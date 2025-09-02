MemeCore entra al top 100 de las criptomonedas más grandes por market cap

MemeCore escala posiciones y entra al top 100 de criptomonedas más grandes por capitalización de mercado.

Hechos clave: MemeCore sube un 23 % en un día y superando los 783 millones de euros en capitalización de mercado.

El token había caído más del 50% desde su máximo histórico.

Casi 4 millones de direcciones ya han interactuado con la red, mostrando un crecimiento comunitario sólido.

Analistas advierten de que el bajo volumen de negociación podría limitar la sostenibilidad del rally alcista.

MemeCore nos ha dejado con la boca abierta tras colarse en el top 100 por capitalización de mercado.

El token, que busca acaparar las memecoins con una blockchain propia, ha experimentado un repunte superior al 27% en las últimas 24 horas, impulsando su precio hasta los 0,75 euros y su valor de mercado por encima de los 783 millones de euros.

El ascenso de MemeCore: de la corrección al repunte

MemeCore había sufrido una fuerte corrección tras alcanzar su máximo histórico de 0.98 euros el 30 de agosto, desplomándose hasta 0,50 euros en apenas un día.

Sin embargo, el token ha logrado reorganizarse y en la última semana ha repuntado un 85%, consolidando un rango de soporte en torno a los 0,62 euros antes de despegar hasta los 0,76 euros actuales.

Aún así, el volumen de negociación de MemeCore se mantiene moderado en comparación con el boom vivido en julio, lo que despierta dudas sobre la solidez del rally.

Memecore se dispara mientras Bitcoin se recupera y anima al mercado

El contexto general del mercado cripto también ha favorecido el ascenso de MemeCore al top de las mejores memecoins. Principalmente gracias a que Bitcoin ha logrado recuperar cierta estabilidad en su precio tras varias semanas de retrocesos.

La criptomoneda líder había caído desde los 107.000 euros de mediados de agosto hasta niveles cercanos a los 97.000 euros, lo que ha generado dudas en el mercado; Sin embargo, la reciente recuperación hacia los 100.000 euros ha devuelto confianza a los inversores.

Mientras tanto, la mayoría de altcoins permanecen en números rojos. Ethereum ronda los 3.600 euros tras una ligera caída, XRP retrocede a 2,4 euros y Dogecoin se ubica en torno a los 20 céntimos.

MemeCore: riesgos y perspectivas a futuro

A pesar del entusiasmo, diversos analistas advierten que tras una subida tan vertical, existe riesgo de corrección. La entrada de MemeCore al top 10 de memecoins podría limitar su margen de revalorización frente a nuevas criptomonedas.

Con una fuerte comunidad, todo apunta a que si el ecosistema logra equilibrar la liberación de tokens con un aumento de la utilidad real —especialmente en DeFi, NFTs y GameFi—, MemeCore podría consolidarse como un proyecto duradero dentro del sector.