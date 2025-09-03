La cola de staking de Ethereum alcanza los 3.700 millones de dólares, el nivel más alto desde 2023

Tras alcanzar la cola de salida de staking un máximo histórico de poco más de 1 millón de ETH el 29 de agosto, las colas de entrada y salida casi alcanzaron el equilibrio por primera vez

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 3, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La cola de entrada para el staking de Ethereum muestra un récord en dos años.

La cantidad de criptomonedas en cola para ser apostadas ha aumentado considerablemente desde 2023.

Traders institucionales y empresas de tesorería cripto, buscan obtener recompensas por sus tenencias.

Datos onchain muestran 860.369 ETH esperando ser apostados.

Estos datos son una muestra clara que la adopción institucional de Ethereum está creciendo considerablemente.

La cantidad de Ethereum en espera de staking ha aumentado a su nivel más alto desde 2023. Esto sucede, debido a que los comerciantes institucionales y las empresas de ahorro en criptomonedas esperan obtener recompensas por sus tenencias. Datos onchain que muestran 860,369 ETH, con un valor de alrededor de 3,7 mil millones de dólares, esperan a ser apostados.

Cada vez más personas confían en el valor a largo plazo de Ethereum

Según el protocolo de staking Everstake, el hecho de este aumento de apuestas de Ethereum es bastante sorprendente, ya que no se han visto colas de este tamaño desde 2023.

Según Everstake, el crecimiento en la cola de validadores se debe a una combinación de factores, incluido un aumento en la confianza en la red.

Ethereum’s validator entry queue hit its highest level in 2 years, with over 860k ETH worth around $3.7B currently waiting in line. Full breakdown in the thread: pic.twitter.com/6tsQNSHNXn — everstake.eth (💙,💛) (@eth_everstake) September 2, 2025

Sin embargo, esta no es solo la única motivación para que las grandes instituciones y empresas de tesorería de criptomonedas hayan decidido depositar Ethereum, una de las mejores altcoins del mercado, en staking.

En este momento existen excelentes condiciones de mercado, ya que el aumento de los precios de Ether y las tarifas de gas históricamente bajas hacen que el staking sea más atractivo y accesible para los usuarios.

Para terminar, el interés institucional ha aumentado considerablemente. De hecho, la adopción institucional de ETH se ha posicionado por delante de la de Bitcoin en los últimos meses.

Esto es posible observar ya que cada vez más empresas y fondos están entrando al staking de Ethereum, aportando mayores cantidades a la cadena.

El aumento en el staking de Ethereum disipa temores anteriores

El staking de criptomonedas representa una de las mejores formas para maximizar el valor a largo plazo de las inversiones cripto. Así, el aumento en la cola de apuestas, es un síntoma claro de la confianza de las grandes empresas en ETH de cara al futuro.

24h 7d 30d 1y All time

El aumento en el staking disipa algunos de los temores recientes de que un aumento en la cola de salida del staking provocaría una venta masiva luego del máximo histórico del activo el 24 de agosto.

Las colas de entrada y salida de staking casi alcanzaron la paridad por primera vez desde julio. Esto fué después de que la cola de salida alcanzara un máximo histórico de poco más de 1 millón de ETH el 29 de agosto (desde que cayó un 20% para indicar una desaceleración en la liberación de Ether).