¿Qué esperar del precio de Bitcoin tras la reunión de la Fed?

El mercado espera un recorte de tasas de 25 puntos, lo que impulsa al precio de Bitcoin y refuerza su rol como activo refugio.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

El mercado está a la expectativa sobre la reunión de la Reserva Federal (Fed) este miércoles 17 de septiembre, haciendo que el precio de Bitcoin (BTC) se recupere.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El posible recorte de las tasas de interés tiene a los inversionistas a la expectativa.

La inflación ha superado las expectativas situándose en 2,9% en agosto.

Ahora el factor decisivo son las cifras de empleo de Estados Unidos.

El informe de CoinShares, destaca el aumento de ingresos en los instrumentos de inversión.

El precio de Bitcoin está sobre los 117.000 dólares y los ETF no registraron salidas en una semana.

Bitcoin podría consolidar aún más su papel como activo de refugio

Ante el posible recorte de las tasas de interés, minoristas, el sector empresarial y financiero han hecho que el BTC cotice por encima de los 117.000 dólares.

El precio del Bitcoin ha ganado más de un 4% los últimos siete días, recuperándose brevemente de una racha a la baja desde mediados en agosto.

La decisión de la Fed es clave para el mercado cripto

La predicción de precio de Bitcoin está en juego con las próximas declaraciones de Jerome Powell. El mercado espera un recorte de 25 puntos. La inflación no sería un factor determinante debido a que se mantuvo a raya en el mes de agosto, pero las cifras de empleo son ahora el punto de enfoque.

En su actualización de mercado, la firma CoinShares, destacó que sus clientes han estado cautelosos, previo a la decisión de la Fed, confirmando una vez más lo imprescindible que es el contexto macroeconómico en la inversión de activos de alta volatilidad.

Rescatan el aumento de 1.600 millones que tuvieron sus instrumentos de inversión después de la publicación de los índices de precios al consumidor (IPC) y al productor (IPP).

“Para Bitcoin y el sector de activos digitales en general, la confluencia de factores es constructiva”, es una de las conclusiones del informe de CoinShares. Los activos digitales podrían estar siendo aún más atractivos para los inversionistas y el Bitcoin estaría posicionándose como un activo de resguardo, lo que algunos llaman ‘el oro digital’.

Estos factores permiten que los inversionistas reduzcan sus costos de endeudamiento y los motiva a considerar los activos de riesgo, como las criptomonedas más rentables.

¿Cómo se ha comportado el precio de Bitcoin?

La cautela y espera de los inversionistas no han sido impedimento para que el precio de Bitcoin se vea positivamente afectado, el precio se ha recuperado levemente y los ingresos a en los ETFs al contado registraron ingresos de 2.340 millones de dólares en una semana, cifras que no se veían desde el ‘rally de verano’.

Entradas a ETF de Bitcoin. Fuente: SoSoValue

Lo confirman los datos de SoSoValue, que observando la gráfica se notan los ingresos más altos en un mes, entre el 09 y el 11 de septiembre sin salidas registradas.