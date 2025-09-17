BTC $116,356.23 1.07%
¿Superciclo de criptomonedas en 2025? DeepSeek clasifica las mejores altcoins para comprar ahora mismo

Altcoins BNB Cardano Inteligencia Artificial
El superciclo de las criptomonedas ha comenzado. El Altcoins Season Index explotó el 12 de septimebre hasta 78 y se mantiene en 76 actualmente. Esto declara oficialmente el comienzo de la Altseason de 2025
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
¿Superciclo de criptomonedas en 2025? DeepSeek clasifica las mejores altcoins para comprar ahora mismo
El superciclo de las criptomonedas ya está aquí y la temporada de altcoins ha comenzado oficialmente. DeepSeek nos dice cuales son las mejores altcoins para invertir ahora

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • DeepSeek nos muestra cuales son las mejores altcoins para comprar ahora.
  • Ya son observables señales de un ciclo alcista muy fuerte y estructuralmente más sólido que los anteriores.
  • Este ciclo alcista podría convertirse en un superciclo si los flujos institucionales y la adopción se mantienen.
  • Sin embargo,está claro que la temporada de altcoins ha comenzado, con el Altcoin Season Index por encima de 75.
  • Según DeepSeek, hay tres criptos en las que debemos centrarnos ahora: BNB, ADA y HYPE.

Hace apenas 5 días, las altcoins mostraron la cruz dorada. En cada ciclo, esta fue la chispa que dió paso a una nueva Altcoin Season y en cada ocasión, las altcoins se dispararon. Este año es especial: más liquidez, más adopción y más potencial alcista. Esto no es optimismo: es el detonante de un superciclo.

DeepSeek está al tanto de cuáles son las señales de la posibilidad de un superciclo este año, y de que estamos claramente en el comienzo real de la próxima Altcoin Season. Por ello, le hemos preguntado cuales son las mejores criptomonedas para comprar ahora. Su respuesta es clara: BNB, ADA y HYPE.

BNB: la primera de las tres altcoins escogidas por DeepSeek

Según el chatbot DeepSeek, BNB es una de las altcoins más sólidas para comprar ahora, debido a su utilidad real, quemas, adopción masiva y respaldo de Binance. Históricamente, BNB ha sido una de las mejores altcoins debido a su sólido rendimiento, que supera a muchas altcoins en anteriores ciclos alcistas.

Bnb (BNB)
24h7d1y

Como una de las mejores criptomonedas del mercado, sigue mostrando su potencial en la nueva Altcoin Season. En las últimas horas, ha mostrado un crecimiento del 7,92%, pero lo más importante es que ha alcanzado un nuevo ATH, llegando hasta los 962,29 dólares. Su volumen de operaciones superó en el mismo periodo el 33%. Todo esto muestra que DeepSeek no se equivoca.

ADA: a las puertas de una ruptura sólida

Han pasado 280 días desde la última Altcoin Season, y ahora que estamos ante una nueva, DeepSeek reconoce a ADA como una de las mejores criptos para comprar ahora. Según la IA, ADA es una de las apuestas más sólidas. De hecho, su robusta tecnología, adopción real y potencial alcista en el último año unido a su combinación de fundamentales y precio accesible la convierten en una de las mejores.

Cardano (ADA)
24h7d1y

ADA mantiene una tendencia alcista constante, lo que la coloca a las puertas de una ruptura. En las últimas 24 horas, el precio de Cardano ha aumentado un 2,25%; sin embargo, necesita una participación más fuerte para confirmar una ruptura.

HYPE: según DeepSeek, el lanzamiento de USDH en los próximos días, asegura la oferta

La inteligencia artificial DeepSeek, opina que HYPE es una de las tres mejores criptomonedas para comprar ahora. Según el chatbot, HYPE ha ganado atención recientemente por varias razones que la destacan, como su tecnología innovadora, sus proyectos con utilidad práctica, una comunidad sumamente activa y un equipo con gran experiencia en marketing.

24h7d30d1yAll time

En las últimas 24 horas, el precio de HYPE ha aumentado más de un 3%, y aunque muchos piensan que esta altcoin está subvalorada, el próximo lanzamiento de la stablecoin USDH de Hyperliquid, esperado en los próximos días, asegura la oferta.

Leer más:

