BTC $112,108.28 -0.61%
ETH $4,147.23 -0.51%
SOL $216.50 -1.80%
PEPE $0.0000096 0.38%
SHIB $0.000012 0.34%
BNB $1,017.98 2.92%
DOGE $0.23 -0.03%
XRP $2.86 0.42%
Cryptonews Noticias de Blockchain

Expectativa por un indulto a CZ impulsa fuerte rally de BNB por encima de los 1.000 dólares

Altcoins Blockchain BNB
El rally de BNB ha comenzado. BNB ha subido sin parar y está alcanzando nuevos máximos. Su último pico de 1.083 dólares, demuestra la confianza de los inversores en el ecosistema de Binance.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Expectativa por un indulto a CZ impulsa fuerte rally de BNB por encima de los 1.000 dólares
Los tokens BNB, vinculados a la plataforma de intercambio de criptomonedas Binance, alcanzaron un ATH el domingo, en medio de especulaciones sobre un posible indulto del presidente Donald Trump a Changpeng Zhao

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El rally de BNB ha comenzado y parece que puede impulsar fuertemente a Binance Coin.
  • El catalizador de este hecho, es la expectativa de indulto para el fundador del intercambio.
  • El posible indulto de Zhao podría tener implicaciones significativas para Binance.
  • Es un hecho, que BNB alcanzó un nuevo ATH durante el fin de semana.
  • A pesar del optimismo de los distintos actores del mercado, el exchange sigue afrontando presiones legales y regulatorias.

El rally de BNB ha comenzado tras el último máximo alcanzado por la altcoin durante el fin de semana, cuando superó los 1.000 dólares. Esto fué posible porque los traders apostaron por la posibilidad de un indulto presidencial para el co-fundador de la plataforma.

En mayo, este reveló en un podcast que buscaba el indulto del presidente estadounidense Donald Trump, comentarios que rápidamente desataron la especulación en los mercados de criptomonedas. Los analistas afirman que este indulto tendría consecuencias descomunales para Binance, un intercambio donde aparecen las mejores criptomonedas del mercado.

Rally de BNB: la altcoin apunta a los 2000 dólares tras romper récords

Binance Coin ha estado subiendo junto con BTC últimamente y está estableciendo nuevos máximos históricos mientras atrae la atención de traders e inversores.

Hace apenas dos días, BNB alcanzó los 1.083 antes de retroceder al rango de los 1.050 dólares. Esto marcó otro hito en su repunte, que comenzó tras superar importantes niveles de resistencia a principios de año.

Bnb (BNB)
24h7d30d1yAll time

Los analistas del mercado opinan que un rally de BNB se está gestando, y esperan que apunte a 1.187 dólares. Y si BTC continúa manteniéndose estable por encima de 115.000, BNB podría subir hasta los 2.000 dólares en los próximos meses.

El último pico de BNB, demuestra la confianza de los inversores en el ecosistema de Binance. A pesar de la toma de ganancias por parte de algunos traders, la tendencia general del mercado se mantiene positiva.

A pesar del rally de BNB, Las tasas de financiación muestran que los traders apuestan contra el repunte
Las tasas de financiación muestran que los Traders en corto apuestan contra el repunte. Fuente: CoinGlass

Sin embargo, si bien las perspectivas a largo plazo parecen sólidas, los traders a corto plazo se preparan para correcciones. La acción del precio lo demuestra, y los datos indican que las tasas de financiación de los futuros de BNB cayeron a su mínimo en dos meses.

¿Por qué es importante el indulto de CZ?

Los analistas afirman que un indulto tendría grandes y positivas consecuencias para Binance, que sigue enfrentando cuestionamientos en Washington.

La senadora Elizabeth Warren presionó recientemente al Departamento de Justicia para que confirmara si la plataforma cumplía plenamente con los términos de su acuerdo de 2023 sobre lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Al mismo tiempo, Binance podría finalizar pronto un acuerdo con el Departamento de Justicia para eliminar un monitor de cumplimiento externo, según ciertos informes.

Binance también mantiene lazos con empresas vinculadas a Trump. A principios de este año, Bloomberg News informó que la compañía colaboró ​​en el desarrollo de una stablecoin emitida por World Liberty Financial Inc., la empresa vinculada a la familia Trump.

Y lo que es más obvio, el precio de BNB, una de las criptomonedas más rentables, aumentaría considerablemente dando consistencia real a la posibilidad de un rally de BNB.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$4,090,282,100,006
-3.85
En el artículo
Bitcoin
BTC
$112,108
0.61 %
Bitcoin

Más

Noticias de Bitcoin
¿Comprar Bitcoin a la caída? Analistas afirman que BTC se recuperará pronto
2025-09-23 13:53:46
Comunicados de prensa
La primera memecoin vinculada a BTC y ETH: PUMPD podría ser el mayor éxito de 2025
2025-09-23 11:31:59
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores