Según Deutsche Bank, Bitcoin y oro serán aliados estratégicos en el futuro de los bancos centrales
Hechos clave:
- Deutsche Bank predice el ascenso de BTC como un activo clave junto con el oro en las reservas de los bancos centrales para 2030.
- El progreso regulatorio y creciente adopción por parte de los bancos centrales (de EE. UU., Brasil, Rusia y Suiza), respaldan este cambio hacia la diversificación digital.
- La baja correlación de BTC con los activos TradFi y su escasez, lo posicionan como cobertura contra la inflación.
- Sin embargo, todavía persisten desafíos como la infraestructura de custodia y el cumplimiento de AML.
- La proyección del Deutsche Bank refleja tendencias más amplias en la estrategia de reservas.
Deutsche Bank predice con audacia un futuro donde el ascenso de Bitcoin como reserva legítima de valor se une al oro. A medida que nos acercamos al final de la década, esta sinergia entre oro y BTC, podría redefinir la esencia de las finanzas globales y catalizar un cambio radical.
Esta predicción, descrita en un informe de este mismo septiembre del Deutsche Bank, posiciona a Bitcoin como una cobertura complementaria contra la inflación y el riesgo geopolítico. Sin embargo lo posiciona junto con el oro, mientras el dólar estadounidense siga siendo la moneda de reserva dominante.
La previsión del Deutsche Bank, establece el futuro del dinero en la banca central
Las instituciones TradFi, buscan cada vez más diversificar sus activos. En este caso, la viabilidad de BTC, una de las mejores criptomonedas para invertir, como protección contra conflictos a nivel global e inestabilidad monetaria, se vuelve innegable.
Este cambio representa un reconocimiento más amplio del valor potencial de BTC para el futuro, consolidando aún más su reputación en las finanzas tradicionales.
Deutsche Bank, posiciona a Bitcoin como una cobertura complementaria junto con el oro. El banco alemán, enfatizó el proceso de maduración de BTC, caracterizado por una variabilidad de precio decreciente y un aumento constante de adopción institucional.
El informe,establece similitudes claras entre la adopción de BTC y la trayectoria histórica del oro (escasez y baja correlación con los activos TradFi).
El oro mantiene un vínculo más fuerte con acciones y bonos. Sin embargo, la independencia de BTC respecto a TradFi, lo convierte en una atractiva herramienta de diversificación.
¿Qué le espera a Bitcoin en 2030?
Cada día que pasa, el debate sobre el papel de Bitcoin como activo de reserva (de los bancos centrales) se intensifica. El camino hacia 2030 se perfila para estar marcado por avances regulatorios, innovaciones tecnológicas y evolución financiera.
Esto busca iluminar un camino donde las criptomonedas con más potencial se integrarán fluidamente con los activos tradicionales. Esta narrativa en desarrollo presagia una transformación gradual pero profunda del panorama financiero global, con Bitcoin a la vanguardia.
La previsión del Deutsche Bank de que Bitcoin compartirá protagonismo con el oro en los balances de los bancos centrales para 2030 trasciende la especulación típica del mercado. Capta la esencia del incesante atractivo de Bitcoin y su creciente importancia en el panorama financiero global.
