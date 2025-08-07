La stablecoin USDC es la más utilizada para los salarios en criptomonedas

USDC impulsa un aumento del 300% en los pagos salariales basados en criptomonedas en 2024

Hechos clave: USDC, se remarca como la stablecoin líder en la nueva tendencia de pagos de nóminas en criptomonedas.

La encuesta de 2024 de Pantera Capital revela que los pagos salariales basados en criptomonedas se triplicaron al 9,6%.

En el mismo informe, se muestra que USDC domina con una participación de mercado del 63%.

Los modelos híbridos (fiat+cripto) ganan terreno. Esto permite una adopción gradual de las criptomonedas.

Al mismo tiempo mantiene la flexibilidad y la confianza en los pagos a través de la transparencia regulatoria de USDC.

Según la Encuesta de Pantera Capital, la proporción de empleados que reciben al menos una parte de su salario laboral en criptomonedas se ha más que triplicado. El cambio es evidente, ya que ha pasado del 3 al 9,6% en tan solo un año. Además, es interesante resaltar que, de entre todas las stablecoins, USDC emerge como la más utilizada en esta tendencia creciente.

Los modelos híbridos (fiat+cripto) ganan cada vez más terreno. Este cambio es particularmente evidente entre las empresas nativas de blockchain y DAO, donde los activos digitales se integran cada vez más en los sistemas salariales.

El dominio de USDC en los salarios basados en criptomonedas es notable

Entre los que recibieron una compensación en criptomonedas, USDC fue la opción dominante. La stablecoin vinculada al dólar representó más del 60% de todos los salarios en criptos, superando ampliamente a USDT.

Mientras tanto, el porcentaje de empleados remunerados íntegramente en moneda fiduciaria ha disminuido del 97 al 89,1%.

More crypto professionals are now getting paid in crypto.



In 2024, 9.6% of them receive their salary in stablecoins, which is 3x more than before.



-> USDC leads with 63% share in payrolls.

-> USDT is most traded but less used for salaries.



Esta tendencia refleja una mayor disposición de las empresas a experimentar con activos digitales como medio de compensación salarial. Esto se está generalizando, sobre todo para puestos que trascienden fronteras internacionales o que operan en ecosistemas descentralizados.

La capitalización de USDC se mantiene estable, por lo que es una de las criptomonedas elegidas, por encima de BTC u otras altcoins. El dominio de USDC en los salarios basados en criptomonedas se ve reforzado por su cuota de mercado del 63%, que supera ampliamente a USDT.

Esta preferencia por las criptomonedas estables frente a otros activos digitales, destaca su papel como medio fiable de compensación. Esto es especialmente importante en un mercado donde la estabilidad de precios es una preocupación clave tanto para empleadores como para empleados.

El auge de las nóminas basadas en stablecoins es significativo para los equipos globales

Aunque los inversores minoristas tienden a acceder a las preventas de criptomonedas a la hora obtener beneficios particulares, está claro que en los pagos lo ideal son las stablecoins. De hecho para los equipos globales, el pago a sus trabajadores en criptomonedas estables es mucho más práctico.

En mercados con restricciones o turbulencia cambiaria, las criptomonedas estables ofrecen una alternativa fiable a los métodos de pago tradicionales.

Aunque la encuesta de Pantera Capital no proporciona datos específicos de cada región, es probable que los equipos y contratistas con sede en Asia se encuentren entre los usuarios más activos de stablecoins para nóminas y pagos transfronterizos.

Es lógico que este desarrollo acelere aún más la integración de las criptomonedas estables en las prácticas habituales de nómina corporativa. De esta forma, se ampliarán los casos de uso de los activos digitales en la economía en general.