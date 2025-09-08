Las tesorerías corporativas de Bitcoin superan el millón de BTC y suman cerca de mil millones de dólares esta semana
Hechos clave:
- Las tesorerías corporativas de Bitcoin sumaron cerca de 9.800 BTC en tan solo una semana.
- En concreto, equivale a cerca de mil millones en dólares.
- Los titulares existentes, como MicroStrategy, Marathon Digital y Metaplanet, aumentaron significativamente sus posiciones en BTC.
- Un total de 24 empresas contribuyeron a las tesorerías corporativas durante la semana pasada.
- Entre ellas, tres nuevas empresas lanzaron bonos del tesoro de Bitcoin por un total de 1.503 BTC.
Las tesorerías empresariales de Bitcoin sumaron una cifra impresionante de BTC en la anterior semana, elevando las tenencias totales a más de 1 millón de BTC. Las nuevas contribuciones y los anuncios por parte de estas empresas, impulsaron el dinamismo tanto en las carteras existentes como en otras nuevas.
Es de destacar, que tres nuevas empresas lanzaron sus bonos del tesoro de Bitcoin (aportando 1503 BTC al total de tesorería de Bitcoin).
Las empresas refuerzan sus participaciones con nuevos Bitcoin
Muchas empresas están formalizando estrategias de Bitcoin, una de las mejores criptomonedas para invertir, a medida que evolucionan los marcos de tesorería.
Distintas empresas consolidadas ampliaron sus reservas de BTC con compras significativas esta semana. Strategy, liderada por Michael Saylor, añadió más Bitcoin, elevando sus tenencias por encima de los 636.500 BTC.
Por su parte, Marathon Digital compró 1.838 BTC, mientras que Metaplanet consiguió otros 1.009 BTC.
Sin embargo, no fueron las únicas. Por ejemplo, American Bitcoin aumentó su tesorería en 502 BTC, fortaleciendo su posición al debutar en el Nasdaq con el ticker ABTC.
Empresas más pequeñas como Cipher Mining y CleanSpark también se sumaron a la tendencia. Cipher añadió 195 BTC y CleanSpark 124 BTC durante el mismo período.
Y esto sigue así, hasta un total de 24 empresas que decidieron reforzar su tesorería de Bitcoin a lo largo de la semana anterior. Esta rápida acumulación demuestra que las empresas consideran a Bitcoin como un activo a largo plazo.
Las empresas están asegurando exposición mediante compras directas y estrategias financieras innovadoras en Bitcoin y nuevas criptomonedas, lo que refleja el creciente atractivo de BTC como reserva de valor.
Metaplanet adquiere hoy 136 BTC más mientras avanza hacia su objetivo de 2026
Sin ir más lejos, Metaplanet acaba de anunciar hoy que compró 136 BTC adicionales por aproximadamente 15,2 millones de dólares mientras avanza hacia su objetivo de acumular 100.000 BTC para el año que viene.
La última compra eleva la inversión de la empresa a 2.080 millones de dólares (304.600 millones de yenes). Esto eleva sus tenencias totales a 20.136 BTC, convirtiéndolo en el sexto mayor accionista corporativo público de la criptomoneda más grande del mundo.
Pranav Agarwal, director independiente de Jetking Infotrain India (la primera empresa de tesorería de bitcoins que cotiza en bolsa en el país), declaró: “Metaplanet parece estar en el buen camino, con cuatro meses restantes del año y un tercio más de sus objetivos por delante”.
