Les preguntamos a ChatGPT, Gemini y DeepSeek cuales son sus predicciones para este año de XRP.
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Marina Flores
Marina Flores
Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

ChatGPT vs. Gemini vs. DeepSeek: ¿Quién tiene razón sobre XRP en 2025?
ChatGPT y otras dos IA hacen sus predicciones de XRP para este año

Hechos clave:

  • ChatGPT y otras dos IA de moda, nos dan sus predicciones sobre XRP.
  • A pesar de su reciente descenso, en el último año el crecimiento de XRP ha sido superior al 480%.
  • Uno de los principales impulsores del sorprendente avance de la altcoin, ha sido la tecnología en constante mejora de su libro mayor (XRLP).
  • Las regulaciones también están cambiando a favor de XRP.
  • Con sus últimos avances, preguntamos a ChatGPT y otras dos IA, cuál será el potencial de la criptomoneda para este año.

Con la SEC retirándose de litigios, los inversores institucionales pueden interactuar con XRP y usarlo para sus finanzas con tranquilidad. Los ajustes normativos de este verano también generaron confianza en que los ETF de XRP sean aprobados por la agencia.

La predicción del precio de XRP, es uno de los temas más candentes en la industria cripto en este momento. Su precio se ha disparado en el último año, su tecnología acaba de recibir una importante actualización y los reguladores ya no representan una gran amenaza.

Por ello, preguntamos a ChatGPT, Gemini y DeepSeek sobre una de las mejores altcoins del momento.

Análisis de ChatGPT

Para analizar la capitalización de XRP a través de ChatGPT y las otras dos IA, hemos tenido en cuenta tres factores importantes. Estos son: el sentimiento del mercado, la regulación actual y los avances del proyecto.

24h7d30d1yAll time

La IA opina que hacia finales de año y en una situación conservadora, Ripple podría situarse en torno a los 3,50-4,50 dólares.

En un entorno más optimista, el precio de XRP podría establecerse alrededor de los 7-9 dólares.

ChatGPT es extremadamente optimista con el futuro de XRP para este año
ChatGPT opina que incluso en un “Bull Case”, el precio de XRP podría rondar los 10-20 dólares. Fuente: ChatGPT

ChatGPT incluso incluye una situación extremadamente optimista, en la cual podía llegar o incluso superar los 10 dólares.

Análisis de la IA de Gemini

Hemos hecho exactamente la misma pregunta a esta IA, sobre la evolución del precio de XRP a lo largo de 2025.

Gemini es mucho más optimista y hace estimaciones de precio superiores a ChatGPT.

En un escenario conservador, y teniendo en cuenta los mismos factores clave, la IA establece un rango de entre 3-8,53 dólares.

Gemini es mucho más optimista que ChatGPT en cuanto al precio de XRP
Gemini opina que el precio de Ripple podría llegar a los 29,32 dólares. Fuente: Gemini

Por otro lado, y en una situación más optimista, Gemini predice que el precio de XRP podría situarse en torno a los 10-29,32 dólares.

Análisis de XRP con DeepSeek

En cuanto al análisis realizado por DeepSeek, es la IA cuyas predicciones se muestran menos positivas con respecto al crecimiento de precio de XRP a lo largo de este año.

Según su estimación más conservadora, establece que el precio de Ripple podría rondar los 0,25-0,50 dólares.

Comparado con las predicciones de ChatGPT, las de DeepSeek son las menos optimistas
Las predicciones de DeepSeek sobre XRP. Fuente: DeepSeek

En un escenario más optimista, DeepSeek presupone según los elementos clave, que el precio de la altcoin se mantendrá en torno a los 3-10 dólares.

Está claro, que ChatGPT es posiblemente la IA que establece una predicción más realista. Su pronóstico es intermedio con respecto a Gemini y DeepSeek.

Bitcoin Hyper: una nueva cripto a seguir de cerca

Mientras observamos las predicciones sobre el futuro de XRP con ChatGPT y otras plataformas de inteligencia artificial, hemos querido mencionar a $HYPER.

Nos referimos a Bitcoin Hyper, la nueva solución de Capa 2 de Bitcoin, que pretende terminar con las debilidades propias de la red.

La preventa de HYPER, ya ha recaudado fondos por más de 7 millones de dólares, y el interés en la memecoin sigue creciendo.

Y es que esta nueva criptomoneda, busca mejorar Bitcoin, haciéndolo más rápido, económico y útil en el espacio Web3.

Esto implica casi un éxito asegurado para este nuevo proyecto, por lo que para los inversores interesados, saber cómo comprar Bitcoin Hyper es un punto importante a tener en cuenta en este momento.

Para los interesados en la criptomoneda de Ripple, también contamos con una guía sobre cómo comprar XRP.

