Ethereum apunta a los 5.500 dólares en octubre, mientras se avecina un ETF de XRP

A las puertas del nuevo ETF de XRP, la comunidad cripto se mantiene optimista sobre el futuro de Ethereum, y muchos predicen que su precio podría alcanzar los 5.500 dólares o más para mediados de octubre

Hechos clave: Ethereum se ha convertido en el foco de atención de la comunidad cripto de cara a octubre.

Su fundador, compartió sus planes a largo plazo para la blockchain en una presentación en la Conferencia Japonesa de Desarrolladores.

Expertos de Fundstrat, como Tom Lee, proyectan que el Ether podría subir a 5.500 a mediados de octubre, lo que indica una fortaleza continua del mercado.

En un análisis publicado en X por Bitmine, se expresa que la empresa ha estado acumulando Ethereum tras el liderazgo de Lee como presidente.

Todo esto sucede mientras los diversos actores del mercado esperan con ansias el nuevo ETF de XRP.

El fundador de Ethereum, compartió sus planes a largo plazo para la blockchain. En la Conferencia Japonesa de Desarrolladores, ofreció información sobre el estado actual de Ethereum y sus perspectivas de futuro. Todo ello, mientras que el ánimo comunitario aumenta a la espera del próximo ETF de XRP.

El experto en análisis de Fundstrat, Tom Lee, ha redoblado su postura ultra optimista sobre Ethereum, una de las mejores altcoins. Sin embargo, la cifra que mencionó, 5.500 dólares, podría no ser la máxima, ya que espera que tanto Bitcoin como Ethereum hagan “un movimiento monstruoso” en los próximos tres meses.

Buterin garantiza que Ethereum será más eficiente y fácil de mantener y Tom Lee pronostica 5.500 dólares para octubre

Según la exposición del fundador de la blockchain en la conferencia japonesa, ha revelado su visión a largo plazo para ella. A través de ello, busca la seguridad cuántica de Ethereum, manteniendo su simplicidad para los usuarios.

Vitalik presented Ethereum’s roadmap at Japan Dev Conference today: short-term goals focus on scaling and increasing L1 gas limits; mid-term aims target cross-L2 interoperability and faster responsiveness; long-term vision emphasizes a secure, simple, quantum-resistant, and… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) September 17, 2025

Sin embargo, a pesar de sus altas ambiciones, Buterin insistió en que Ethereum también necesitaba simplificar su arquitectura. También defendió un enfoque en el que las redes de capa 2 dependen de la capa 1 para realizar tareas esenciales.

Esto permitirá que los sistemas de capa 2 de la blockchain se ocupen de la verificación y secuenciación de las transacciones, lo que mejorará la velocidad y la eficiencia general.

Por otro lado, Tom Lee de Fundstrat, ha compartido su predicción del precio de ETH (más o menos específica) para el próximo mes.

TOM LEE JUST SAID LIVE ON CNBC THAT #BITCOIN WILL MAKE A “MONSTER MOVE” IN THE NEXT 3 MONTHS 🚀 SUPPLY SHOCK INCOMING pic.twitter.com/0PYfQvX6XZ — Vivek Sen (@Vivek4real_) September 15, 2025

Según el analista, ETH podría alcanzar los 5.500. Sin embargo, podría no ser la máxima, ya que espera que tanto ETH como BTC hagan “un movimiento monstruoso” en los próximos tres meses, según sus propias palabras.

Una razón clave mencionada por Lee durante su reciente aparición en la CNBC, es la esperada flexibilización monetaria de la Fed. Esto garantizará una entrada de liquidez a los mercados, por lo que Ethereum y Bitcoin serían los principales beneficiados.

El entusiasmo se mantiene alto en la comunidad cripto ante el lanzamiento del ETF de XRP

Por otro lado, el director ejecutivo de Ripple, Garlinghouse, declaró en una entrevista que confía en que XRP se incluirá en la reserva cripto de la Casa Blanca. Garlinghouse también enfatizó que la SEC podría aprobar los ETF de XRP para finales de año.

Ripple’s Brad Garlinghouse declares $XRP is poised to be part of the U.S. government’s digital asset stockpile, adding that an ETF launch is expected before year-end. 🚀 pic.twitter.com/7tvlWrsMK1 — John Squire (@TheCryptoSquire) September 17, 2025

Las declaraciones de Garlinghouse llegan en un momento en que Ripple se está convirtiendo en una potencia del sector fintech global.

Si XRP llega a las reservas de criptomonedas de la Casa Blanca y la SEC aprueba los ETF, la altcoin podría dispararse en las listas.

Las expectativas hacen que toda la comunidad cripto se mantenga atenta y activa, y es un impulsor del optimismo en todos los ámbitos de la industria cripto.