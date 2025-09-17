El gigante bancario español Banco Santander lanza servicios de criptomonedas para minoristas

El gigante bancario español Banco Santander, ha anunciado la expansión de sus servicios financieros para incluir criptomonedas para minoristas. Esto marca un paso estratégico para adaptarse al creciente interés en los activos digitales

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Tania Fernández Autor Tania Fernández Acerca del autor Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 17, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: El Banco Santander, amplía sus servicios de criptomonedas para inversores minoristas.

La iniciativa constituye un elemento clave de la estrategia de modernización digital del banco.

El objetivo es brindar a clientes minoristas acceso a criptomonedas, bajo un marco regulado y seguro.

Los servicios estarán disponibles inicialmente en mercados seleccionados del EEE en una implementación gradual.

La decisión refleja una tendencia más amplia en el sector bancario europeo. Las principales instituciones integran cada vez más servicios cripto.

El Banco Santander, planea expandir su oferta de cripto con más tokens y características, (como conversiones directas, cobrando un 1,49% por operación). A partir de ahora, los pequeños inversores clientes de la entidad, también podrán acceder a estos activos.

El Santander, apuesta por las mejores criptomonedas ante el crecimiento de la demanda minorista en Europa. También apunta a un creciente interés en el sector en un momento en que los bancos de EE. UU. están considerando ofertas similares, tras la reciente legislación sobre las stablecoins y el respaldo abierto del presidente Trump a la industria.

El Banco Santander busca retener a inversores más jóvenes y con conocimientos tecnológicos

Al alinear sus servicios con el nuevo marco europeo, el Banco Santander está mostrando confianza en que los bancos tradicionales pueden desempeñar un papel de liderazgo a la hora de incorporar los activos digitales al sector TradFi.

Este impulso refleja los recientes acontecimientos en Alemania. De hecho, bancos como Commerzbank y Deutsche Bank han explorado la custodia digital y los servicios de tokens.

Esto se produce en un momento en que la demanda minorista de criptomonedas en Europa sigue siendo resistente a pesar de la volatilidad.

Para el banco, esta medida también refleja un esfuerzo por retener a inversores más jóvenes y con conocimientos tecnológicos en su ecosistema.

Los expertos afirman que ofrecer criptomonedas puede ayudar al banco a captar clientes que, de otro modo, podrían trasladar sus activos a plataformas fintech.

El optimismo en torno a las criptomonedas, ha reforzado el apetito inversor por BTC y ETH. Además, en Europa la transparencia aportada por la MiCA brinda mayor protección legal a instituciones como el Santander.

La decisión del Santander, refleja una tendencia más amplia en el sector bancario europeo

A principios de este año, también presentó una plataforma de corretaje equipada con herramientas de IA (que proporcionan precios objetivo para más de 1.000 acciones europeas y estadounidenses).

El banco afirmó que la expansión hacia las criptomonedas es un paso natural para fortalecer el atractivo de Openbank entre los inversores que buscan productos diversificados, como criptomonedas con potencial.

El Banco Santander comenzará en Alemania. De esta forma, también está probando la demanda en la mayor economía de Europa, donde los bancos tradicionales han comenzado a enfrentarse a la competencia de las empresas fintech que ofrecen acceso minorista a activos digitales.

España, donde Santander tiene su sede, se sumará próximamente. Los reguladores locales se han mostrado cautelosos, pero cada vez más receptivos a las ofertas de criptomonedas bien reguladas, especialmente tras la entrada en vigor de la Ley MiCA.