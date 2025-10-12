Se detiene la racha de los ETF de Ethereum ¿Dejará de subir el precio?

Después de un inicio de mes potente, Ethereum marca una pausa tanto en las ganancias diarias como en las entradas de dinero mediante sus ETF. ¿Es el final de todo movimiento alcista?

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Octubre 12, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: La racha positiva de ocho días de fondos entrantes para los ETF de Ethereum se ha visto interrumpida.

El jueves, los fondos cotizados en bolsa vieron como casi 10 millones de dólares salieron de un día al otro.

Ethereum sigue firme, recibiendo el apoyo de grandes empresas.

Bitmine añade más ETH a su tesorería estratégica.

Si, por un lado, los ETF de Bitcoin siguen acumulando más entrada de dinero a pesar de la bajada de precio del BTC, ya no podemos decir lo mismo para Ethereum.

Según los datos de SosoValue, la linda racha de ocho días verdes consecutivos se ha visto terminada por un mal día el jueves.

Datos históricos totales de los ETF de Ethereum

Al mismo tiempo, este día negativo interrumpe las alocadas entradas de dinero de los últimos ocho días, que totalizaron casi 2 mil millones de dólares.

Más bien para los inversores, los resultados del jueves tampoco fueron de lo peor, con “solo” 8,54 millones de dólares de salidas y un interés notable en las negociaciones (2,31 mil millones de dólares).

Bitmine: el mayor apoyo para Ethereum

A pesar de las dificultades momentáneas del lado de los ETF de Ethereum, no todos los apoyos cedieron en un solo día. Es más, las empresas públicas, el otro secreto detrás del alza de precios del activo, siguen demostrando todo su apoyo, confiando que ETH es de las mejores criptomonedas para invertir.

Bitmine, la empresa pública que posee más ETH en el mundo, ha reforzado su estatus, oficializando una compra de 23,823 nuevas monedas, por un valor total de 103,7 millones de dólares.

Esta nueva compra demuestra que las empresas públicas siempre están por ahí, listas para oficializar una nueva compra. Tras este nuevo gasto, Bitmine, por su parte, posee 2,83 millones de ETH y 2,34% de la oferta disponible.

Después de concretar nuevas adquisiciones, ETF y empresas públicas ya detienen más del 10,44% de la oferta total.