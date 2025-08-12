La empresa de Jeff Bezos: Blue Origin habilitaría los pagos con criptomonedas y stablecoins

Blue Origin podrá sumar viajes que ahora podrán reservarse con criptomonedas y stablecoins, llevando el turismo aeroespacial más cerca de la economía descentralizada

La empresa de transporte aeroespacial, Blue Origin, se asoció con Shift4 Paayments para habilitar las criptomonedas como medio de pago para viajes espaciales.

Aceptarán wallets cripto como MetaMask y Coinbase.

Las criptomonedas soportadas hasta ahora son BTC, ETH, SOL, USDT y USDC.

La reserva de boletos con cripto ya está disponible en la página de Blue Origin.

World Mobile y Protelindo conectan la blockchain, el espacio y las telecomunicaciones.

Gracias a la asociación entre las empresas, los activos digitales serán aceptados para hacer viajes al espacio conectando wallets como MetaMask y Coinbase.

Gracias a esta alianza, los boletos para el cohete New Shepard se podrán pagar con criptomonedas como Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Solana (SOL), Tether (USDT) y USD Coin (USDC).

Los pagos con criptomonedas son realidad en Blue Origin

A través de un comunicado de Shift4 Payments se conocieron los detalles de la asociación, asegurando pagos rápidos, seguros y directos.

El director ejecutivo de la empresa de pagos, Taylor Lauber, afirmó que “nuestra misión siempre ha sido revolucionar el comercio simplificando el proceso de transacción, y nos entusiasma extender esta visión más allá de la Tierra”.

Alex Wilson, director de criptomonedas de Shift4 en el mismo reporte aseguró que pagar con Bitcoin y otras criptomonedas x1000 se están haciendo cada vez más popular gracias a sus beneficios y que especialmente para los activos de lujo se irán convirtiendo en el favorito para los consumidores.

Conexiones impulsadas por la blockchain

Blue Origin es la primera en conectar la economía descentralizada con el turismo espacial, pero el proyecto de telecomunicaciones descentralizado llevado a cabo por World Mobile ya está en marcha.

Se trata de una red 5G para la blockchain que utiliza drones propulsados por hidrógeno para transmitir las conexiones desde la estratósfera, gracias a la alianza con Protelindo, el mayor proveedor de telecomunicaciones de Indonesia, creando así la plataforma World Mobile Stratospheric (WMS).

Hasta ahora World Mobile ha dado a conocer algunos detalles de pruebas hechas en el Reino Unido, Alemania y Oriente Medio en colaboración con algunos operadores locales, demostrando cobertura de baja latencia y gran ancho de banda en los dispositivos “con velocidades máximas confirmadas de hasta 90 Mbps y latencias de tan solo 1 milisegundo”.