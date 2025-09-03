BTC $111,421.99 0.19%
La SEC y CFTC dan luz verde a bolsas reguladas para abrir el mercado cripto al contado

El trading de criptomonedas al contado se acerca a la corriente principal con el respaldo de la SEC y la CFTC
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Hechos verificados por
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
La SEC y CFTC dan luz verde a bolsas reguladas para abrir el mercado cripto al contado
La SEC y la CFTC afirman conjuntamente que los exchanges registrados pueden facilitar el comercio de criptomonedas al contado según la ley actual

Hechos clave:

  • La SEC y la CFTC confirman conjuntamente que los exchanges regulados pueden listar productos cripto al contado según la ley actual.
  • Con ello se alienta a las plataformas extranjeras, como Binance, a volver a ingresar a los mercados estadounidenses.
  • El marco evita nuevas reglas pero aclara las existentes.
  • Ambas agencias, se comprometen a colaborar para supervisar las criptomonedas.
  • Los inversores institucionales pueden ahora ingresar al mercado cripto con más confianza.

Estados Unidos acaba de dar un gran salto en su gestión de las criptomonedas. La SEC y la CFTC, anunciaron que los exchanges registrados ya no tienen prohibido ofrecer trading al contado para determinadas criptomonedas.

Esta medida podría marcar un punto de inflexión tanto para los inversores como para el mercado en general. Ambas agencias coordinarán esfuerzos para permitir el comercio cripto al contado en plataformas registradas.

La SEC y la CFTC se unen en un gran avance para la arquitectura normativa del mercado cripto

Durante bastante tiempo, los reguladores estadounidenses enviaron señales contradictorias sobre los activos digitales. La SEC solía optar por lo seguro, mientras que la CFTC se mostró más transparente. Debido a esta brecha, las bolsas y los inversores estaban confundidos sobre las normas reales.

En esta ocasión, ambos organismos se manifestaron en concordancia. El presidente de la SEC, afirmó que la medida brinda a los inversores mayor libertad para elegir dónde operar. La presidenta de la CFTC, afirmó que la medida puso fin a los retrasos. La calificó como el inicio de una era más abierta para la innovación en criptomonedas.

Este logro refleja un viraje trascendental en el contexto regulador de las mejores criptomonedas para invertir. En concreto, se alinea con esfuerzos más amplios para fomentar la innovación, a la vez que protege a los inversores y se centra en la integridad del mercado.

La influencia de estos cambios en las plataformas reguladas

Este cambio regulatorio, marca una ruptura significativa con los enfoques anteriores, que a menudo se caracterizaban por la ambigüedad y las señales contradictorias entre agencias.

El anuncio se produce tras avances legislativos más amplios, como la aprobación de la Ley GENIUS, que estableció un marco regulatorio federal para las monedas estables, y la Ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Ley CLARITY).

La declaración conjunta de ambos organismos, complementa estos esfuerzos al proporcionar claridad inmediata a las plataformas de intercambio que buscan entrar en el mercado de criptomonedas al contado, que incluye algunas de las mejores altcoins para invertir.

Las agencias han invitado a las bolsas a colaborar con su personal en cuestiones relacionadas con la negociación, la compensación y la vigilancia, lo que demuestra su disposición a adaptarse a las necesidades cambiantes de los participantes del mercado.

Permitir la participación de las plataformas de intercambio registradas en EE. UU. podría fortalecer el papel del país en este sector en rápido crecimiento, a la vez que ofrece a los inversores plataformas de negociación más confiables.

Leer más:

