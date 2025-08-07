ChatGPT vs. Gemini vs. DeepSeek: ¿Quién tiene razón sobre XRP en 2025?

Les preguntamos a ChatGPT, Gemini y DeepSeek cuales son sus predicciones para este año de XRP. Mientras tanto, la preventa de moda Bitcoin Hyper, sigue cogiendo impulso

Hechos clave: ChatGPT y otras dos IA de moda, nos dan sus predicciones sobre XRP.

A pesar de su reciente descenso, en el último año el crecimiento de XRP ha sido superior al 480%.

Uno de los principales impulsores del sorprendente avance de la altcoin, ha sido la tecnología en constante mejora de su libro mayor (XRLP).

Las regulaciones también están cambiando a favor de XRP.

Con sus últimos avances, preguntamos a ChatGPT y otras dos IA, cuál será el potencial de la criptomoneda para este año.

Con la SEC retirándose de litigios, los inversores institucionales pueden interactuar con XRP y usarlo para sus finanzas con tranquilidad. Los ajustes normativos de este verano también generaron confianza en que los ETF de XRP sean aprobados por la agencia.

La predicción del precio de XRP, es uno de los temas más candentes en la industria cripto en este momento. Su precio se ha disparado en el último año, su tecnología acaba de recibir una importante actualización y los reguladores ya no representan una gran amenaza.

Por ello, preguntamos a ChatGPT, Gemini y DeepSeek sobre una de las mejores altcoins del momento.

Análisis de ChatGPT

Para analizar la capitalización de XRP a través de ChatGPT y las otras dos IA, hemos tenido en cuenta tres factores importantes. Estos son: el sentimiento del mercado, la regulación actual y los avances del proyecto.

La IA opina que hacia finales de año y en una situación conservadora, Ripple podría situarse en torno a los 3,50-4,50 dólares.

En un entorno más optimista, el precio de XRP podría establecerse alrededor de los 7-9 dólares.

ChatGPT opina que incluso en un “Bull Case”, el precio de XRP podría rondar los 10-20 dólares. Fuente: ChatGPT

ChatGPT incluso incluye una situación extremadamente optimista, en la cual podía llegar o incluso superar los 10 dólares.

Análisis de la IA de Gemini

Hemos hecho exactamente la misma pregunta a esta IA, sobre la evolución del precio de XRP a lo largo de 2025.

Gemini es mucho más optimista y hace estimaciones de precio superiores a ChatGPT.

En un escenario conservador, y teniendo en cuenta los mismos factores clave, la IA establece un rango de entre 3-8,53 dólares.

Gemini opina que el precio de Ripple podría llegar a los 29,32 dólares. Fuente: Gemini

Por otro lado, y en una situación más optimista, Gemini predice que el precio de XRP podría situarse en torno a los 10-29,32 dólares.

Análisis de XRP con DeepSeek

En cuanto al análisis realizado por DeepSeek, es la IA cuyas predicciones se muestran menos positivas con respecto al crecimiento de precio de XRP a lo largo de este año.

Según su estimación más conservadora, establece que el precio de Ripple podría rondar los 0,25-0,50 dólares.

Las predicciones de DeepSeek sobre XRP. Fuente: DeepSeek

En un escenario más optimista, DeepSeek presupone según los elementos clave, que el precio de la altcoin se mantendrá en torno a los 3-10 dólares.

Está claro, que ChatGPT es posiblemente la IA que establece una predicción más realista. Su pronóstico es intermedio con respecto a Gemini y DeepSeek.

