Criptomonedas Ganadoras: MYX, STBL y TST se disparan antes de la decisión de tasas de la Fed

Los inversores apuestan fuerte por las altcoins ante la inminente decisión de la Fed. Las criptomonedas ganadoras pueden ser: MYX, STBL y TST

Autor Minia Xisela Rodríguez Hechos verificados por Tania Fernández Última actualización: Septiembre 17, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: Las criptomonedas ganadoras ante la próxima decisión de tasas de la Fed, son las altcoins.

El interés abierto de las altcoins alcanza un récord de 38,9 mil millones de dólares.

Se anticipa que los recortes de tasas impulsarán el comportamiento de riesgo, con posiciones apalancadas aumentando drásticamente.

El volumen de derivados y la liquidez aumentan a medida que los inversores diversifican sus carteras en altcoins de alto potencial.

MYX, STBL y TST son tres de las criptomonedas ganadoras que más están llamando ahora la atención de los inversores.

El interés abierto en las mejores altcoins se ha disparado hasta alcanzar un nuevo récord. Esto refleja una mayor actividad especulativa en el mercado cripto antes de la decisión clave sobre las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU., prevista para hoy.

Los expertos atribuyen este aumento del interés abierto, a una combinación de expectativas macroeconómicas y la evolución del sentimiento inversor hacia este tipo de activos. Los datos de interés abierto subrayan la mayor participación de operadores institucionales y minoristas en altcoins como MYX, STBL y TST, que son algunas de las que más han subido en las últimas horas.

El aumento del interés abierto también coincide con una tendencia más amplia de diversificación

Tras un período de consolidación, los precios de las criptomonedas ganadoras han mostrado un renovado impulso alcista (especialmente para aquellas con fundamentos sólidos y una creciente adopción).

🚨 Altcoin open interest has skyrocketed to $38.9 billion ahead of the Fed's Wednesday interest rate cut decision, surpassing Ethereum's $29.4 billion and closing in on Bitcoin's $40.5 billion. This means a lot of money flowed into leveraged positions (both long and short) on… https://t.co/RFRNAN4zQx — Not Telling (@nottellingyou73) September 17, 2025

Los analistas del mercado sugieren que los operadores se están posicionando para fluctuaciones de precios tanto al alza como a la baja a corto plazo. Esta actividad especulativa ha dado lugar a diferenciales de oferta y demanda más estrechos.

También señala una mayor profundidad de la cartera de órdenes en las principales bolsas, indicando un entorno de trading más maduro y líquido.

Si bien el impacto exacto de la decisión de la Fed sigue siendo incierto, muchos analistas creen que un recorte de tipos podría impulsar el sector de las mejores criptomonedas.

Las criptomonedas ganadoras: MYX, STBL y TST

Ante la expectación de la decisión de la Fed en la próxima reunión del FOMC, muchas se están estableciendo como criptomonedas ganadoras, ideales para comprar ahora. Entre ellas, tres destacan sobremanera por su gran crecimiento en las últimas horas.

MYX, el token nativo del “Perpetual DEX” exchange: MYX Finance, está demostrando un gran rendimiento actual. En las últimas 24 horas el precio de MYX ha aumentado más de un 52%, con un incremento de volumen de operaciones en el mismo periodo de más del 200%. Es un token de gobernanza y utilidad que está atrayendo a muchos inversores.

Por otro lado, STBL se posiciona como una de las mejores altcoins para comprar ahora, con un incremento en las últimas horas de casi un 400%. Su impresionante aumento de volumen del 21.080%, la convierte en una de las criptomonedas más ganadoras en este momento. El FOMO está haciendo que suba como la espuma antes de la decisión de la Fed.

Finalmente tenemos que destacar a TST. Con un aumento de su precio de más de un 75% en las últimas horas, este token creado por el equipo de BNB Chain como parte de un tutorial en la plataforma Four.Meme está atrayendo fuertemente la atención de los inversores. Aunque inicialmente no fué pensado como un proyecto serio, sino como ejemplo educativo, su potencial de crecimiento es claro, y muestra un incremento del volumen de operaciones del 1140,75%.