Retroceso para todas las criptomonedas ¿Cuál sobrevivió?
Hechos clave:
- Día desastroso para las criptomonedas con retrocesos globales.
- El Bitcoin intenta mantenerse por encima de los 121.000 $ tras un nuevo bajón.
- Ethereum se aleja un poco de su anterior ATH pero se mantiene en los 4.300 $.
- ZEC es el único sobreviviente con una subida del 20% en un solo día.
La primera advertencia no fue la última para el mercado de las criptomonedas y antes del 10 de octubre ya llegó la segunda.
Retroceso general para las criptomonedas
Ahora, los precios bajan de nuevo sin que casi nadie se pueda escapar. El Bitcoin, por ejemplo, sigue luchando para mantenerse por encima de los 121.000 dólares. A pesar de tener varios elementos a su favor para sostener su precio, ya se le están sumando las dificultades a corto plazo. Si bien por ahora los ETF de BTC han continuado con sus compras, habrá que ver qué ocurre la siguiente semana y si el entusiasmo sigue siendo el mismo.
Para Ethereum, el retroceso también está incluido en el menú del día, con una bajada de precios del 4,04 % en las últimas 24 horas.
En unos días, ETH pasó nuevamente de estar a nada de un nuevo ATH a estar ‘tan lejos’. Por culpa de unos días amargos, el precio intenta ahora mantenerse por encima de los 4.300 dólares.
Lastimosamente, las principales criptomonedas también tuvieron dificultades, al igual que algunas altcoins del top 100.
La ‘fiesta’ de la BNB Chain también tuvo su final, por lo menos por ahora, con un BNB en rojo y un retroceso significativo para ASTER (-13,86%y CAKE (12,24%) entre otros. Justo cuando la euforia estaba a punto de empezar, las criptomonedas se enfriaron. Bueno, todas, menos una.
Un naufragio general y un sobreviviente
Lejos de las correcciones de precio, el token ZEC sigue firme por su camino, festejando un día más de vida con otra alza significativa. Algunos pierden 5%, 10% e incluso 15%, pero no el ZEC de Zcash, que hace todo lo contrario.
Con un tremendo ascenso del 35% en un solo día, la criptomoneda confirma una vez más que está de dulce, superando esta vez los 200 dólares y alcanzando los 241 dólares.
Tras atravesar muchas dificultades en los últimos años, el token nativo de Zcash ya hace más que repuntar, acercándose de a poco de los precios alcanzados por última vez en el año 2021, en el anterior mercado alcista. Definitivamente, Zcash podría muy bien ser considerada como una de las mejores criptomonedas para invertir.
