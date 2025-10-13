¿Está el próximo rally alcista en marcha para las altcoins?

Tras un desastre que no se extendió más allá del fin de semana, las altcoins del mercado cripto repuntan al alza y buscan un poco más de gloria. ¿Ha llegado la hora?

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 13, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave:

La primera fase de la altcoin season concluida, la segunda podría empezar.

La dominancia del Bitcoin podría caer en picado tras un último retest.

Las altcoins tienen mejores rendimientos que el Bitcoin el día de hoy.

El índice de temporada de altcoins se encuentra en 49.

Todo va acorde al plan para las altcoins

Si bien la primera fase de la altcoin season se concretiza según el plan de algunos analistas criptos, la segunda marcha podría pronto empezar. Las altcoins no habrían dicho su última palabra, incluso tras un viernes desastroso y un flash crash sin precedentes.

Ya parcialmente recuperadas para algunas o totalmente recuperadas para otras, las mejores altcoins apuntan a más y para eso, de mucho dependen de la evolución de la dominancia del Bitcoin.

Para el analista CryptoBullet, todo iría acorde al plan, sobre todo para el gráfico de la dominancia del Bitcoin con una primera bajada y un retest que servirá de nuevo impulso para ir aún más abajo. Una evolución que podría favorecer tanto a las nuevas criptomonedas como a las criptomonedas con más futuro.

$BTC Dominance update



It was wild, but $BTC.D actually did what I expected 🤷‍♂️

(of course I didn't expect $Alts to fall to zero) $BTC.D retested the EMA50+MA50 zone and looks like we're leaving a crazy wick above. Technically speaking, as long as we close below that… pic.twitter.com/avHBEzak6h — CryptoBullet (@CryptoBullet1) October 12, 2025

Siempre, según el analista cripto, las altcoins podrían repuntar nuevamente con la segunda fase de la altcoin season que provocaría una caída aún más significativa de la dominancia del Bitcoin, desde los casi 60% hasta el 44%.

¿Semana perfecta para las otras criptomonedas?

Tras un repunte superior al 60%, la dominancia del Bitcoin de nuevo está cayendo, aunque todavía falta un esfuerzo adicional para demostrar que tenemos una tendencia y no solo un simple rebote. Según CoinMarketCap, la BTCD se acerca al 58%, mientras que las altcoins superan al BTC en lo que se refiere a rendimientos.

El BTC disfruta de este lunes con una evolución favorable de su precio del 2,88% mientras que las altcoins ganaron aún más. Con una capitalización total del mercado cripto que subió un 5,32% en las últimas 24 horas, el motor de la última subida han sido las otras criptomonedas.

La rotación de capital sería un hecho, según el analista de Alphractal, Joao Wesson y esta semana podría ser decisiva para las otras criptomonedas.

All the money that got liquidated yesterday, plus the massive BTC sell-offs, is flowing fast into other altcoins!



This week, we’re going to see huge altcoin pumps that nobody even saw coming!

Mark it down — it’s almost like a market promise! — Joao Wedson (@joao_wedson) October 11, 2025

Mejor aún, las altcoins podrían vivir una gran semana con subidas de precio impresionantes. Por ahora, el índice de temporada de altcoins sigue alejado de la famosa altcoin season, con un valor de 49 por debajo de los decisivos 75.