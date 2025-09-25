El Senado de EE. UU. celebrará una audiencia sobre el impuesto a las criptomonedas la próxima semana
Hechos clave:
- El impuesto a los activos digitales será estudiado en una audiencia extraordinaria durante la próxima semana.
- El primer día del mes que viene, se llevará a cabo dicha sesión sobre la fiscalidad de activos digitales.
- Entre los testigos de la audiencia, se encontrarán ejecutivos de Coin Center y Coinbase.
- Esto sucede tras las recomendaciones del gobierno de priorizar la aclaración en tema de impuestos de este tipo de activos.
- En general, se solicitaba el reconocimiento de las criptomonedas como una nueva clase de activos y adaptar las normas fiscales actuales a ellas.
El impuesto a las criptomonedas será el tema a tratar en la próxima audiencia celebrada por el comité del senado en EE. UU. anunciada en un comunicado por Mike Crapo (presidente del comité de finanzas).
Los interesados en el sector estarán entre los testigos durante la audiencia y darán su opinión sobre cómo debería proceder el país en la tributación de las transacciones de las mejores criptomonedas.
La audiencia pública para establecer normas sobre el impuesto a las criptomonedas
La regulación de las criptomonedas ha avanzado significativamente desde que Trump regresó al cargo en enero. Esto es parte de un intento por impulsar la innovación, retener el talento y compensar el lento progreso observado bajo la administración de Biden.
Actualmente, el IRS trata a las criptomonedas y los tokens no fungibles como propiedad, no como moneda. Esto significa que cualquier transacción que involucre estos activos, puede desencadenar un evento de impuesto a las ganancias si se venden o transfieren con una ganancia.
La senadora Cynthia Lummis ha intentado abordar lo que ella llama un “trato fiscal injusto” para los mineros y stakers crypto. Para explicarlo, ha dicho que pagan impuesto a las criptomonedas dos veces: primero cuando reciben recompensas en bloque y luego cuando las venden.
“El presidente manifestó su apoyo a la exención de minimis para las criptomonedas y la administración sigue apoyándola”, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca.
De hecho, explicó que actualmente, usar criptomonedas para compras básicas es demasiado complicado debido a las normas fiscales, pero un cambio podría facilitar los pagos diarios.
Cabe destacar que esta audiencia podría basarse en el informe de la Casa Blanca sobre política de criptomonedas, que formuló recomendaciones sobre el impuesto a las criptomonedas.
El Comité de Finanzas del Senado escuchará a expertos fiscales estadounidenses y de la industria crypto
Entre los testigos de la audiencia para llegar a acuerdos sobre el impuesto a criptomonedas, se encuentran Lawrence Zlatkin, vicepresidente de Impuestos de Coinbase Global, y Jason Somensatto, director de Políticas de Coin Center.
El panel también escuchará a Annette Nellen, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Impuestos a los Activos Digitales del Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados, según el aviso.
Andrea S. Kramer, miembro fundador de ASKramer Law, con sede en Chicago, que se especializa en impuestos sobre criptomonedas, también estará presente.
Esta audiencia, marcará uno de los pasos más visibles de la administración Trump para aclarar cómo se gravan los activos digitales.
Este ha sido un tema criticado durante mucho tiempo por los defensores de criptomonedas con potencial, por estar plagado de ambigüedad.
