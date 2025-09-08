El Salvador celebra el cuarto aniversario de su Ley Bitcoin con la compra de 21 BTC el 7 de septiembre

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, conmemoró el cuarto aniversario de la Ley Bitcoin mediante la adquisición de 21 Bitcoins, una transacción valorada en aproximadamente 2,3 millones de dólares

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 8, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El Salvador compró 21 BTC en el día de ayer, para celebrar el cuarto aniversario de su Ley Bitcoin.

El aniversario, celebra la conversión de la principal criptomoneda en moneda de curso legal en el país.

Con esta nueva adquisición, se aumentan las tenencias del país a 6,313 BTC.

El valor actual de la reserva de Bitcoin del país, es actualmente de 701 millones de dólares.

La adquisición en el aniversario de la Ley Bitcoin se da aun con las tensiones existentes entre el país y el FMI.

Hace apenas un día, se confirmó que El Salvador había comprado 21 unidades de la criptomoneda insignia para conmemorar el cuarto aniversario de la Ley Bitcoin. De esta forma, el presidente del país continúa con la estrategia de reservas de BTC.

Si bien el país modificó esta ley y estableció que la aceptación de la criptomoneda sea voluntaria en lugar de obligatoria, no ha detenido las compras.

La última compra de El Salvador complica el cumplimiento de su acuerdo con el FMI

Si bien es simbólica, la última compra de El Salvador complica el cumplimiento de su acuerdo de préstamo con el FMI de diciembre del año pasado. Este acuerdo requiere detener la acumulación voluntaria por parte de las entidades públicas.

El presidente del país confirmó la noticia en X, afirmando: “Compraré 21 bitcoins para el Día de Bitcoin”, mientras adjuntaba un fragmento del rastreador oficial de la tesorería de Bitcoin del país.

Buying 21 bitcoin for Bitcoin Day. pic.twitter.com/3X4yKeiqzg — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 7, 2025

Desde la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, que reconoce a una de las mejores criptomonedas del mundo como moneda oficial, las reservas de Bitcoin en El Salvador han crecido significativamente.

El país mantiene la transparencia documentando públicamente estas adquisiciones, proporcionando información en tiempo real sobre la estrategia nacional en materia de criptomonedas.

Las adquisiciones diarias de Bitcoin y la transacción simbólica de El Salvador en el aniversario de la ley, ponen de manifiesto la persistencia de su estrategia cripto.

Sin embargo, los compromisos adquiridos en virtud de los acuerdos con el FMI y las fluctuaciones del mercado podrían generar debates a medida que la situación evolucione.

La Ley Bitcoin convirtió a El Salvador en el primer país en adoptar BTC como moneda de curso legal

Recientemente, la Oficina Nacional de Bitcoin introdujo un nuevo método para proteger los Bitcoins del país, dividiéndolos entre 14 direcciones diferentes. Esta medida estratégica busca reforzar la seguridad de las reservas de BTC del país.

24h 7d 30d 1y All time

Por otro lado, hace tan solo un mes, la legislatura del país aprobó una nueva ley que permite a los principales organismos de crédito ofrecer servicios de BTC y otras criptomonedas a inversores cualificados.

Entre estas criptos, también se podrían acabar incluyendo algunas de las mejores memecoins, lo que supone otro avance significativo en su política monetaria.

Según datos del Ministerio de Hacienda, las reservas actuales de Bitcoin ascienden a 6.312,18 BTC, con un valor de más de 700 millones de dólares.