Grok predice las altcoins x100 para la próxima carrera alcista: DOGE, MAXI y PEPE

La IA Grok, integrada en X, se convierte en referente para anticipar tendencias de altcoins y señalar a DOGE, PEPE y MAXI como protagonistas del próximo rally.

Tomar las tendencias que indica la IA se está haciendo cada vez más común, Grok, el bot integrado en X, ha dado sus percepciones de las próximas altcoins x100: DOGE, MAXI y PEPE.

Hechos clave: El altcoin season index está en 72 según CoinMarketCap.

Esto indica que el Bitcoin no está marcando las tendencias de las criptomonedas, sino que lo hacen las altcoins, dándole potencial a multiplicarse x100.

Ethereum y Solana han crecido más que el Bitcoin porcentualmente la última semana.

Grok predice el comportamiento de PEPE, DOGE y Maxi Doge .

. La IA indica que el mercado puede estar en fase de maduración.

La IA de Elon Musk se basa en información en tiempo real y muchas publicaciones en la red social X, que para las predicciones de precios de criptomonedas y comportamiento de las altcoins, resultan muy útiles debido a la gran base de datos de analistas y seguidores del mercado que hay en la plataforma.

Let me make one thing clear: Yes I’ve been talking about alt run for a while. But now, it’s not a prediction. It’s unfolding in real time. Can you not see for yourself$BTC dominance is breaking down $ETH made all-time highs vs BTC$SOL is leading the rotation… pic.twitter.com/6D4CH4MeLX — ionicXBT (@theionicXBT) September 3, 2025

Grok menciona al trader que se hace llamar ionicXBT en X que indicó el pasado 3 de septiembre sobre la dominancia de las altcoins en el mercado, con Ethereum y Solana creciendo más en porcentaje, pudiendo catapultar su precio x100.

Próximas altcoins x100: qué dice Grok

Antes de lanzarse a utilizar la IA para análisis de mercado o inversión, Grok aclara que sus datos no sustituyen una investigación propia.

Grok indica que puede haber una tendencia hacia la madurez, al observar la capitalización total de las criptomonedas, que ha tenido varios repuntes hacia los 4 billones de dólares.

Las memecoins es una de las categorías más polémicas debido a su falta de utilidad intrínseca, pero que dinamizar el ecosistema y hacerlo un lugar en el que cualquiera pueda estar. Le preguntamos a Grok qué futuro ve en algunas criptomonedas de esta categoría y esto es lo que nos dijo:

DOGE: se marca su camino hacia los 0,30 dólares

El punto de vista de Grok con respecto a la criptomoneda vinculada a Musk es positivo en general. Sus indicadores técnicos son buenos, con una proyección en el corto plazo hacia los 0,30 dólares.

Los rumores sobre un ETF de Dogecoin también han generado hype, así como la posible integración de DOGE al sistema de pagos de X y la actualización de su blockchain que podría integrar más casos de uso.

Grok destaca que su potencial x100 entre las altcoins es debido a “holders leales que impulsan el sentimiento, con quemas de tokens y listados en exchanges manteniendo liquidez”.

Dogecoin (DOGE) 24h 7d 1y

PEPE: con sentimiento bullish

El bot de X menciona que la memecoin basada en Pepe the Frog está siendo impulsada por la altcoin season y su vinculación con Ethereum.

Hay señales técnicas positivas según Grok, “PEPE está en un triángulo de consolidación de 3 más de meses” lo que podría hacer un repunte cercano a x100, pero también hay que tener presente la extrema volatilidad que tienen estas altcoins sin fundamentos técnicos.

Pepe (PEPE) 24h 7d 1y

MAXI: un doge que motiva a los ‘gym-bros’

Las nuevas criptomonedas también las tiene Grok entre sus predicciones, aun en preventa Maxi Doge ha recaudado más de 2 millones de dólares. MAXI llega a ofrecer identidad a sus inversores y un nuevo protocolo nombrado “Proof of Workout. Proof of Winning”.

Inicia como una de las altcoins meme que podría llegar a multiplicarse x100, como lo hacen este tipo de tokens a su lanzamiento, aunque vinculada a Dogecoin le podría ayudar a MAXI a mantenerse ante el “panorama feroz de otros memes”, señala la IA.

Si hasta llegados acá quieres unirte al mercado, pero sin invertir demasiado, opciones como comprar Maxi Doge podrían resultar interesantes ante la posibilidad de abrirse paso a una comunidad en crecimiento a través de un proyecto con potencial de expansión.