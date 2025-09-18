BTC $117,302.25 0.73%
ETH $4,596.22 2.38%
SOL $246.70 5.15%
PEPE $0.000011 5.40%
SHIB $0.000013 3.33%
BNB $1,000.04 4.76%
DOGE $0.28 5.86%
XRP $3.11 3.15%
Cryptonews Noticias de Ethereum

Ethereum apunta a los 5.500 dólares en octubre, mientras se avecina un ETF de XRP

Altcoins DeFi Ethereum Regulación XRP
A las puertas del nuevo ETF de XRP, la comunidad cripto se mantiene optimista sobre el futuro de Ethereum, y muchos predicen que su precio podría alcanzar los 5.500 dólares o más para mediados de octubre
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Ethereum apunta a los 5.500 dólares en octubre, mientras se avecina un ETF de XRP
El experto en análisis de Fundstrat, Tom Lee, ha redoblado su postura ultra optimista sobre Ethereum

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • Ethereum se ha convertido en el foco de atención de la comunidad cripto de cara a octubre.
  • Su fundador, compartió sus planes a largo plazo para la blockchain en una presentación en la Conferencia Japonesa de Desarrolladores.
  • Expertos de Fundstrat, como Tom Lee, proyectan que el Ether podría subir a 5.500 a mediados de octubre, lo que indica una fortaleza continua del mercado.
  • En un análisis publicado en X por Bitmine, se expresa que la empresa ha estado acumulando Ethereum tras el liderazgo de Lee como presidente.
  • Todo esto sucede mientras los diversos actores del mercado esperan con ansias el nuevo ETF de XRP.

El fundador de Ethereum, compartió sus planes a largo plazo para la blockchain. En la Conferencia Japonesa de Desarrolladores, ofreció información sobre el estado actual de Ethereum y sus perspectivas de futuro. Todo ello, mientras que el ánimo comunitario aumenta a la espera del próximo ETF de XRP.

El experto en análisis de Fundstrat, Tom Lee, ha redoblado su postura ultra optimista sobre Ethereum, una de las mejores altcoins. Sin embargo, la cifra que mencionó, 5.500 dólares, podría no ser la máxima, ya que espera que tanto Bitcoin como Ethereum hagan “un movimiento monstruoso” en los próximos tres meses.

Buterin garantiza que Ethereum será más eficiente y fácil de mantener y Tom Lee pronostica 5.500 dólares para octubre

Según la exposición del fundador de la blockchain en la conferencia japonesa, ha revelado su visión a largo plazo para ella. A través de ello, busca la seguridad cuántica de Ethereum, manteniendo su simplicidad para los usuarios.

Sin embargo, a pesar de sus altas ambiciones, Buterin insistió en que Ethereum también necesitaba simplificar su arquitectura. También defendió un enfoque en el que las redes de capa 2 dependen de la capa 1 para realizar tareas esenciales.

Esto permitirá que los sistemas de capa 2 de la blockchain se ocupen de la verificación y secuenciación de las transacciones, lo que mejorará la velocidad y la eficiencia general.

Por otro lado, Tom Lee de Fundstrat, ha compartido su predicción del precio de ETH (más o menos específica) para el próximo mes.

Según el analista, ETH podría alcanzar los 5.500. Sin embargo, podría no ser la máxima, ya que espera que tanto ETH como BTC hagan “un movimiento monstruoso” en los próximos tres meses, según sus propias palabras.

Ethereum (ETH)
24h7d1y

Una razón clave mencionada por Lee durante su reciente aparición en la CNBC, es la esperada flexibilización monetaria de la Fed. Esto garantizará una entrada de liquidez a los mercados, por lo que Ethereum y Bitcoin serían los principales beneficiados.

El entusiasmo se mantiene alto en la comunidad cripto ante el lanzamiento del ETF de XRP

Por otro lado, el director ejecutivo de Ripple, Garlinghouse, declaró en una entrevista que confía en que XRP se incluirá en la reserva cripto de la Casa Blanca. Garlinghouse también enfatizó que la SEC podría aprobar los ETF de XRP para finales de año.

Las declaraciones de Garlinghouse llegan en un momento en que Ripple se está convirtiendo en una potencia del sector fintech global.

Xrp (XRP)
24h7d1y

Si XRP llega a las reservas de criptomonedas de la Casa Blanca y la SEC aprueba los ETF, la altcoin podría dispararse en las listas.

Las expectativas hacen que toda la comunidad cripto se mantenga atenta y activa, y es un impulsor del optimismo en todos los ámbitos de la industria cripto.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,307,812,520,274
0.57
En el artículo
Ethereum
ETH
$4,596
2.38 %
Ethereum
XRP
XRP
$3.11
3.15 %
XRP
Bitcoin
BTC
$117,302
0.73 %
Bitcoin

Más

Noticias de Finanzas
La SEC aprueba estándares generales de cotización de ETF y pone fin al proceso individual de revisión
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-18 09:47:44
Noticias DeFi
Estas son las razones por las cuales el precio de la crypto Avalanche podría alcanzar nuevos máximos
Alberto Rodríguez De La Cruz
Alberto Rodríguez De La Cruz
2025-09-18 09:01:02
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores