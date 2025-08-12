Esto es lo que dicen los datos en cadena sobre el próximo movimiento en el precio de Bitcoin

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Agosto 12, 2025

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: El precio de Bitcoin ha mantenido su impulso alcista durante la última semana,

La estabilidad del precio de BTC en torno a 120.000, se produce cuando los datos on-chain muestran ganancias históricamente elevadas.

Hasta ahora, el mercado ha podido absorber la presión de venta sin caídas significativas.

Los titulares a corto plazo son actualmente los que impulsan gran parte de la actividad de ganancias realizadas.

La ausencia de grandes ventas por parte de los titulares de largo plazo, limita la oferta disponible.

El precio de Bitcoin conserva su impulso positivo. En la última semana, registró una ganancia de aproximadamente el 4,2%, lo que lo coloca entre los activos digitales con mejor desempeño.

Según datos on-chain, los compradores a gran escala pueden estar manteniendo posiciones adquiridas a niveles de precios más bajos. También podrían estar esperando nuevas condiciones del mercado antes de volver a ingresar.

Los analistas señalan un cambio en el ciclo tradicional de precio de Bitcoin de cuatro años

Los analistas han señalado un cambio en el ciclo tradicional de precios de cuatro años de BTC, que históricamente ha experimentado picos importantes aproximadamente un año después de cada halving.

El año pasado, la criptomoneda original alcanzó los 73.000 en el tercer mes del año, mucho antes del pico típico, lo que sugiere un cambio estructural en el comportamiento del mercado, lo que ha llevado a muchos a interesarse en cómo invertir en Bitcoin.

$BTC – I’ve discovered something very interesting in the on-chain data on @coinglass_com. The price is moving up, long positions are increasing, and short positions are also rising. What does this mean? It means that shorts are being added aggressively to avoid liquidation. I… pic.twitter.com/SaNvDd7C1q — Octavian (@octaviann_1) August 11, 2025

La adopción institucional, incluyendo la aprobación y el crecimiento de los ETF de Bitcoin en EE. UU., se considera un factor clave en este nuevo ciclo.

Los datos en cadena también respaldan un mercado más equilibrado. En general, los titulares a corto plazo están reduciendo su presión de venta cerca de los 115.000 dólares. Esta tendencia se considera una señal positiva para 2025 e indica una creciente estabilidad en el precio de Bitcoin.

La participación cambiante en el mercado de Bitcoin

CryptoQuant examinó el tamaño promedio de las órdenes ejecutadas en los mercados de futuros de Bitcoin. Esto proporciona una nueva perspectiva sobre las tendencias de participación.

Tamaño de las órdenes de futuros de BTC. Fuente: CryptoQuant

Esta métrica (que divide el volumen total negociado por el número de órdenes ejecutadas), ayuda a identificar si la actividad está siendo impulsada por participantes minoristas o por traders institucionales.

Los datos de finales de 2024 y principios de 2025 mostraron períodos de dominio de las ballenas, que coincidieron con fuertes repuntes.

Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado un aumento en los pedidos minoristas más pequeños, muchos de ellos de inversores que se han interesado en cómo comprar Bitcoin con PayPal. En cambio, las operaciones impulsadas por las ballenas han disminuido.

En general, se puede decir que este cambio sugiere que los compradores a gran escala pueden estar manteniendo posiciones adquiridas a niveles de precios más bajos. O en otra tesitura, esperando nuevas condiciones del mercado antes de volver a ingresar con un volumen significativo.