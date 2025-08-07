Hackers explotan antiguas cuentas de YouTube para drenar criptomonedas

La firma de ciberseguridad SentinelLABS emitió recientemente una severa advertencia. Hackers están explotando activamente cuentas antiguas de YouTube para drenar criptomonedas

Hechos clave: Hackers disfrazaron un contrato de “rug pull”, como un bot de trading. Lo difundieron a través de tutoriales de YouTube para extraer criptomonedas.

Una reconocida empresa de ciberseguridad fué la que descubrió la estafa de criptomonedas.

Los estafadores intervinieron los comentarios de los contenidos publicados, creando una falsa impresión de legitimidad de la herramienta fraudulenta.

Desde SentinelLabs, instan a este tipo de plataformas de contenido, a regular el contenido para evitar que los hackers roben criptomonedas.

El episodio subraya la creciente vulnerabilidad del ecosistema DeFi. a medida que los hackers apuntan a los inversores en criptomonedas con estafas sofisticadas.

Los hackers están usando cuentas antiguas de YouTube para dar autenticidad a los anuncios de un bot comercial de criptomonedas. Tras ello, se oculta una inteligente estafa diseñada para extraer criptos. Según SentinelLabs, la estafa se ha propagado a través de videos de YouTube compartidos en redes sociales.

A través de estos vídeos de antiguas cuentas y manipulados, los hackers ofrecen consejos y un código de contrato inteligente para implementar un bot de trading de criptomonedas. La estafa se pone en marcha cuando el usuario ingresa fondos en el contrato. Una vez hecho, el estafador puede extraer las criptomonedas.

En qué consiste exactamente la estafa con la que los hackers drenaron criptomonedas

Los hackers disfrazaron un contrato de intercambio de criptomonedas como un bot legítimo y lo distribuyeron a través de vídeos de YouTube. Al igual que otras estafas con criptomonedas, los maleantes consiguieron robar una buena suma de criptomonedas antes de que SentinelLabs descubriera el hecho.

Hasta la fecha, han sido robados 256 ETH. A través de la estafa, se instaba a los traders a añadir fondos para cubrir el coste de las tarifas del gas. También para garantizar que las ganancias fuesen lo suficientemente considerables como para que valieran la pena.

👨🏻‍💻 Hackers Exploit Old YouTube Accounts to Promote #Crypto Drain Scams: Report



Hackers are hijacking older YouTube accounts to promote a #crypto scam disguised as a #trading bot, according to a report from SentinelLABS. pic.twitter.com/Sr6Qfrz9aL — CryptOpus (@ImCryptOpus) August 7, 2025

Dicho de otra manera, los hackers lograron robar criptomonedas, al implementar un contrato inteligente malicioso que parece ofrecer la posibilidad de operar automáticamente con criptos. Sin embargo, este está diseñado para desviar los fondos de los usuarios una vez implementado.

Los videos detallaban cómo implementar el contrato mediante el compilador Remix Solidity, un IDE web ampliamente utilizado para proyectos Web3.

Los atacantes también manipularon la sección de comentarios de los videos. El objetivo de los hackers de criptomonedas, era eliminar cualquier comentario negativo para mantener una apariencia engañosa de legitimidad.

Alex Delamottea, investigador senior de amenazas de SentinelLABS habla sobre el hecho

Está claro que las mejores criptomonedas para invertir (como ETH), son uno de los principales objetivos de los hackers que roban criptomonedas.

Delamottea dijo que a través de su investigación encontró que “las estafas han tenido distintos grados de éxito”, y que la billetera estafadora identificada más recientemente recibió 7,59 ETH, otra tenía 4,19 ETH y una tercera tenía 244,9 ETH, con un valor colectivo de más de 939.000 dólares.

Todavía no está claro si los hackers crearon los canales o simplemente los compraron para la estafa. De hecho, los canales antiguos de YouTube se pueden encontrar a la venta a través de Telegram y en los resultados de los motores de búsqueda.

Muchos hackers se aprovechan incluso de nuevas preventas de criptomonedas para crear sitios webs fraudulentos. Lo que está claro, es que las estafas son cada vez más imaginativas y complejas.

“Para protegerse de este tipo de estafas, se recomienda a los traders de criptomonedas evitar implementar códigos promocionados a través de videos de influencers o publicaciones en redes sociales, especialmente si ofrecen una forma de ganar dinero rápidamente”, agregó Delamottea.