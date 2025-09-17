El gigante bancario español Banco Santander lanza servicios de criptomonedas para minoristas
Hechos clave:
- El Banco Santander, amplía sus servicios de criptomonedas para inversores minoristas.
- La iniciativa constituye un elemento clave de la estrategia de modernización digital del banco.
- El objetivo es brindar a clientes minoristas acceso a criptomonedas, bajo un marco regulado y seguro.
- Los servicios estarán disponibles inicialmente en mercados seleccionados del EEE en una implementación gradual.
- La decisión refleja una tendencia más amplia en el sector bancario europeo. Las principales instituciones integran cada vez más servicios cripto.
El Banco Santander, planea expandir su oferta de cripto con más tokens y características, (como conversiones directas, cobrando un 1,49% por operación). A partir de ahora, los pequeños inversores clientes de la entidad, también podrán acceder a estos activos.
El Santander, apuesta por las mejores criptomonedas ante el crecimiento de la demanda minorista en Europa. También apunta a un creciente interés en el sector en un momento en que los bancos de EE. UU. están considerando ofertas similares, tras la reciente legislación sobre las stablecoins y el respaldo abierto del presidente Trump a la industria.
El Banco Santander busca retener a inversores más jóvenes y con conocimientos tecnológicos
Al alinear sus servicios con el nuevo marco europeo, el Banco Santander está mostrando confianza en que los bancos tradicionales pueden desempeñar un papel de liderazgo a la hora de incorporar los activos digitales al sector TradFi.
Este impulso refleja los recientes acontecimientos en Alemania. De hecho, bancos como Commerzbank y Deutsche Bank han explorado la custodia digital y los servicios de tokens.
Esto se produce en un momento en que la demanda minorista de criptomonedas en Europa sigue siendo resistente a pesar de la volatilidad.
Para el banco, esta medida también refleja un esfuerzo por retener a inversores más jóvenes y con conocimientos tecnológicos en su ecosistema.
Los expertos afirman que ofrecer criptomonedas puede ayudar al banco a captar clientes que, de otro modo, podrían trasladar sus activos a plataformas fintech.
El optimismo en torno a las criptomonedas, ha reforzado el apetito inversor por BTC y ETH. Además, en Europa la transparencia aportada por la MiCA brinda mayor protección legal a instituciones como el Santander.
La decisión del Santander, refleja una tendencia más amplia en el sector bancario europeo
A principios de este año, también presentó una plataforma de corretaje equipada con herramientas de IA (que proporcionan precios objetivo para más de 1.000 acciones europeas y estadounidenses).
El banco afirmó que la expansión hacia las criptomonedas es un paso natural para fortalecer el atractivo de Openbank entre los inversores que buscan productos diversificados, como criptomonedas con potencial.
El Banco Santander comenzará en Alemania. De esta forma, también está probando la demanda en la mayor economía de Europa, donde los bancos tradicionales han comenzado a enfrentarse a la competencia de las empresas fintech que ofrecen acceso minorista a activos digitales.
España, donde Santander tiene su sede, se sumará próximamente. Los reguladores locales se han mostrado cautelosos, pero cada vez más receptivos a las ofertas de criptomonedas bien reguladas, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley MiCA.
