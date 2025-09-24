BTC $113,989.75 1.88%
ETH $4,192.89 0.79%
SOL $215.30 -0.66%
PEPE $0.0000097 1.00%
SHIB $0.000012 1.57%
BNB $1,019.56 0.78%
DOGE $0.24 3.20%
XRP $2.95 3.62%
Cryptonews Noticias de Bitcoin

Jerome Powell modera sus expectativas de nuevos recortes de tasas – el precio de Bitcoin cae

Bitcoin Criptomonedas DeFi precios Regulación
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió una perspectiva económica cautelosa con señales mixtas sobre futuros recortes de tasas.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Jerome Powell modera sus expectativas de nuevos recortes de tasas, el precio de Bitcoin cae
La próxima reunión de la Fed será el 28 y 29 de octubre, y los inversores asignan una alta probabilidad de que se vuelvan a recortar las tasas de interés

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Jerome Powell confirma que tras los discursos de los funcionarios de la Fed, se destacaron opiniones encontradas sobre nuevos recortes de tasas.
  • Durante la última conferencia de prensa, Jerome Powell afirmó que no tienen prisa por recortar las tasas de interés.
  • Esto podría tener un fuerte impacto en los activos de riesgo como las criptomonedas.
  • Las salidas de capital de los ETF de Bitcoin (y también de ETH), indican que persiste el sentimiento bajista tras los discursos.
  • En el día de ayer, los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 363,1 millones (la mayor salida de este mes).

Jerome Powell, describió una perspectiva económica cautelosa con señales mixtas sobre futuros recortes de tasas. El énfasis de la Fed en no tener un rumbo preestablecido, introduce una incertidumbre que los mercados de las mejores criptomonedas suelen rechazar.

Tras el discurso de Jerome Powell en Rhode Island, Bitcoin cayó considerablemente. Los inversores podrían apostar por más ventas masivas, si el próximo discurso del presidente de la Fed adopta un tono ligeramente más agresivo.

La Fed se mantiene indecisa

Powell pronunció un discurso el martes, describiendo las perspectivas económicas del Banco Central, que podrían tener un fuerte impacto en activos de riesgo como las criptomonedas.

Afirmó que el crecimiento del PIB se ha moderado en el primer semestre, frente al del año pasado, y que el desempleo se mantiene bajo.

Las cifras de inflación también fueron pesimistas, subiendo recientemente al 2,9 % para el PCE básico, cifra superior al objetivo del 2% de la Fed.

Jerome Powell enfatizó que “los riesgos a corto plazo para la inflación están sesgados al alza y los riesgos para el empleo a la baja, una situación compleja”. También describió la postura política actual como “aún moderadamente restrictiva”, lo que sugiere margen para una mayor flexibilización si las condiciones lo justifican.

El giro moderado con continuos recortes de tasas generalmente favorece a las criptomonedas más rentables. Esto se debe a que las tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento. Sin embargo, Powell advirtió sobre la posibilidad de bajar las tasas demasiado rápido.

El precio de Bitcoin y las altcoins desciende ante la posición de Jerome Powell

El enfoque de la Fed en no tener un rumbo preestablecido, introduce una gran incertidumbre que el mercado crypto suele rechazar.

Según datos de Farside Investors, en el día de ayer, los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 363,1 millones de dólares. Esto representa la mayor salida de este mes y la primera en los últimos tres días.

Por su parte, los ETF de ETH registraron 76 millones en salidas (la primera ola de ventas tras dos entradas consecutivas).

Las salidas de capitales de las dos principales criptos del mercado, indican un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores institucionales tras la caída masiva del mercado cripto el lunes.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

El precio de BTC muestra una caída del 0,43% en las últimas horas. Miles de traders fueron liquidados en el día de ayer, con BTC cayendo por debajo de los 112.000 dólares.

Ahora habrá que estar pendiente de las palabras de Jerome Powell en la próxima reunión de la Fed a finales de octubre.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,111,635,934,492
-4.06
En el artículo
Bitcoin
BTC
$113,990
1.88 %
Bitcoin
Ethereum
ETH
$4,193
0.79 %
Ethereum

Más

Noticias de Blockchain
Blockchains más baratas como BSC y TRON han sido las más elegidas para pagos con stablecoins
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-24 14:11:38
Noticias de Finanzas
Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-24 09:58:52
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores