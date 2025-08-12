7 IA diferentes predicen el precio de ETH – Los resultados te sorprenderán
Hechos clave:
- Los modelos de IA son cada vez más optimistas respecto al precio de ETH.
- Para ello se basan en elementos como: el contexto técnico, probabilidades basadas en modelos, avances regulatorios y el sentimiento del mercado.
- Siete IA distintas, nos dan una idea general de lo que podemos esperar de ETH a lo largo de este año.
- Pero los chatbots no solo son capaces de hacer predicciones sobre criptomonedas afianzadas.
- Muchos preguntan también a las IA sobre las nuevas preventas a seguir de cerca. Una de las más recomendadas es T6900.
Hemos preguntado a distintas IA sobre el futuro de ETH y hemos compilado sus respuestas aquí.
La combinación de las entradas hacia los ETF de Ethereum, la claridad regulatoria en DeFi y los cambios tecnológicos en la red, lo inclinan hacia el alza. Algunos expertos del mercado, afirman que la verdadera fase de “FOMO” probablemente supere su último ATH.
Con un crecimiento de más del 58% en el último año, el optimismo es obvio con respecto a ETH. Sin embargo, los modelos de IA no solo son capaces de hacer pronósticos sobre criptomonedas ya afianzadas.
El nuevo Token 6900 (T6900), es una de las nuevas criptos más recomendadas por esta nueva tecnología.
Siete IA predicen el precio futuro de ETH
Nos hemos decidido por siete chatbots distintos a los que hemos consultado para obtener una conclusión más global sobre la predicción de precio de Ethereum.
Para ello, a la hora de preguntar, hemos tenido en cuenta factores como: sentimiento del mercado, los avances del proyecto y los avances regulatorios entre otros.
1. La opinión de ChatGPT
Está claro que la lucha Bitcoin vs Ethereum continúa, aunque a nivel de mercado están ligadas. Según la IA ChatGPT, el escenario más optimista sitúa el precio ETH sobre 15.000-20.000 dólares, pero solo si se produce una alineación extraordinaria entre regulación, desarrollo técnico y sentimiento del mercado.
2. Esto es lo que ha dicho Gemini
En el caso de este chatbot, sus predicciones más optimistas sugieren que ETH podría superar su ATH y alcanzar cifras de entre 8.000 y 12.000 dólares.
3. El análisis de Deep Seek
Esta IA está en sintonía con Gemini. Su pronóstico más alcista estaría entre 8.000 y 12.000 dólares. Sin embargo remarca que se alcanzaría si la evolución técnica de Ethereum se mantiene y el mercado cripto está en modo “risk-on”.
4. La opinión de la IA de Musk: Grok
Según las predicciones de Grok, si el rally continúa como en agosto de este año, 25.000 dólares no parece descabellado en un bull run pleno.
5. Lo que ha afirmado Perplexity
Según este chatbot, y teniendo en cuenta la actual situación del mercado cripto, el rango más alcista para ETHse ubica entre 6.500 y 10.000 dólares.
6. El análisis de Microsoft Copilot
Según esta IA, cuyas predicciones se basan sobre todo en los análisis y tendencias más actuales del mercado, el precio más alcista de ETH se situaría entre 5.500-10.000 dólares.
7. Un resumen de las ideas de Claude 3
Para Claude 3, el potencial de ETH podría llevar su precio hasta los 10.000 dólares, teniendo en cuenta sobre todo el sentimiento del mercado y los últimos avances del proyecto.
T6900, la próxima preventa cripto a seguir de cerca que la IA nos recomienda
Nos hemos decidido por la IA ChatGPT a la hora de analizar nuevas criptomonedas con potencial para explotar este año. En concreto, una que nos ha llamado potentemente la atención: Token 6900.
Este nuevo token en fase temprana de preventa, ya ha recaudado fondos por casi 2 millones de dólares. Esto es impresionante si tenemos en cuenta que no lleva ni dos semanas desde su lanzamiento.
A pesar de que no posee utilidades, al contrario de lo que sucede por ejemplo con criptomonedas de inteligencia artificial, este nuevo proyecto ofrece a los primeros inversores un precio excepcionalmente bajo. Además, también existe la posibilidad de unirse al staking con un APY bastante alto.
Según la IA, T6900 ha capturado atención por su estilo irreverente y atractor de masas. Es percibido como una apuesta muy interesante para quienes buscan exposición a tokens meme con potencial de subida explosiva a corto plazo.
Para los interesados, contamos con una guía de compra completa sobre cómo comprar el Token6900.
¿Cómo ingresar temprano a la preventa del Token 6900?
1. Configura una billetera de confianza
Para comprar T6900, necesitarás antes de nada poseer una Wallet Web3 de confianza. En este caso te recomendamos: Best Wallet, que incluso te da la opción de comprar la memecoin desde su opción de “Próximos tokens” directamente.
2. Adquiere ETH o USDT
Transfiere fondos a tu wallet cripto. Si todavía no los posees, deberás comprar ETH o Tether para posteriormente comprar tokens T6900.
3. Accede al sitio web de la preventa
Una vez dentro, simplemente tendrás que conectar tu billetera cripto. En caso de que tu wallet sea Best Wallet, puedes omitir este paso, y acceder a través de su función de “Próximos tokens”.
4. Compra tokens T6900
Ahora tan solo tienes que completar el formulario de preventa, elegir el método de pago y la cantidad de tokens T6900 que quieres adquirir.
