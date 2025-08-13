BTC $121,165.84 1.44%
Trader predice el precio de Ethereum: ¿Veremos a ETH alcanzar los 8500 dólares en 2025?

Factores actuales como el TVL de más de 90 mil millones de dólares de Ethereum, el creciente interés institucional y la demanda de ETF reflejan ciclos alcistas pasados en el precio de Ethereum
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Trader predice el precio de Ethereum: ¿Veremos a ETH alcanzar los 8500 dólares en 2025?
Ethereum podría superar los 8.600 si BTC alcanza los 150.000 según las tendencias históricas

Hechos clave:

  • El precio de Ethereum podría alcanzar nuevas cotas, según el trader Yashasedu.
  • Según tendencias pasadas, el potencial de ETH está intrínsecamente relacionado con el de BTC.
  • Factores actuales que incluyen el creciente interés institucional en la altcoin y la demanda de ETF, respaldan el posible aumento del precio de Ethereum.
  • Expertos del mercado pronostican aumentos de hasta 150.000 dólares o superiores para BTC
  • Sin embargo, el precio actual de la misma y los riesgos actuales siguen condicionando su aumento de precio.

El precio de Ethereum podría superar su ATH e incluso llegar mucho más lejos, si BTC alcanza los 150.000. Según el trader Tashasedu, y lo que ha comentado en sus redes sociales, si BTC alcanza esa cifra Ether puede dispararse hasta los 8.656 dólares.

Según el trader, la valorización de Ethereum podría alcanzar sobre el 35% de la de BTC, como ya ha sucedido en ciclos precedentes. A pesar de esto, el potencial de ETH es condicional y no solo vinculado a Bitcoin, sino también a otros factores del proyecto y del mercado.

Según Tashasedu las condiciones del mercado son similares a las de ciclos alcistas anteriores

Yashasedu dijo que el patrón de Ether alcanzando entre el 30 y el 35% de la capitalización de mercado de BTC está destinado a repetirse.

La proyección de este trader sobre el precio de Ethereum, se basa en un patrón recurrente. Yashaedu enfatizó que las condiciones actuales del mercado reflejan otras vistas en ciclos alcistas anteriores.

Entre ellos, se destacan: el TVL (que ya supera los noventa mil millones de dólares), el aumento del interés por parte de grandes empresas e instituciones y el entusiasmo actual en los ETF de Ethereum.

Estos factores contribuyen a un entorno favorable para que el precio de Ethereum siga el ejemplo de BTC en una posible trayectoria alcista.

Según palabras del trader, si la cripto original crece hasta los 150.000 dólares, el precio de ETH podría alcanzar fácilmente los 8.656 dólares, una cifra increíble que nos hace querer estar pendientes de la predicción de precio de Ethereum.

Los ETF y el aumento de demanda institucional pueden ser catalizadores para el aumento de precio de Ethereum

Varios expertos predicen que BTC podría alcanzar los 150.000 para finales de año e incluso más. Entre ellos, podemos destacar a: Tom Lee de Fundstrat, Arthur Hayes de BitMEX y Joe Burnett de Unchained Market Research.

Está claro que se establece una relación Bitcoin vs Ethereum que no se puede obviar, y si estas proyecciones se materializan, el precio de Ethereum podría experimentar un aumento proporcional, basándose en su relación histórica con Bitcoin.

A pesar de esta relación, lo que está claro es que no es el único factor que puede hacer que el precio de Ether supere con creces su último máximo histórico.

La demanda institucional y de ETF de ETH aumenta las posibilidades de que las expectativas puestas en la altcoin se cumplan.

De hecho, ayer mismo la empresa BitMine Immersion Technologies anunció que recaudaría hasta 20.000 millones de dólares para la compra de ETH. Un día antes, los ETFs de Ether registraron su mayor día de entradas netas de la historia.

