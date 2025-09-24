BTC $113,989.75 1.88%
ETH $4,192.89 0.79%
SOL $215.30 -0.66%
PEPE $0.0000097 1.00%
SHIB $0.000012 1.57%
BNB $1,019.56 0.78%
DOGE $0.24 3.20%
XRP $2.95 3.62%
Cryptonews Noticias de Finanzas

El rally del token FTT se impulsa tras la reactivación de la cuenta X de Sam Bankman-Fried

Altcoins Criptomonedas Exchange precios
El patrimonio de FTX ha presentado una demanda de 1.100 millones de dólares contra Genesis Digital y planea distribuir 1.600 millones de dólares a los acreedores antes del 30 de septiembre
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
El rally del token FTT se impulsa tras la reactivación de la cuenta X de Sam Bankman-Fried
Las reacciones al "gm" en X fueron rápidas y mordaces. El precio de FTT subió inmediatamente un 32% tras el tweet

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • FTT, el token nativo del colapsado intercambio FTX, se ha disparado en las últimas horas.
  • El catalizador, fué la activación de la cuenta en X del fundador de FTX.
  • El mensaje de SBF atrajo atención inmediata (los reclusos no tienen acceso directo a las redes sociales).
  • Sin embargo, desde la propia cuenta se advirtió que no era el propio Sam Bankman-Fried, sinó un amigo que actuaba en su nombre.
  • FTT, cotiza en este momento a 0,98 dólares, lo que representa una subida del 20% desde el tweet.

La cuenta de X verificada de SBF publicó “gm” (good morning) el martes por la noche, a pesar de las restricciones de la prisión sobre el uso de las redes sociales. Inmediatamente después del tweet, el precio de FTT subió un 32%.

El largo y complejo proceso de bancarrota de FTX avanza hacia su siguiente fase. Los acreedores de la plataforma colapsada recibirán otros 1.600 millones de dólares en reembolsos a partir del 30 de septiembre, según el FTX Recovery Trust.

La cuenta X verificada de Sam Bankman-Fried se activa

Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange de criptomonedas en quiebra FTX, puede estar cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión. Sin embargo, su cuenta en X sigue muy viva.

El 23 de septiembre, su cuenta @SBF_FTX publicó un “buenos días”, lo que desató instantáneamente una reacción en toda la comunidad cripto. Ante la publicación del tweet, los usuarios de la red social reaccionaron rápidamente y muchas figuras importantes de la industria fueron bastante mordaces.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cuenta de SBF cobra vida desde la prisión.

A principios de este año, participó en algunos hilos crípticos sobre gestión y responsabilidad, pero su actividad ha sido esporádica.

Su biografía incluye una dirección postal vigilada en FCI Terminal Island, California, y señala que la cuenta es “compartida por un amigo”.

SBF fué condenado por siete cargos de fraude y conspiración por desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes de la bolsa y engañar a los inversores sobre sus finanzas. Sin embargo, su tercera gran distribución a acreedores comenzará el 30 de septiembre.

A través de ella, se liberarán alrededor de 1.600 millones de dólares a reclamantes verificados.

Recuperación del token FTT y sentimiento del mercado

El token FTT, que fué considerado en su momento como una de las mejores criptomonedas para invertir, sigue siendo un caso de estudio sobre la interacción entre el riesgo legal y las finanzas conductuales, donde la mentalidad de rebaño impulsada por las redes sociales suele amplificar las fluctuaciones de precios a corto plazo.

El reciente aumento fue impulsado por la especulación en las redes sociales y la actividad X de Sam Bankman-Fried, pero el RSI de sobrecompra (73,24%) y la baja liquidez indican un impulso frágil. Esto está exacerbado por sesgos cognitivos como el exceso de confianza y el sesgo de confirmación.

Gráfica diaria de precio de FTT
Gráfica diaria de precio de FTT donde se observa la gran subida de precio del token. *Fuente: CoinMarketCap

Los traders minoristas, atraídos por la narrativa de la “recuperación“, podrían pasar por alto riesgos estructurales (como los pagos a los acreedores del 30 de septiembre) a medida que los receptores liquiden sus tenencias. Esto es similar a lo que pasa con las nuevas criptomonedas del mercado.

En este momento, el token FTT se mantiene cerca de un dólar, con un crecimiento del 20% en las últimas horas y un aumento del volumen operacional de más del 690%.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,111,635,934,492
-4.06
En el artículo

Más

Noticias de Blockchain
Blockchains más baratas como BSC y TRON han sido las más elegidas para pagos con stablecoins
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-24 14:11:38
Noticias de Finanzas
Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-24 09:58:52
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores