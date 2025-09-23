Analistas afirman que la caída del Bitcoin podría revertirse pronto

¿Comprar Bitcoin a la caída? Analistas afirman que BTC se recuperará pronto

El interés institucional y la entrada a los ETF sostienen al Bitcoin, incluso en medio de la presión vendedora y la caída del precio.

La demanda de inversores minoristas se activa en los momentos de caída del Bitcoin (BTC), aun así, hay factores que indican que el precio se recuperará pronto.

Hechos clave: Bitcoin está experimentando una etapa de caída en septiembre.

La demanda minorista podría estar manteniendo el precio a la baja.

Indicadores marcan un interés sostenido en la criptomoneda.

El índice Coinbase Premium se marca positivo, así como la Demanda Aparente.

Instituciones no dejan de creer en el Bitcoin.

Finalizando la semana pasada, el Bitcoin se recuperó brevemente hacia los 117.000 dólares para luego comenzar un descenso promovido por una presión vendedora a la baja, lo que no significa que el BTC ha perdido el interés.

El índice Coinbase Premium ha registrado valores positivos, lo que indica, aun con un precio bajo, una fuerte demanda en una de las criptomonedas más rentables.

Indices en cadena son positivos a pesar de la caída del Bitcoin

El exchange referencia de Estados Unidos, Coinbase, se ha dedicado a calcular un índice específico para comparar el precio BTC/USD en su base y con la de Binance BTC/USDT.

Este marcador, que permite evaluar cómo se está comportando la demanda en el país, se torna positivo actualmente, ubicado en 0,075 el pasado lunes 22 de septiembre, indicando aumento en las compras, aun durante la caída del Bitcoin hacia los 111.000 dólares.

El ferviente seguidor de la criptomoneda, BTC_Chopsticks, ha expresado en X, “mientras el índice se mantenga positivo, seguiré siendo optimista respecto a BTC”. Lo que permite notar la ‘tranquilidad’ que da a los creyentes de la criptomoneda e indicando que los minoristas continúan ingresando al mercado aprovechando los momentos de baja.

La constancia del interés se confirma en el gráfico de Demanda Aparente de CryptoQuant del último mes, que muestra un aumento, en comparación con el mismo período de agosto. También puede notarse que la demanda en septiembre es comparable con la encontrada a finales de julio, momento del rally del Bitcoin, pero ahora con un precio más austero del activo.

Gráfico demanda aparente del Bitcoin. Fuente: CryptoQuant

El Bitcoin continúa siendo apoyado institucionalmente

Los recientes datos de demanda de Bitcoin podrían ser el impulso necesario para que el precio rompa al alza, arrastrando consigo al mercado de las mejores memecoins. Este movimiento se sostiene gracias al interés institucional que no ha disminuido, en regulaciones cada vez más claras y en un debate político que mantiene vigente la conversación sobre las criptomonedas.

Solo en septiembre se han registrado más de 3000 millones de dólares de ingresos a los ETF de Bitcoin, CoinShares destacó los ingresos por 977 millones de dólares a productos asociados a la criptomoneda y empresas como Metaplanet y MicroStrategy continúan con la estrategia de acumulación cripto.

“A pesar de la debilidad a corto plazo, el apoyo institucional se mantiene firme”, mencionó en un informe a sus inversores la firma QCP Capital en su página web.