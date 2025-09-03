La cola de staking de Ethereum alcanza los 3.700 millones de dólares, el nivel más alto desde 2023
Hechos clave:
- La cola de entrada para el staking de Ethereum muestra un récord en dos años.
- La cantidad de criptomonedas en cola para ser apostadas ha aumentado considerablemente desde 2023.
- Traders institucionales y empresas de tesorería cripto, buscan obtener recompensas por sus tenencias.
- Datos onchain muestran 860.369 ETH esperando ser apostados.
- Estos datos son una muestra clara que la adopción institucional de Ethereum está creciendo considerablemente.
La cantidad de Ethereum en espera de staking ha aumentado a su nivel más alto desde 2023. Esto sucede, debido a que los comerciantes institucionales y las empresas de ahorro en criptomonedas esperan obtener recompensas por sus tenencias. Datos onchain que muestran 860,369 ETH, con un valor de alrededor de 3,7 mil millones de dólares, esperan a ser apostados.
Cada vez más personas confían en el valor a largo plazo de Ethereum
Según el protocolo de staking Everstake, el hecho de este aumento de apuestas de Ethereum es bastante sorprendente, ya que no se han visto colas de este tamaño desde 2023.
Según Everstake, el crecimiento en la cola de validadores se debe a una combinación de factores, incluido un aumento en la confianza en la red.
Sin embargo, esta no es solo la única motivación para que las grandes instituciones y empresas de tesorería de criptomonedas hayan decidido depositar Ethereum, una de las mejores altcoins del mercado, en staking.
En este momento existen excelentes condiciones de mercado, ya que el aumento de los precios de Ether y las tarifas de gas históricamente bajas hacen que el staking sea más atractivo y accesible para los usuarios.
Para terminar, el interés institucional ha aumentado considerablemente. De hecho, la adopción institucional de ETH se ha posicionado por delante de la de Bitcoin en los últimos meses.
Esto es posible observar ya que cada vez más empresas y fondos están entrando al staking de Ethereum, aportando mayores cantidades a la cadena.
El aumento en el staking de Ethereum disipa temores anteriores
El staking de criptomonedas representa una de las mejores formas para maximizar el valor a largo plazo de las inversiones cripto. Así, el aumento en la cola de apuestas, es un síntoma claro de la confianza de las grandes empresas en ETH de cara al futuro.
El aumento en el staking disipa algunos de los temores recientes de que un aumento en la cola de salida del staking provocaría una venta masiva luego del máximo histórico del activo el 24 de agosto.
Las colas de entrada y salida de staking casi alcanzaron la paridad por primera vez desde julio. Esto fué después de que la cola de salida alcanzara un máximo histórico de poco más de 1 millón de ETH el 29 de agosto (desde que cayó un 20% para indicar una desaceleración en la liberación de Ether).
