BTC $113,989.75 1.88%
ETH $4,192.89 0.79%
SOL $215.30 -0.66%
PEPE $0.0000097 1.00%
SHIB $0.000012 1.57%
BNB $1,019.56 0.78%
DOGE $0.24 3.20%
XRP $2.95 3.62%
Cryptonews Noticias de Finanzas

Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales

Bitcoin Criptomonedas DeFi Regulación
Deutsche Bank predice el ascenso de Bitcoin como un activo clave junto con el oro en las reservas de los bancos centrales para 2030, lo que influirá en las finanzas globales y el papel de los activos digitales.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales
El Instituto de Investigación del Deutsche Bank sostiene que Bitcoin está en camino de integrarse junto al oro en las reservas de los bancos centrales para finales de esta década

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Deutsche Bank predice el ascenso de BTC como un activo clave junto con el oro en las reservas de los bancos centrales para 2030.
  • El progreso regulatorio y creciente adopción por parte de los bancos centrales (de EE. UU., Brasil, Rusia y Suiza), respaldan este cambio hacia la diversificación digital.
  • La baja correlación de BTC con los activos TradFi y su escasez, lo posicionan como cobertura contra la inflación.
  • Sin embargo, todavía persisten desafíos como la infraestructura de custodia y el cumplimiento de AML.
  • La proyección del Deutsche Bank refleja tendencias más amplias en la estrategia de reservas.

Deutsche Bank predice con audacia un futuro donde el ascenso de Bitcoin como reserva legítima de valor se une al oro. A medida que nos acercamos al final de la década, esta sinergia entre oro y BTC, podría redefinir la esencia de las finanzas globales y catalizar un cambio radical.

Esta predicción, descrita en un informe de este mismo septiembre del Deutsche Bank, posiciona a Bitcoin como una cobertura complementaria contra la inflación y el riesgo geopolítico. Sin embargo lo posiciona junto con el oro, mientras el dólar estadounidense siga siendo la moneda de reserva dominante.

La previsión del Deutsche Bank, establece el futuro del dinero en la banca central

Las instituciones TradFi, buscan cada vez más diversificar sus activos. En este caso, la viabilidad de BTC, una de las mejores criptomonedas para invertir, como protección contra conflictos a nivel global e inestabilidad monetaria, se vuelve innegable.

Este cambio representa un reconocimiento más amplio del valor potencial de BTC para el futuro, consolidando aún más su reputación en las finanzas tradicionales.

Deutsche Bank, posiciona a Bitcoin como una cobertura complementaria junto con el oro. El banco alemán, enfatizó el proceso de maduración de BTC, caracterizado por una variabilidad de precio decreciente y un aumento constante de adopción institucional.

El informe,establece similitudes claras entre la adopción de BTC y la trayectoria histórica del oro (escasez y baja correlación con los activos TradFi).

El oro mantiene un vínculo más fuerte con acciones y bonos. Sin embargo, la independencia de BTC respecto a TradFi, lo convierte en una atractiva herramienta de diversificación.

¿Qué le espera a Bitcoin en 2030?

Cada día que pasa, el debate sobre el papel de Bitcoin como activo de reserva (de los bancos centrales) se intensifica. El camino hacia 2030 se perfila para estar marcado por avances regulatorios, innovaciones tecnológicas y evolución financiera.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

Esto busca iluminar un camino donde las criptomonedas con más potencial se integrarán fluidamente con los activos tradicionales. Esta narrativa en desarrollo presagia una transformación gradual pero profunda del panorama financiero global, con Bitcoin a la vanguardia.

La previsión del Deutsche Bank de que Bitcoin compartirá protagonismo con el oro en los balances de los bancos centrales para 2030 trasciende la especulación típica del mercado. Capta la esencia del incesante atractivo de Bitcoin y su creciente importancia en el panorama financiero global.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,111,635,934,492
-4.06
En el artículo
Bitcoin
BTC
$113,990
1.88 %
Bitcoin

Más

Noticias de Blockchain
Blockchains más baratas como BSC y TRON han sido las más elegidas para pagos con stablecoins
Marianny Márquez
Marianny Márquez
2025-09-24 14:11:38
Noticias de Bitcoin
Jerome Powell modera sus expectativas de nuevos recortes de tasas – el precio de Bitcoin cae
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-24 09:04:14
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores