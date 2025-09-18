BTC $117,317.80 0.82%
El recorte de tasas de la FED impulsa el mercado de las criptomonedas: Memecore y Avax se disparan

Los recortes de tasas de la Fed inyectan liquidez, impulsando la demanda de criptomonedas a medida que BTC y ETH aumentan en medio de la debilidad del dólar
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión.
El presidente de la FED, Jerome Powell, describió la reducción de un cuarto de punto porcentual del miércoles como una medida de gestión de riesgos

Hechos clave:

  • La decisión de la Fed inyecta liquidez e impulsa la demanda cripto.
  • La política monetaria de la Reserva Federal de EE. UU. ha sido durante mucho tiempo un barómetro del apetito por el riesgo global.
  • La capitalización del mercado global de criptomonedas aumentó un 1,1% a 4,19 billones de dólares en el día de hoy.
  • Los mercados de derivados experimentaron una actividad aún más fuerte.
  • Muchas de las mejores altcoins, como es el caso de MemeCore (M) o Avalanche (AVAX) están notando la influencia de recorte de la FED.

La FED recortó sus tasas este miércoles por primera vez en lo que va del año, en 0,25 puntos porcentuales (como se anticipaba), a raíz de un debilitamiento del mercado laboral. El organismo bajó el tipo de referencia y proyecta realizar dos reducciones adicionales antes de que finalice el año.

El mercado cripto notó inmediatamente el efecto, lo que impulsó tanto a ETH y BTC como a algunas de las otras mejores criptomonedas para invertir. Entre ellas, podemos destacar a M y AVAX, cuyo precio y volumen de transacciones aumentó considerablemente en las últimas 24 horas.

Los traders ya habían anticipado un recorte de tasas de la Fed

El FOMC votó 11 a 1 a favor de reducir la tasa de interés de referencia a un rango de entre el 4,00 % y el 4,25 %. La única disidencia provino del recién nombrado gobernador Stephen Miran, quien presionó por una reducción de medio punto.

Los traders estaban preparados para la medida. Los mercados de futuros monitoreados por la herramienta CME FedWatch habían asignado una probabilidad del 96% a un recorte de 25 puntos básicos, lo que hacía que la decisión fuera ampliamente anticipada.

Ese posicionamiento anticipado, creó lo que los analistas describieron como un entorno de “comprar el rumor, vender la noticia”.

El presidente de la FED, describió la reducción de un cuarto de punto porcentual del miércoles como una medida de gestión de riesgos. De hecho, también anticipó que las autoridades no tenían prisa por acelerar el ciclo de flexibilización.

Sus comentarios atenuaron las expectativas de recortes más drásticos, lo que limitó un poco el entusiasmo por ciertos activos de riesgo.

Criptomonedas como MemeCore y Avalanche se disparan ante la decisión

Andrew Forson, presidente de DeFi Technologies, predijo que los menores costos de endeudamiento eventualmente dirigirían más dinero hacia los activos digitales. A pesar de ello, los mercados de criptomonedas mantienen todavía cierta cautela.

Algunos de los activos que sí están reaccionando positivamente, son las altcoins. Algunas, como MemeCore y AVAX han crecido de forma muy marcada en las últimas horas tras la noticia de los recortes de la FED.

MemeCore (M), subió un 15,82% en las últimas horas. Por otro lado, el volumen de transacciones entre los traders también mostró un importante aumento de más del 90%.

Variación de precio de Memecore en las últimas 24 horas tras la decisión de la FED
Gráfico diario de Memecore en las últimas 24 horas. Fuente: CoinMarketCap

Por su parte, Avalanche (AVAX), una de las criptomonedas con más potencial, creció más de un 10% en el mismo período, con un aumento transaccional similar al de MemeCore.

Variación de precio de AVAX en las últimas 24 horas después de la decisión de la FED
Gráfico diario de AVAX en las últimas 24 horas. Fuente: CoinMarketCap

Aunque todavía tendremos que esperar a ver el efecto más amplio que la decisión de la FED tendrá en el mercado cripto general, muchos expertos se muestran optimistas.

