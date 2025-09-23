World Liberty Financial lanzará una tarjeta de débito y una aplicación para tiendas minoristas

World Liberty Financial lanzará una tarjeta de débito y una aplicación para tiendas minoristas. La aplicación, está diseñada para fusionar transferencias entre pares con funciones comerciales

Hechos clave: World Liberty Financial, planea lanzar una tarjeta de débito integrada con USD1 y una aplicación minorista con compatibilidad con Apple Pay.

De esta forma, la empresa de la familia Trump busca una fusión de herramientas TradFi y DeFi.

WLFI confirmó que no construirá su propia cadena de bloques, sino que se centrará en productos entre cadenas y plataformas de distribución.

De acuerdo con ello, el proyecto se asocia con el segundo mayor intercambio de Corea del Sur.

Más allá de esta alianza, la compañía tiene intención de forjar vínculos nuevos con integrantes de la industria crypto.

World Liberty Financial, fundada por miembros de la familia Trump, anunció planes para lanzar una tarjeta de débito y una aplicación minorista. El hecho ha sido confirmado por Zak Folkman, cofundador de la empresa durante la conferencia Impact en Seúl.

Para impulsar sus planes, World Liberty Financial estableció una importante alianza con Bithumb, el segundo intercambio de criptomonedas más importante de Corea del Sur. Ambas compañías firmaron un memorando de entendimiento para formalizarlo.

World Liberty Financial planea lanzar su propia tarjeta de débito

WLFl, planea lanzar su propia tarjeta de débito “muy pronto”, según las palabras de Zak Folkman, durante una discusión informal en la conferencia Impact de Korea Blockchain Week 2025 en Seúl.

A mayores, también planea implementar una aplicación para comercios minoristas. Ambos proyectos forman parte de la estrategia más amplia de World Liberty para expandirse a los mercados de consumo.

Aunque los detalles de la colaboración aún no se han revelado, la firma se ha asociado con la plataforma coreana: Bithumb.

WLFI Operating Officer @zakfolkman delivering the keynote presentation at Eastpoint Seoul 🇰🇷 on the future of finance. 🦅☝️ pic.twitter.com/v0E9j5I0rn — WLFI (@worldlibertyfi) September 22, 2025

La asociación surge tras una reunión entre el director ejecutivo del intercambio, Lee Jae-won, y el cofundador de World Liberty, Eric Trump, en Bitcoin Asia 2025 en agosto. Lee Jae-won, calificó la colaboración como un “hito importante” para mejorar la competitividad internacional de la plataforma.

El anuncio de la tarjeta de débito se produce tras la expansión de la stablecoin de USD1 por parte de WLFI. A principios de este mes, la firma acuñó 100 millones de tokens adicionales en Solana.

Esta medida amplió su estrategia multicadena tras asegurar integraciones en exchanges y listados de gobernanza.

La compañía de la familia Trump sigue forjando nuevas alianzas

Corea sigue siendo uno de los cinco mercados de criptomonedas con potencial más grandes del mundo, con una capitalización que supera los 72.000 millones de dólares este año.

El proyecto se ha consolidado como una fuerza emergente en el sector al cotizar USD1 tanto en Bithumb como en Upbit.

Más allá de Bithumb, la compañía ha estado forjando nuevas alianzas en el mundo de las mejores criptomonedas. De hecho, en mayo, se asoció con Chainlink para que USD1 fuera accesible en múltiples blockchains.

Como lo expresó Folkman: “Esto no es una carrera corta, es una maratón”, refiriéndose al enfoque gradual de la compañía para forjar alianzas y productos duraderos.