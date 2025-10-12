Se detiene la racha de los ETF de Ethereum ¿Dejará de subir el precio?
Hechos clave:
- La racha positiva de ocho días de fondos entrantes para los ETF de Ethereum se ha visto interrumpida.
- El jueves, los fondos cotizados en bolsa vieron como casi 10 millones de dólares salieron de un día al otro.
- Ethereum sigue firme, recibiendo el apoyo de grandes empresas.
- Bitmine añade más ETH a su tesorería estratégica.
Si, por un lado, los ETF de Bitcoin siguen acumulando más entrada de dinero a pesar de la bajada de precio del BTC, ya no podemos decir lo mismo para Ethereum.
Según los datos de SosoValue, la linda racha de ocho días verdes consecutivos se ha visto terminada por un mal día el jueves.
Al mismo tiempo, este día negativo interrumpe las alocadas entradas de dinero de los últimos ocho días, que totalizaron casi 2 mil millones de dólares.
Más bien para los inversores, los resultados del jueves tampoco fueron de lo peor, con “solo” 8,54 millones de dólares de salidas y un interés notable en las negociaciones (2,31 mil millones de dólares).
Bitmine: el mayor apoyo para Ethereum
A pesar de las dificultades momentáneas del lado de los ETF de Ethereum, no todos los apoyos cedieron en un solo día. Es más, las empresas públicas, el otro secreto detrás del alza de precios del activo, siguen demostrando todo su apoyo, confiando que ETH es de las mejores criptomonedas para invertir.
Bitmine, la empresa pública que posee más ETH en el mundo, ha reforzado su estatus, oficializando una compra de 23,823 nuevas monedas, por un valor total de 103,7 millones de dólares.
Esta nueva compra demuestra que las empresas públicas siempre están por ahí, listas para oficializar una nueva compra. Tras este nuevo gasto, Bitmine, por su parte, posee 2,83 millones de ETH y 2,34% de la oferta disponible.
Después de concretar nuevas adquisiciones, ETF y empresas públicas ya detienen más del 10,44% de la oferta total.
