Esta empresa invierte en Ethereum y gana casi 1.000 millones de dólares
Hechos clave:
- Sharplink estableció su reserva en ETH y la estrategia ya es ganadora.
- Las ganancias no realizadas se acercan a los 1.000 millones de dólares.
- La empresa posee actualmente más de 838.000 ETH.
- El alza de precio para Ethereum conlleva más ganancias para SharpLink.
Las reservas estratégicas en Ethereum son la llave del éxito
Mismo si la compañía recién estableció sus reservas en ETH a lo largo del mes de junio del 2025, las ganancias no realizadas ya se acercan a los mil millones de dólares.
Según los últimos datos, aumentaron en 900 millones de dólares en unos pocos meses.
Al igual que muchas empresas que confiaron en el Bitcoin anteriormente, las recompensas son cada vez más importantes para los que se orientaron hacia Ethereum. Si bien, las compras fueron intensas, con unas reservas que doblaron en cuatro meses, solo se le puede dar la razón a SharpLink cuando descubrimos las ganancias no realizadas.
Por ahora, la reserva estratégica en Ethereum es un total éxito, para una de las compañías que más ETH posee en el mundo. Según los datos de Strategiethreserve, Sharplink posee las segundas reservas más grandes del mundo solamente después de Bitmine, por ahora inalcanzable en este ranking.
Si Bitmine está cómodamente instalado en el primer lugar con una reserva de 2,83 millones de ETH, Sharplink se instala en el segundo lugar con pertenencias de más de 838.000 monedas.
Unas reservas destinadas a aumentar
El triunfo actual podría ser aún más abrumador con el tiempo ya que, por un lado, el precio de Ethereum sigue aumentando.
Tras un principio de octubre más que positivo, el precio de ETH rondea los 4.700 dólares. Además, gracias a su dinámica actual, no es extraño ver predicciones Bitcoin y Ethereum que apuntan a un alza de ETH por encima de los 5.000 dólares.
También, el presidente de Sharplink, Joseph Lubin, sigue totalmente comprometido con la estrategia actual de la empresa, lo que significa que la acumulación de más ETH es todavía un claro objetivo.
