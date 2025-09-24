Jerome Powell modera sus expectativas de nuevos recortes de tasas – el precio de Bitcoin cae

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, describió una perspectiva económica cautelosa con señales mixtas sobre futuros recortes de tasas.

Hechos clave: Jerome Powell confirma que tras los discursos de los funcionarios de la Fed, se destacaron opiniones encontradas sobre nuevos recortes de tasas.

Durante la última conferencia de prensa, Jerome Powell afirmó que no tienen prisa por recortar las tasas de interés.

Esto podría tener un fuerte impacto en los activos de riesgo como las criptomonedas.

Las salidas de capital de los ETF de Bitcoin (y también de ETH), indican que persiste el sentimiento bajista tras los discursos.

En el día de ayer, los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 363,1 millones (la mayor salida de este mes).

Jerome Powell, describió una perspectiva económica cautelosa con señales mixtas sobre futuros recortes de tasas. El énfasis de la Fed en no tener un rumbo preestablecido, introduce una incertidumbre que los mercados de las mejores criptomonedas suelen rechazar.

Tras el discurso de Jerome Powell en Rhode Island, Bitcoin cayó considerablemente. Los inversores podrían apostar por más ventas masivas, si el próximo discurso del presidente de la Fed adopta un tono ligeramente más agresivo.

La Fed se mantiene indecisa

Powell pronunció un discurso el martes, describiendo las perspectivas económicas del Banco Central, que podrían tener un fuerte impacto en activos de riesgo como las criptomonedas.

Afirmó que el crecimiento del PIB se ha moderado en el primer semestre, frente al del año pasado, y que el desempleo se mantiene bajo.

Las cifras de inflación también fueron pesimistas, subiendo recientemente al 2,9 % para el PCE básico, cifra superior al objetivo del 2% de la Fed.

SUMMARY OF 🇺🇸 FED'S POWELL SPEECH: ● TARIFFS WILL ONLY CAUSE ONE-TIME’ PRICE INCREASES OVER SEVERAL QUARTERS. ● FED WILL MAKE SURE TARIFFS DON’T DRIVE ONGOING INFLATION ● DOWNSIDE RISKS TO EMPLOYMENT HAVE RISEN ● LONG-RUN INFLATION EXPECTATIONS IN LINE WITH 2% TARGET ●… pic.twitter.com/MtgaIel9cA — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 23, 2025

Jerome Powell enfatizó que “los riesgos a corto plazo para la inflación están sesgados al alza y los riesgos para el empleo a la baja, una situación compleja”. También describió la postura política actual como “aún moderadamente restrictiva”, lo que sugiere margen para una mayor flexibilización si las condiciones lo justifican.

El giro moderado con continuos recortes de tasas generalmente favorece a las criptomonedas más rentables. Esto se debe a que las tasas más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener activos sin rendimiento. Sin embargo, Powell advirtió sobre la posibilidad de bajar las tasas demasiado rápido.

El precio de Bitcoin y las altcoins desciende ante la posición de Jerome Powell

El enfoque de la Fed en no tener un rumbo preestablecido, introduce una gran incertidumbre que el mercado crypto suele rechazar.

📊 BTC Technical Thoughts + Chart Bitcoin has formed a bearish FVG zone between 113,289 and 115,206 — a broad supply area currently pressuring buyers. With strong news, it could be broken, but for now, there’s a high probability of another bearish reaction. ✅ Bullish signs:… pic.twitter.com/7bqIFYHBq5 — Hyper_Up (@hyper_updates) September 24, 2025

Según datos de Farside Investors, en el día de ayer, los ETF de Bitcoin al contado registraron salidas netas de 363,1 millones de dólares. Esto representa la mayor salida de este mes y la primera en los últimos tres días.

Por su parte, los ETF de ETH registraron 76 millones en salidas (la primera ola de ventas tras dos entradas consecutivas).

Las salidas de capitales de las dos principales criptos del mercado, indican un sentimiento de aversión al riesgo entre los inversores institucionales tras la caída masiva del mercado cripto el lunes.

El precio de BTC muestra una caída del 0,43% en las últimas horas. Miles de traders fueron liquidados en el día de ayer, con BTC cayendo por debajo de los 112.000 dólares.

Ahora habrá que estar pendiente de las palabras de Jerome Powell en la próxima reunión de la Fed a finales de octubre.