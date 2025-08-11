Binance habilita el intercambio de cripto a moneda fiat en Europa

Binance estrena servicio de intercambio inmediato para clientes en Europa. Ahora los usuarios de la UE pueden intercambiar monedas digitales por fiat a través de Mastercard

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales , centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews . Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Binance pone a disposición de usuarios europeos el nuevo servicio de intercambio entre activos digitales y moneda local utilizando la tarjeta Mastercard.

Hechos clave: Binance estrena servicio de intercambio inmediato para clientes en Europa.

Usuarios con tarjeta Mastercard podrán intercambiar criptomonedas a fiat y retirar euros.

Esto es posible gracias a la alianza con Mastercard Move.

La nueva función sería una prueba piloto para aplicarlo a más retiros fiduciarios.

La UE está incentivando maneras seguras y escalables para unirse a los servicios digitales ahora con una wallet integral denominada EUDI.

El gigante de intercambio cripto ha estrenado el servicio de “Compra y Venta” con el que los usuarios podrán operar entre euros y criptomonedas casi en tiempo real con su tarjeta Mastercard.

La alianza entre la cartera para transferencias Mastercard Move y el exchange permite que los usuarios tengan un proceso más ágil para acceder a sus fondos y hasta ahora funciona como prueba piloto para implementarlo, mas adelante, para otras monedas locales.

Binance simplifica la venta/compra de criptomonedas

En un comunicado de prensa, el vicepresidente de fiat de Binance afirmó que “las nuevas funciones de Venta a Tarjeta y Retiro a Tarjeta optimizan y mejoran la experiencia del usuario, haciendo que los pagos de criptomonedas sean más sencillos y rápidos que nunca”.

A través de la función de “Vender a Tarjeta” los usuarios podrán retirar criptomonedas a su Mastercard, mientras que “Retirar a Tarjeta” será para quienes cuenten con saldo en euros y quieran retirarlo.

Estas funciones podrán ser ampliadas a las próximas criptos en Binance y también a otras monedas fiat entretanto evoluciona su aplicación en Europa.

Para usar estas nuevas funciones los usuarios deberán tener la última versión de Binance e ir a la sección de ‘Vender o Retirar’, vincular una tarjeta válida y seguir las instrucciones de la plataforma.

Wallet de la Comisión Europea, EUDI

A principios de año, la Comisión Europea anunció su proyecto de aplicación oficial para los ciudadanos de los Estados miembros de la UE, con el objetivo de que puedan identificarse de manera global al acceder a servicios digitales.

También brinda facilidad para acceder a las mejores preventas de criptomonedas, mejor accesibilidad en territorio europeo y finalmente, impulsar la economía.

El reglamento establecido indica que cada país deberá tener disponible al menos una versión de la EU Digital Identity Wallet (EUDI) antes del 2026.