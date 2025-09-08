Dogecoin lidera el repunte de las altcoins, mientras que XRP y HYPE suben
Hechos clave:
- El sector de altcoins se mantiene fuerte. Las perspectivas macroeconómicas son el impulsor principal.
- Los mercados cripto están en alza después de una “reacción exacerbada” a las cifras de desempleo de EE. UU. del viernes pasado.
- Muchos analistas opinan que se está gestando una nueva temporada de altcoins.
- Dogecoin, ha liderado hoy el repunte del mercado de altcoins, en medio del esperado lanzamiento del ETF DOGE de Rex-Osprey.
- Otras criptomonedas, como XRP y HYPE, también están mostrando su potencial.
Las altcoins están comenzando a subir, con Dogecoin a la cabeza. Las expectativas de recorte de tasas de septiembre y la renovada actividad minorista podrían preparar el escenario para un cuarto trimestre más fuerte.
DOGE se ha visto impulsado por la posibilidad de su próximo ETF. Mientras tanto, el resto de altcoins, incluida XRP y HYPE, consideradas como algunas de las mejores criptomonedas para invertir, también muestran excelentes rendimientos.
DOGE muestra una renovada fortaleza, liderando el repunte de las altcoins
Los analistas predicen que el precio de Dogecoin podría subir considerablemente. Tras un período de fluctuación lateral, DOGE, una de las mejores memecoins del mercado ha comenzado a subir, y los analistas apuntan a una mejora en los patrones técnicos y una creciente participación en el mercado.
La especulación sobre el posible lanzamiento de un ETF de Dogecoin también ha contribuido al optimismo, generando expectativas de una mayor participación institucional.
Si estos factores se alinean, el precio de DOGE podría estar a punto de superar el nivel de 0,50 dólares, un hito que los traders consideran su próxima resistencia clave.
Los rumores del mercado sugieren que el fondo podría lanzarse pronto, siguiendo los pasos de los ETF de Bitcoin y Ethereum, que impulsaron una nueva adopción institucional.
Los analistas argumentan que la introducción de un ETF de DOGE sería un punto de inflexión, ofreciendo a los inversores tradicionales exposición regulada a la popular criptomoneda meme sin necesidad de custodia directa.
XRP y HYPE también aumentan su valor
Mientras la capitalización de mercado de las altcoins se ha disparado hasta los 1,4-1,7 billones de dólares (impulsada por la adopción institucional de ETH y el crecimiento explosivo de los activos del mundo real), cada vez son más las empresas que observan detenidamente este tipo de criptomonedas como una buena opción de inversión.
Si bien el Altcoin Season Index se mantiene todavía en 61, los factores macroeconómicos favorables sugieren que la próxima ola de impulso es inminente.
Con respecto a XRP, su precio ha subido un 2,6% en las últimas horas, mientras que el valor de HYPE ascendió en el mismo periodo un 7,7%.
La relación ETH/BTC, un indicador clave de la preparación para la temporada de altcoins, ha subido a 0,037 en agosto de 2025, lo que refleja un cambio estructural en el capital de Bitcoin a Ethereum y a altcoins más pequeñas.
