Los derivados de WLFI se disparan un 500% antes del desbloqueo de tokens de la criptomoneda vinculada a Trump

El interés abierto del token WLFI aumentó a 887 millones antes del desbloqueo del suministro del 5%. El volumen de derivados aumentó un 535% a 4,54 mil millones de dólares

Autor Minia Xisela Rodríguez Hechos verificados por Tania Fernández Última actualización: Septiembre 1, 2025



Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.

Hechos clave: El interés abierto del token WLFI aumentó antes del desbloqueo del suministro del 5%. El volumen de derivados aumentó un 500%.

El token, afiliado a la familia Trump, se disparó hasta cerca de mil millones de dólares en las horas previas al desbloqueo parcial.

A partir de las 15:00 h del día de hoy, se lanzará el token WLFI.

El desbloqueo pone a prueba la resiliencia de la tokenómica y la gobernanza de WLFI.

La utilidad del token (staking, gobernanza e incentivos de liquidez) sustenta su valor a largo plazo; sin embargo, su modelo de suministro fijo podría tener dificultades para generar escasez.

Los derivados de WLFI se dispararon en las operaciones a medida que aumenta la anticipación por el lanzamiento del primer token del proyecto vinculado a Trump este mismo lunes.

Binance ha confirmado que incluirá a WLFI, en su plataforma el 1 de septiembre a las 15:00 horas. Esto ocurre mientras la moneda estable USD1 de World Liberty Financial se lanza en la cadena de bloques Solana.

La negociación de WLFI comienza el 1 de septiembre

WLFI se emitió como un token de gobernanza para World Liberty Financial, diseñado para que sus titulares pudieran votar sobre las actualizaciones del protocolo.

La negociación oficial comienza hoy mismo a través de Binance, una de las mejores plataformas para nuevas criptomonedas. Sin embargo, los primeros inversores solo pueden vender una quinta parte de sus asignaciones.

El lanzamiento de WLFI, pondrá a prueba cuánta influencia tiene la marca: Trump, y si puede elevar el valor de la oferta de 100 mil millones de tokens.

En las operaciones previas a la apertura del mercado, algunas plataformas han fijado el precio de WLFI en aproximadamente 0,42 dólares. Esto implica una valoración totalmente diluida de casi 40 mil millones de dólares.

Interés abierto de WLFI en las últimas 24 horas. Fuente: CoinGlass

Los contratos WLFI de Ethereum, Binance Smart Chain y Solana se incluyen en la lista sin comisiones, lo que garantiza la accesibilidad multicadena.

Esta medida refleja la creciente demanda de su ecosistema, que busca ofrecer una plataforma financiera respaldada por stablecoins que sea transparente y asequible.

A partir de hoy, los primeros inversores podrán reclamar el 20% de sus asignaciones de las rondas de capital semilla de 0,015 y 0,05 dólares de WLFI. El sistema “Lockbox” gestionará la distribución, manteniendo el resto bloqueado para evitar sobre-ofertas.

Influencia política: un campo minado regulatorio y reputacional

Sin embargo, la asociación de WLFI con la familia Trump presenta riesgos únicos. La imagen del proyecto como una “plataforma DeFi” respaldada por el expresidente estadounidense Donald Trump y sus hijos ha atraído la atención, pero también el escrutinio regulatorio.

La SEC está investigando si WLFI cumple los requisitos para ser considerado un valor según la Prueba Howey, dada su asignación del 38% a inversores internos y su estructura de gobernanza centralizada.

⚡️ $WLFI IS REVOLUTIONIZING DEFI WITH TRUMP BACKING ⚡️ 📺 https://t.co/lMYLtr8mSM@TheCryptoProfes just broke down the political DeFi giant launching Sept 1: – $550M raised from 85,000+ investors

– USD1 stablecoin top 5 globally

– 20% token unlock Sept 1

– $LINK $AAVE & $ONDO… pic.twitter.com/dlLB5NoT08 — Coin Compass (@CoinCompassHQ) August 29, 2025

Además, los vínculos políticos del token amplifican su exposición a cambios geopolíticos y legislativos. Por ejemplo, el token WLFI, respaldado por Trump, refleja las trayectorias volátiles de otros tokens con temática política.

Podemos destacar TRUMP y MELANIA, que aunque consideradas como algunas de las mejores memecoins, su capitalización de mercado se disparó y desplomó en cuestión de días.