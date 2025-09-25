El Senado de EE. UU. celebrará una audiencia sobre el impuesto a las criptomonedas la próxima semana

El Comité de Finanzas del Senado anunció que celebrará una audiencia la próxima semana sobre cómo se deben gestionar el impuesto a criptomonedas mientras los líderes de la industria continúan presionando por reglas federales claras.

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 25, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El impuesto a los activos digitales será estudiado en una audiencia extraordinaria durante la próxima semana.

El primer día del mes que viene, se llevará a cabo dicha sesión sobre la fiscalidad de activos digitales.

Entre los testigos de la audiencia, se encontrarán ejecutivos de Coin Center y Coinbase.

Esto sucede tras las recomendaciones del gobierno de priorizar la aclaración en tema de impuestos de este tipo de activos.

En general, se solicitaba el reconocimiento de las criptomonedas como una nueva clase de activos y adaptar las normas fiscales actuales a ellas.

El impuesto a las criptomonedas será el tema a tratar en la próxima audiencia celebrada por el comité del senado en EE. UU. anunciada en un comunicado por Mike Crapo (presidente del comité de finanzas).

Los interesados ​​en el sector estarán entre los testigos durante la audiencia y darán su opinión sobre cómo debería proceder el país en la tributación de las transacciones de las mejores criptomonedas.

La audiencia pública para establecer normas sobre el impuesto a las criptomonedas

La regulación de las criptomonedas ha avanzado significativamente desde que Trump regresó al cargo en enero. Esto es parte de un intento por impulsar la innovación, retener el talento y compensar el lento progreso observado bajo la administración de Biden.

Actualmente, el IRS trata a las criptomonedas y los tokens no fungibles como propiedad, no como moneda. Esto significa que cualquier transacción que involucre estos activos, puede desencadenar un evento de impuesto a las ganancias si se venden o transfieren con una ganancia.

La senadora Cynthia Lummis ha intentado abordar lo que ella llama un “trato fiscal injusto” para los mineros y stakers crypto. Para explicarlo, ha dicho que pagan impuesto a las criptomonedas dos veces: primero cuando reciben recompensas en bloque y luego cuando las venden.

🚨NEW: The @SenFinance Committee has just announced a hearing next Wednesday, October 1st at 10AM EST on crypto taxes. Witnesses include: 📌Jason Somensatto, Director of Policy at @coincenter

📌Andrea S. Kramer, Founding Member of ASKramer Law

📌Lawrence Zlatkin, Vice… pic.twitter.com/fSsqGobJYY — Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) September 24, 2025

“El presidente manifestó su apoyo a la exención de minimis para las criptomonedas y la administración sigue apoyándola”, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.

De hecho, explicó que actualmente, usar criptomonedas para compras básicas es demasiado complicado debido a las normas fiscales, pero un cambio podría facilitar los pagos diarios.

Cabe destacar que esta audiencia podría basarse en el informe de la Casa Blanca sobre política de criptomonedas, que formuló recomendaciones sobre el impuesto a las criptomonedas.

El Comité de Finanzas del Senado escuchará a expertos fiscales estadounidenses y de la industria crypto

Entre los testigos de la audiencia para llegar a acuerdos sobre el impuesto a criptomonedas, se encuentran Lawrence Zlatkin, vicepresidente de Impuestos de Coinbase Global, y Jason Somensatto, director de Políticas de Coin Center.

El panel también escuchará a Annette Nellen, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Impuestos a los Activos Digitales del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, según el aviso.

Andrea S. Kramer, miembro fundador de ASKramer Law, con sede en Chicago, que se especializa en impuestos sobre criptomonedas, también estará presente.

Esta audiencia, marcará uno de los pasos más visibles de la administración Trump para aclarar cómo se gravan los activos digitales.

Senate panel to debate digital asset taxation on Oct 1. Taxation clarity could drive institutional confidence in $BTC and $ETH markets. Expect regulatory frameworks to enhance adoption by institutional giants seeking compliance. pic.twitter.com/q1Ka1wevSt — OnlyCalls (@0xOnlyCalls) September 24, 2025

Este ha sido un tema criticado durante mucho tiempo por los defensores de criptomonedas con potencial, por estar plagado de ambigüedad.