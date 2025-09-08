El Salvador celebra el cuarto aniversario de su Ley Bitcoin con la compra de 21 BTC el 7 de septiembre
Hechos clave:
- El Salvador compró 21 BTC en el día de ayer, para celebrar el cuarto aniversario de su Ley Bitcoin.
- El aniversario, celebra la conversión de la principal criptomoneda en moneda de curso legal en el país.
- Con esta nueva adquisición, se aumentan las tenencias del país a 6,313 BTC.
- El valor actual de la reserva de Bitcoin del país, es actualmente de 701 millones de dólares.
- La adquisición en el aniversario de la Ley Bitcoin se da aun con las tensiones existentes entre el país y el FMI.
Hace apenas un día, se confirmó que El Salvador había comprado 21 unidades de la criptomoneda insignia para conmemorar el cuarto aniversario de la Ley Bitcoin. De esta forma, el presidente del país continúa con la estrategia de reservas de BTC.
Si bien el país modificó esta ley y estableció que la aceptación de la criptomoneda sea voluntaria en lugar de obligatoria, no ha detenido las compras.
La última compra de El Salvador complica el cumplimiento de su acuerdo con el FMI
Si bien es simbólica, la última compra de El Salvador complica el cumplimiento de su acuerdo de préstamo con el FMI de diciembre del año pasado. Este acuerdo requiere detener la acumulación voluntaria por parte de las entidades públicas.
El presidente del país confirmó la noticia en X, afirmando: “Compraré 21 bitcoins para el Día de Bitcoin”, mientras adjuntaba un fragmento del rastreador oficial de la tesorería de Bitcoin del país.
Desde la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, que reconoce a una de las mejores criptomonedas del mundo como moneda oficial, las reservas de Bitcoin en El Salvador han crecido significativamente.
El país mantiene la transparencia documentando públicamente estas adquisiciones, proporcionando información en tiempo real sobre la estrategia nacional en materia de criptomonedas.
Las adquisiciones diarias de Bitcoin y la transacción simbólica de El Salvador en el aniversario de la ley, ponen de manifiesto la persistencia de su estrategia cripto.
Sin embargo, los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos con el FMI y las fluctuaciones del mercado podrían generar debates a medida que la situación evolucione.
La Ley Bitcoin convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar BTC como moneda de curso legal
Recientemente, la Oficina Nacional de Bitcoin introdujo un nuevo método para proteger los Bitcoins del país, dividiéndolos entre 14 direcciones diferentes. Esta medida estratégica busca reforzar la seguridad de las reservas de BTC del país.
Por otro lado, hace tan solo un mes, la legislatura del país aprobó una nueva ley que permite a los principales organismos de crédito ofrecer servicios de BTC y otras criptomonedas a inversores cualificados.
Entre estas criptos, también se podrían acabar incluyendo algunas de las mejores memecoins, lo que supone otro avance significativo en su política monetaria.
Según datos del Ministerio de Hacienda, las reservas actuales de Bitcoin ascienden a 6.312,18 BTC, con un valor de más de 700 millones de dólares.
Leer más:
- ¿Podríamos ver una alteason en septiembre? Esto es lo que sabemos
- El primer ETF de Dogecoin al contado podría aprobarse la semana que viene
- Perplexity vs. ChatGPT 5: ¿Quién tiene la razón sobre el precio de XRP en octubre?