Experto en criptomonedas predice un nuevo movimiento en el precio de XRP

El analista explica que XRP podría haber terminado su fase correctiva y estar listo para una nueva onda impulsiva según la teoría de Elliott.

El analista cripto, conocido en X como Egrag Crypto, predice que el precio Ripple (XRP) podría estar terminando su fase correctiva.

Hechos clave: El precio de XRP se recupera sobre los 3 dólares.

El analista cripto, Egrag Crypto ha hecho un análisis técnico basado en los cambios de precio de las Ondas de Elliot.

En un hilo de 5 partes en X, explicó cómo se puede estar terminando la fase correctiva de XRP.

Sugiere que puede venir un impulso alcista.

Las resistencias del precio de XRP se proyectan sobre 3,4 y 3,6 dólares de acuerdo a la fuerza vendedora y compradora.

A través de un análisis técnico basado en ondas de Elliott, patrón frecuentemente usado para predecir comportamientos del precio, se presume que XRP se estaría preparando para la siguiente fase alcista.

Los patrones de Elliot podrían predecir una nueva fase del precio de XRP

Egrag Crypto, seguidor cripto y activo en la red social, ha perfeccionado un análisis técnico que pueda ayudar a hacer la predicción de precio de Ripple.

Esta vez utilizando las Elliot Wave en un hilo de 5 partes, donde explica parte por parte cómo sería el cambio de tendencia en la criptomoneda.

#XRP – The Throwback Phase Is Finished If… 🔄(Update): Let me Zoom In to illustrate to illustrate the Elliot Wave Flat Corrective Structure. Zooming In: (1/5) 🔍📈

I want to take you through a step-by-step breakdown of how I’m constructing this corrective wave. It could be… https://t.co/msT6UEOOHW pic.twitter.com/HWWA5Rq03z — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) September 16, 2025

En la publicación el analista construye una predicción sobre las ondas correctivas actuales y cómo se podrían proyectar para la 2° o 4° fase, “destaca la onda ABC, que representa una onda correctiva”.

Se hace un acercamiento en los picos ABC donde presenta dos fases correctivas lo que el analista explica como patrón WXY, que aparece cuando hay muchos movimientos de precio. Aunque sugiere que hay una fase compleja en él y que, en este punto, el precio de XRP es muy sensible al contexto del mercado.

El analista concluye que puede decirse que la fase correctiva ha terminado e indica que “es probable que XRP esté en transición hacia una nueva onda MACRO impulsiva”, sugiriendo que el precio se puede preparar para fases alcistas, bien leve en una Onda 3 o explosiva hacia una Onda 5 por exceso de euforia.

¿En dónde está XRP en este momento?

El precio de XRP viene de una fase de presión compradora como una de las criptomonedas más rentables y con resistencias que apuntan hacia los 3,4 y 3,6 dólares.

Ahora Ripple está recuperándose de los 2,7 dólares y actualmente cotiza a $3.03. Los compradores están haciendo fuerza, pero la liquidez del lado del vendedor podría ser señal para un giro alcista, lo que podría confirmar la hipótesis del analista sobre las ondas de Elliot de Egrag Crypto.