Finalmente Ripple pagará una multa de 125 millones a la SEC

Criptomonedas Regulación XRP
El precio del XRP tuvo una repercusión inmediata al subir hasta 12% horas después de la sentencia y se mentiene en positivo esta semana
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Última actualización: 
Tras finalizar 5 años de litigios, el tribunal estableció una multa civil a Ripple de 125 millones de dólares y con limitaciones a las ventas institucionales de XRP.

Hechos clave:

  • Las apelaciones entre Ripple y SEC fueron desestimadas en mutuo acuerdo.
  • Ripple deberá pagar 125 millones de dólares.
  • La venta de XRP está limitada a entes institucionales.
  • El director jurídico de Ripple Labs declaro “es el fin”.
  • XRP subió hasta 12% en las horas siguientes a la decisión.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) y Ripple Labs decidieron ponerle fin al caso que lleva casi 5 años en litigio al desestimar en conjunto sus apelaciones presentadas ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU., por lo que así se concluye el caso.

Fin del caso de Ripple pero las sanciones siguen en pie

Tras algunos intentos de la SEC y Ripple por reducir la multa a 50 millones de dólares y quitar las prohibiciones, la jueza encargada del caso Analisa Torres, se negó a quitar las sanciones impuestas en 2024 debido a que “ninguna de las partes se acercó a mostrar “circunstancias excepcionales”.

Ahora el caso ya está dado por finalizado, con la sentencia de Stuart Alderoty, director jurídico de Ripple, en su cuenta de X el 07 de agosto “el fin… ahora devuelta a los negocios”.

Futuro de Ripple e implicaciones en la industria

El precio de XRP vio repercusión directa en esta decisión, entre 5% y 12% fue el aumento en parte debido al optimismo de los inversores y la futura capitalización de Ripple dentro de un contexto regulatorio favorable.

24h7d30d1yAll time

La predicción de precio de Ripple es positiva, pero hay que actuar con cautela ya que el precio ha mostrado soportes sobre 3,10 y 3,15 dólares y aunque la desestimación del caso le ha dado un repunte alcista, el XRP ha tenido resistencia entre los 3,35 y 3,40 dólares.

Ahora bien, este caso marca hoy un precedente en la industria cripto y con unos directivos en la SEC que tienen mejores ojos ante las criptomonedas da paso a que la agencia se centre en desarrollar regulaciones más claras y abiertas al desarrollo cripto en EE.UU. así como el ‘Proyecto Crypto’ recientemente anunciado.

Aunque estas decisiones dependen en gran medida del Congreso, la SEC, en voz de su comisionada Hester Peirce ha sugerido la necesidad de que se aborden las “lagunas” en cuanto a la regulaciones de las criptomonedas, teniendo como ejemplo de alguna manera la Ley MiCA que define cómo comprar Ripple en España.

