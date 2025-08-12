Los ETF de ETH superan los 1000 millones en entradas mientras el precio de la cripto sube

Aumentan las entradas institucionales a medida que los ETF de Ethereum y Bitcoin atraen 525 millones de dólares en inversiones diarias

Autor Minia Xisela Rodríguez Autor Minia Xisela Rodríguez Acerca del autor Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado... Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Agosto 12, 2025

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Hechos clave: Los ETF de ETH registran por primera vez los 1000 millones de dólares en entradas.

Los inversores institucionales están adoptando cada vez más ETF de criptomonedas.

Esta tendencia no se limita a EE. UU., sino que se observa a nivel mundial, con carteras institucionales de todo el mundo que incorporan criptoactivos.

Los avances regulatorios y la propuesta cripto sobre los planes de jubilación de Trump han sido algunos de los impulsores en el aumento de la demanda.

Este aumento de la demanda, evidencia el aumento de la fe en el potencial a largo plazo de ETH.

Según datos extraídos de SoSoValue, los ETF de ETH lograron superar los 1000 millones de dólares en entradas en un día por primera vez. ETHA de BlackRock, es responsable de la mayor parte de estas entradas (640 millones de dólares). El Fidelity Ethereum Fund (FETH) también tuvo un día fuerte con 276 millones adicionales.

Si bien ayer marcó la primera vez que los ETF de Ethereum superaron esta cifra, los fondos han registrado flujos positivos significativos durante un período prolongado. En total, los ETF cuentan actualmente con un impresionante patrimonio neto de 25.710 millones de dólares.

Los inversores institucionales recurren cada vez más a ETF de ETH y BTC

Los ETF de criptomonedas se están volviendo cada vez más populares. Sin duda, hay una especie de lucha muda Bitcoin vs Ethereum, los ETF favoritos de las grandes empresas e instituciones financieras.

Los ETF de ETH, comenzaron el mes con salidas bastante significativas. Sin embargo, ahora parece que estos productos podrán registrar otro mes de entradas masivas si la tendencia actual continúa.

En total, los ETF de Ethereum cuentan actualmente con un impresionante patrimonio neto de 25.710 millones de dólares. Esta suma representa casi el 5% de la capitalización de mercado total de la altcoin.

Datos de entradas de ETF de Ethereum. Fuente: SoSoValue

Los ETF de BTC han registrado solo entradas bastante modestas de 178,15 millones. Después de aplastar previamente a los ETF de Ether, ahora se quedan constantemente rezagados a medida que la atención se desplaza hacia la altcoin insignia, que actualmente está experimentando otro resurgimiento.

El precio de Ether se ha revalorizado significativamente

La capitalización de Ethereum también se ha revalorizado considerablemente, subiendo un 45,8% durante el último mes. De hecho, ETH se acerca cada vez más a su ATH.

En el momento de redacción de esta noticia, su precio es de 4.315 dólares, lo que representa un crecimiento del 1% en las últimas horas.

24h 7d 30d 1y All time

Según los analistas del mercado, ETH se mantiene alcista a pesar de la debilidad a corto plazo. Fundamentalmente, Ethereum se ha beneficiado significativamente de la inversión del mercado y la entrada de capital.

Uno de los impulsos recientes ha sido la constante entrada de fondos de instituciones TradFi a través de la reserva estratégica de ETH y el intercambio al contado de Ethereum, cuyo valor supera los 20.000 millones de dólares al cierre de la pasada edición.

Cabe destacar que la actividad de la red muestra una sólida perspectiva a largo plazo para el activo. Para contextualizar, el volumen de transacciones de Ethereum alcanzó un nuevo récord.

También se espera que se someta a dos importantes actualizaciones en los próximos días, denominadas Pectra y Fusaka, que se espera que mejoren el rendimiento general de la red. Por todo esto, la predicción de precio de Ethereum se muestra optimista.