¿Podríamos ver una alteason en septiembre? Esto es lo que sabemos
Con Ethereum manteniéndose por encima de los 4.200 dólares y el dominio de Bitcoin cayendo, algunos analistas dicen que el mercado está entrando en territorio privilegiado de la temporada alternativa.
- El dominio de Bitcoin ha caído por debajo del 60%, lo que ha generado especulaciones sobre el inicio de una temporada de altcoins si se acerca al umbral del 50%.
- Los expertos señalan a Ethereum y Solana como los ecosistemas mejor posicionados para beneficiarse de la rotación de capital, gracias a la sólida actividad de la red y al interés institucional.
- Analistas advierten que no hay garantía de una temporada de altcoins solo por haber ocurrido en ciclos anteriores.
- Las condiciones del mercado y el movimiento de Bitcoin siguen siendo variables clave.
Tras un fuerte repunte en julio y parte de agosto, el mercado de altcoins se encuentra ahora en un estado de espera.
A pesar de un reciente retroceso, Ethereum (ETH) se mantiene por encima de los 4.200 dólares, mientras que Bitcoin (BTC) ronda los 110.000 dólares.
Según TradingView, el dominio de Bitcoin ha caído por debajo del 60%, desde el 66% de principios de este verano.
Para muchos analistas, la clave detonante para una verdadera temporada de altcoins sería una caída por debajo del 50%. Esto indicaría una mayor rotación de capital hacia Ethereum y el mercado de altcoins en general.
Cae el dominio de Bitcoin: ¿se avecina una temporada de altcoins?
Con el dominio de Bitcoin cayendo por debajo del 60%, el mercado parece estar entrando en una nueva fase. Históricamente, estos niveles han precedido una rotación hacia Ethereum y a las mejores altcoins.
Analistas como Eneko Knorr, CEO y fundador de Stabolut, cree que se están creando las condiciones para una posible temporada de altcoins, aunque advierte que no está garantizada:
En general, creo que todo está listo para una posible “temporada de altcoins”. Solemos ver cómo el dinero rota de Bitcoin a las principales altcoins tras un fuerte repunte de BTC, y el último aumento de ETH parece el comienzo de ese movimiento. Pero debo advertir que la historia es una guía, no una garantía… No se nos debe una temporada de altcoins solo porque haya ocurrido antes.
Knorr ve señales de que el mercado puede estar entrando en una nueva fase de impulso de las altcoins, pero insta a tener cuidado de no asumir que la historia se repetirá:
Dicho esto, todo el sector se encuentra en una posición mucho más sólida que en los ciclos anteriores. Con los ETF al contado, la participación de los bancos y la adopción real, hay un buen impulso.
Leo Zhao, director de inversiones de MEXC Ventures, sugiere que la dinámica actual del mercado podría crear las condiciones adecuadas para que las altcoins ganen impulso en septiembre, especialmente si Bitcoin se mantiene en una tendencia lateral:
Si bien Ethereum y Solana se mantienen en niveles clave, septiembre podría marcar el punto de inflexión donde las altcoins finalmente se convertirán en el centro de atención si Bitcoin continúa consolidándose. El camino no será lineal, pero las bases son sólidas para un ciclo de mercado más sólido y diversificado.
Los ecosistemas Ethereum y Solana lideran el impulso de las altcoins
Eneko Knorr señala que Ethereum continúa atrayendo capital institucional, mientras que Solana se ha consolidado como una alternativa sólida entre las redes de capa 1:
Las altcoins parecen encaminadas a un septiembre sólido. Ethereum sigue siendo la opción predilecta para el capital institucional, ya que la mayor parte de la actividad de tokenización se desarrolla en su plataforma. Un potente imán para el capital a largo plazo. En lo que respeta a las “guerras de capa 1”, Solana prácticamente se lleva la medalla de plata. Es rápido, el ecosistema está en plena efervescencia y ha captado la atención tanto de desarrolladores como de usuarios. Se ha convertido en una herramienta imprescindible para cualquiera que se tome en serio este sector.
Varios tokens basados en Solana con el mayor valor total bloqueado (TVL) mostraron notables aumentos de precio en agosto. Entre los cinco primeros, Raydium (RAY) y Marinade (MNDE) destacaron con ganancias del 31,5% y el 40,2%, respectivamente.
Si bien los tokens basados en Solana experimentaron movimientos de precios más agresivos en agosto, el ecosistema de Ethereum siguió siendo un imán para el capital a largo plazo.
Entre los proyectos con el TVL más alto, Lido (LDO) y Aave (AAVE) registraron sólidas ganancias del 30,4% y el 25,3%, respectivamente. Mientras tanto, nuevos participantes como Ethena (ENA) también llamaron la atención con un aumento de precio.
¿Veremos una temporada de altcoins en septiembre?
Septiembre trae señales mixtas y aunque es demasiado pronto para confirmar una temporada completa de altcoins, las condiciones son más favorables que en ciclos anteriores, según los expertos.
Mientras tanto, la atención de los inversores se está centrando en casos de uso reales, estrategias de infraestructura e innovación en DeFi.
Y si Bitcoin continúa consolidándose y los datos macroeconómicos se mantienen neutrales, las altcoins podrían captar la atención, pero la historia no ofrece garantías.
Mantenerse selectivo y estar atento a los niveles de soporte clave será crucial. Que este sea el mes de ruptura para las altcoins o un nuevo comienzo en falso, dependerá de cómo responda el mercado.
Nuestra guía podría ayudar a los interesados con el análisis del índice de temporada de altcoins.
