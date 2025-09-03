BTC $111,421.99 0.19%
Cryptonews Noticias de Blockchain

Ballenas de Dogecoin lanzan señales mixtas en medio de la incertidumbre del precio

Criptomonedas Dogecoin Memecoins
La actividad de las ballenas de Dogecoin (250 millones de DOGE vendidos) y las señales mixtas del mercado, crean incertidumbre en torno al futuro a corto plazo de la memecoin
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
Ballenas de Dogecoin lanzan señales mixtas en medio de la incertidumbre del precio
Las ballenas de Dogecoin, los indicadores mixtos y la baja volatilidad indican indecisión

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Dogecoin se está consolidando cerca del soporte de 0,21 dólares.
  • Mientras esto sucede, los traders esperan un movimiento decisivo de la nube Ichimoku Kumo.
  • La especulación sobre un posible ETF ha impulsado un creciente volumen de operaciones y oscilaciones de precios.
  • Sin embargo, la actividad de las ballenas (250 millones de DOGE vendidos) y las tasas de financiación de futuros negativas refuerzan el sentimiento bajista.
  • A pesar de todo, la capitalización de mercado de Dogecoin se mantiene estable.

Dogecoin, se consolida cerca del soporte de 0,21 dólares en medio de la indecisión de la nube Ichimoku, con una disminución de volumen actual del 11,8% y ganancias del 10% en agosto que superan a Bitcoin.

Los analistas han presentado pronósticos divergentes sobre la acción del precio de DOGE a corto plazo. Aunque el crecimiento del TVL de DeFi a 20 millones de dólares indica resiliencia del ecosistema a largo plazo, la actividad (de venta) de las ballenas, crea un ambiente de incertidumbre que no se puede ignorar.

La especulación sobre los ETF y el apetito por el riesgo impulsan el trading

La especulación en torno a un posible ETF de Dogecoin ha generado un aumento de la actividad en el mercado. De hecho, los participantes evalúan las perspectivas regulatorias y sus implicaciones.

El volumen de negociación se ha disparado y las oscilaciones intradía de precios han sido pronunciadas, lo que refleja el mayor interés de los inversores. Las tendencias de acumulación y el mayor apetito por el riesgo ofrecen un soporte secundario.

Aunque Dogecoin es una de las mejores memecoins para invertir, los indicadores mixtos y la baja volatilidad indican indecisión en tiempos de caída.

24h7d30d1yAll time

Los analistas están divididos sobre las perspectivas a corto plazo. Los indicadores de momentum son mixtos: el MACD diario es neutral y el ADX sugiere una débil convicción del mercado, mientras que tanto el RSI como el CCI indican una leve presión de venta.

Por otro lado, el RSI estocástico indica condiciones de sobreventa, pero el BBP señala un momentum intradía neutral entre compradores y vendedores, lo que deja la dirección del mercado incierta.

Las ballenas se deshacen de 250 millones de Dogecoin

La actividad de las ballenas (250 millones de DOGE vendidos) y las tasas de financiación de futuros negativas reforzaron el sentimiento bajista.

A pesar de ello, el crecimiento del TVL de DeFi a 20 millones de dólares indica resiliencia del ecosistema a largo plazo. La predicción de precio de DOGE es claramente incierta.

Sin embargo, ahora parece que justo ahora, los grandes inversores se mantienen en calma. De hecho, es como si estuviesen esperando a ver como el mercado toma una dirección con respecto a Dogecoin.

Según Viktoras Karapetjanc, analista de Traders Union, la recomendación es que dada la persistente incertidumbre en los indicadores y la baja probabilidad de un aumento de precio, la mejor estrategia es ser paciente y priorizar la protección del capital hasta que aparezca una confirmación más sólida en cualquier dirección.

Leer más:

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

