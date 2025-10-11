BTC $111,947.92 -4.90%
Tic-tac pronto ya no habrá más Bitcoin que comprar a este precio 

Si un retroceso provoca algún temor en ciertos inversores, no es el caso de todos. Las grandes instituciones compran Bitcoin a un ritmo jamás visto antes sin fijarse mucho en el precio.
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • La oferta del BTC está limitada a 21 millones de monedas.
  • Las instituciones compran cada vez más Bitcoin que antes.
  • En los últimos dos años, el choque entre oferta y demanda se ha intensificado.
  • El déficit de oferta se acerca a los dos millones en dos años.

Las instituciones compran cada vez más Bitcoin

Las leyes económicas son claras, cuando mayor es la demanda, automáticamente se reduce la oferta disponible. Y en el caso del Bitcoin, un activo con una oferta total considerablemente limitada, esta ley parece verdad absoluta.

Si bien la fuerza del BTC siempre reside en su oferta limitada, esta se volvió aún más limitada con la llegada de los inversores institucionales, las grandes empresas públicas y otros grandes actores del mercado cripto.

Según los datos de Bitwise, uno de los principales emisores de ETF de Bitcoin, las compras institucionales estarían a punto de sobrepasar el millón de BTC en el año 2025.

A día de hoy, las instituciones han comprado ya más de 944.000 BTC, un monto altísimo, sobre todo tomando en cuenta que el precio del BTC siempre ha estado por encima de los 70.000 dólares en 2025.

Además, tras unos cuantos años difíciles de bear market, la demanda institucional sube por segundo año consecutivo y esta vez, podría por fin superar el millón.

Un problema de oferta y demanda cada vez mayor

Como se ha mencionado en primer lugar, el alza de la demanda, toma realmente importancia cuando la oferta es limitada. En el caso del BTC, la oferta es cada vez más limitada, sobre todo desde el halving de Bitcoin del 2024.

Desde entonces, la “producción” diaria de BTC ha sido divida por dos y desde entonces, responde aún menos a las necesidades de las instituciones.

Según los datos de Bitwise, en los años anteriores siempre había más oferta que demanda institucional. Sin embargo, en los últimos dos años, la tendencia se ha revertido por completo. En 2024, a pesar de que la nueva oferta era de 217.771 BTC, las instituciones compraron por 913.006 monedas.

En este año 2025, la diferencia es todavía más abismal, con una nueva oferta de 127.622 Bitcoin disponible y una demanda que se acerca al millón de monedas (944.330). En total, en los últimos dos años, han habido casi dos millones de compras institucionales por una nueva oferta extremadamente limitada en comparación (unos 345.000 BTC).

Para las instituciones no hay dudas, el Bitcoin es de las mejores criptomonedas para invertir.

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

