

La continua inversión de Metaplanet en bitcoin ilustra la evolución del panorama de la gestión de tesorería corporativa, que incluso podría acabar dirigiéndose a nuevas preventas de criptomonedas para aprovechar el potencial de proyectos cripto con potencial desde el principio.

A medida que más empresas exploran los activos digitales como una asignación estratégica, las acciones de actores importantes (como Metaplanet) pueden influir tanto en la confianza del mercado como en los cambios regulatorios.