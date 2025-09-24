El rally del token FTT se impulsa tras la reactivación de la cuenta X de Sam Bankman-Fried

El patrimonio de FTX ha presentado una demanda de 1.100 millones de dólares contra Genesis Digital y planea distribuir 1.600 millones de dólares a los acreedores antes del 30 de septiembre

Hechos clave: FTT, el token nativo del colapsado intercambio FTX, se ha disparado en las últimas horas.

El catalizador, fué la activación de la cuenta en X del fundador de FTX.

El mensaje de SBF atrajo atención inmediata (los reclusos no tienen acceso directo a las redes sociales).

Sin embargo, desde la propia cuenta se advirtió que no era el propio Sam Bankman-Fried, sinó un amigo que actuaba en su nombre.

FTT, cotiza en este momento a 0,98 dólares, lo que representa una subida del 20% desde el tweet.

La cuenta de X verificada de SBF publicó “gm” (good morning) el martes por la noche, a pesar de las restricciones de la prisión sobre el uso de las redes sociales. Inmediatamente después del tweet, el precio de FTT subió un 32%.

El largo y complejo proceso de bancarrota de FTX avanza hacia su siguiente fase. Los acreedores de la plataforma colapsada recibirán otros 1.600 millones de dólares en reembolsos a partir del 30 de septiembre, según el FTX Recovery Trust.

La cuenta X verificada de Sam Bankman-Fried se activa

Sam Bankman-Fried, el fundador del exchange de criptomonedas en quiebra FTX, puede estar cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión. Sin embargo, su cuenta en X sigue muy viva.

El 23 de septiembre, su cuenta @SBF_FTX publicó un “buenos días”, lo que desató instantáneamente una reacción en toda la comunidad cripto. Ante la publicación del tweet, los usuarios de la red social reaccionaron rápidamente y muchas figuras importantes de la industria fueron bastante mordaces.

This account should be deleted, you should go to jail for even posting from him, this is another type of fraud I would say. — Dr. 𝘼𝙧𝙘𝙖𝙣𝙚 𝘽𝙚𝙖𝙧 (@arcanebear) September 24, 2025

Sin embargo, esta no es la primera vez que la cuenta de SBF cobra vida desde la prisión.

A principios de este año, participó en algunos hilos crípticos sobre gestión y responsabilidad, pero su actividad ha sido esporádica.

Su biografía incluye una dirección postal vigilada en FCI Terminal Island, California, y señala que la cuenta es “compartida por un amigo”.

[No, SBF is not posting himself from prison. I'm a friend posting on his behalf.]— SBF (@SBF_FTX) September 24, 2025

SBF fué condenado por siete cargos de fraude y conspiración por desviar miles de millones de dólares en fondos de clientes de la bolsa y engañar a los inversores sobre sus finanzas. Sin embargo, su tercera gran distribución a acreedores comenzará el 30 de septiembre.

A través de ella, se liberarán alrededor de 1.600 millones de dólares a reclamantes verificados.

Recuperación del token FTT y sentimiento del mercado

El token FTT, que fué considerado en su momento como una de las mejores criptomonedas para invertir, sigue siendo un caso de estudio sobre la interacción entre el riesgo legal y las finanzas conductuales, donde la mentalidad de rebaño impulsada por las redes sociales suele amplificar las fluctuaciones de precios a corto plazo.

El reciente aumento fue impulsado por la especulación en las redes sociales y la actividad X de Sam Bankman-Fried, pero el RSI de sobrecompra (73,24%) y la baja liquidez indican un impulso frágil. Esto está exacerbado por sesgos cognitivos como el exceso de confianza y el sesgo de confirmación.

Gráfica diaria de precio de FTT donde se observa la gran subida de precio del token. *Fuente: CoinMarketCap

Los traders minoristas, atraídos por la narrativa de la “recuperación“, podrían pasar por alto riesgos estructurales (como los pagos a los acreedores del 30 de septiembre) a medida que los receptores liquiden sus tenencias. Esto es similar a lo que pasa con las nuevas criptomonedas del mercado.

En este momento, el token FTT se mantiene cerca de un dólar, con un crecimiento del 20% en las últimas horas y un aumento del volumen operacional de más del 690%.