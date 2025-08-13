El dinero institucional ahora posee el 17% de todo el Bitcoin en circulación

Las tenencias institucionales de Bitcoin han alcanzado un récord de 3,64 millones de BTC. Esta cifra representa aproximadamente el 17 % del suministro total de Bitcoin en circulación

Autor Minia Xisela Rodríguez Editora de contenidos Marina Flores Última actualización: Agosto 13, 2025

Hechos clave: Bitcoin es cada vez más popular entre los tenedores institucionales.

Actualmente, las reservas de Bitcoin en manos institucionales ascienden a un máximo sin precedentes de 3,64 millones.

Las empresas que cotizan en bolsa han desempeñado un papel destacado en la adopción institucional de la criptomoneda.

El rápido aumento, marca un hito en la integración de Bitcoin en TradFi.

Hace apenas tres días, Binance capturó el 17% de las entradas globales de Bitcoin.

La participación de los operadores a corto plazo, indica una tendencia general de mayor actividad.

Bitcoin sigue consolidando su posición como activo estratégico de tesorería. El rápido aumento de las tenencias institucionales marca un hito en la integración de Bitcoin en TradFi. Expertos del mercado consideran que el ritmo de crecimiento podría acelerarse conforme maduren aspectos como la infraestructura y las regulaciones asociadas al sector.

Por ello, averiguar cómo invertir en Bitcoin. Y mientras la adopción institucional alcanza nuevos máximos, los titulares a corto plazo siguen enviando BTC a plataformas como Binance. De hecho, el exchange recibió 4770 BTC desde cuentas que mantuvieron la criptomoneda durante menos de 155 días.

Bitcoin sigue atrayendo el dinero de los inversores institucionales

Según BitcoinTreasuries, las tenencias de Bitcoin han escalado hasta un máximo de 3,64 millones. Esta cifra, se corresponde a un 17% del suministro total (en circulación).

Si bien las grandes entidades que cotizan en bolsa han desempeñado un papel destacado en la adopción institucional de la criptomoneda insignia, el crecimiento reciente ha sido impulsado por otros factores. En particular, el auge de los ETF de Bitcoin al contado en Estados Unidos.

Estos productos, han registrado más de 14.800 millones de dólares en entradas acumuladas hasta el segundo trimestre del año. Esto indica claramente un creciente interés de los inversores por una exposición regulada y cotizada en bolsa a Bitcoin sin las complejidades de la custodia directa.

A medida que más entidades sigan el ejemplo de los primeros usuarios, es probable que el papel de Bitcoin como cobertura macro y como activo tecnológico se amplíe. Esto redefinirá potencialmente los límites entre TradFi y DeFi.

Posible cambio en la dinámica del mercado por la actividad de los tenedores a corto plazo

Por otro lado, los inversores de BTC a corto plazo, muchos de los cuales se centran en cómo comprar Bitcoin con PayPal, influyen en la ejecución de transacciones significativas (aunque no de nivel ballena) en plataformas como por ejemplo: Binance.

Su participación indica una tendencia general de mayor actividad entre los operadores que gestionan activamente sus posiciones. Esto es, en lugar de mantener activos para obtener valor a largo plazo.

24h 7d 30d 1y All time

En concreto hablamos de Binance, uno de los exchanges que absorben algunas de las mejores preventas de criptomonedas cuando son lanzadas. Se enviaron 4.770 BTC a la plataforma desde cuentas que mantuvieron la criptomoneda durante menos de 155 días hace apenas 3 días, una cifra considerable.

La naturaleza de estas entradas pone de relieve el entorno comercial actual, donde la volatilidad se ve impulsada por estrategias a corto plazo y comportamiento especulativo.

Esta tendencia podría seguir moldeando la estructura de precios y el entorno de liquidez de Bitcoin a corto plazo.