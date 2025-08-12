Esto es lo que dicen los datos en cadena sobre el próximo movimiento en el precio de Bitcoin
Hechos clave:
- El precio de Bitcoin ha mantenido su impulso alcista durante la última semana,
- La estabilidad del precio de BTC en torno a 120.000, se produce cuando los datos on-chain muestran ganancias históricamente elevadas.
- Hasta ahora, el mercado ha podido absorber la presión de venta sin caídas significativas.
- Los titulares a corto plazo son actualmente los que impulsan gran parte de la actividad de ganancias realizadas.
- La ausencia de grandes ventas por parte de los titulares de largo plazo, limita la oferta disponible.
El precio de Bitcoin conserva su impulso positivo. En la última semana, registró una ganancia de aproximadamente el 4,2%, lo que lo coloca entre los activos digitales con mejor desempeño.
Según datos on-chain, los compradores a gran escala pueden estar manteniendo posiciones adquiridas a niveles de precios más bajos. También podrían estar esperando nuevas condiciones del mercado antes de volver a ingresar.
Los analistas señalan un cambio en el ciclo tradicional de precio de Bitcoin de cuatro años
Los analistas han señalado un cambio en el ciclo tradicional de precios de cuatro años de BTC, que históricamente ha experimentado picos importantes aproximadamente un año después de cada halving.
El año pasado, la criptomoneda original alcanzó los 73.000 en el tercer mes del año, mucho antes del pico típico, lo que sugiere un cambio estructural en el comportamiento del mercado, lo que ha llevado a muchos a interesarse en cómo invertir en Bitcoin.
La adopción institucional, incluyendo la aprobación y el crecimiento de los ETF de Bitcoin en EE. UU., se considera un factor clave en este nuevo ciclo.
Los datos en cadena también respaldan un mercado más equilibrado. En general, los titulares a corto plazo están reduciendo su presión de venta cerca de los 115.000 dólares. Esta tendencia se considera una señal positiva para 2025 e indica una creciente estabilidad en el precio de Bitcoin.
La participación cambiante en el mercado de Bitcoin
CryptoQuant examinó el tamaño promedio de las órdenes ejecutadas en los mercados de futuros de Bitcoin. Esto proporciona una nueva perspectiva sobre las tendencias de participación.
Esta métrica (que divide el volumen total negociado por el número de órdenes ejecutadas), ayuda a identificar si la actividad está siendo impulsada por participantes minoristas o por traders institucionales.
Los datos de finales de 2024 y principios de 2025 mostraron períodos de dominio de las ballenas, que coincidieron con fuertes repuntes.
Sin embargo, en las últimas semanas se ha observado un aumento en los pedidos minoristas más pequeños, muchos de ellos de inversores que se han interesado en cómo comprar Bitcoin con PayPal. En cambio, las operaciones impulsadas por las ballenas han disminuido.
En general, se puede decir que este cambio sugiere que los compradores a gran escala pueden estar manteniendo posiciones adquiridas a niveles de precios más bajos. O en otra tesitura, esperando nuevas condiciones del mercado antes de volver a ingresar con un volumen significativo.
