BTC $109,240.80 0.09%
ETH $4,293.39 -2.28%
SOL $198.86 -0.64%
PEPE $0.0000094 -1.42%
SHIB $0.000012 -0.16%
BNB $844.14 -1.02%
DOGE $0.20 -3.33%
XRP $2.78 0.55%
Cryptonews Noticias de precios

Predicción del precio de XRP: Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed podrían impulsar el precio de Ripple

Altcoins precios XRP
Expertos predicen que un recorte de tasas de la Fed podría impulsar el precio de XRP y al mercado de criptomonedas.
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Autor
Minia Xisela Rodríguez
Acerca del autor

Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Tania Fernández
Autor
Tania Fernández
Acerca del autor

Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Predicción del precio de XRP: Las expectativas de un recorte de tasas por parte de la Fed podrían impulsar el precio de Ripple
Según un reconocido experto el recorte de las tasas de interés podría impulsar el precio del XRP y el mercado cripto en general

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El precio de XRP podría mostrar un significativo empuje, conforme señalan los analistas.
  • Un recorte de tasas de la Reserva Federal, podría impulsar a la altcoin y al mercado general de criptomonedas.
  • Según un experto, la posibilidad de un recorte de tasas es del 90%.
  • Un recorte de tasas similar el año pasado, provocó un aumento del 500% en el precio de XRP.
  • Los fuertes vínculos de la altcoin con la adopción institucional la hacen particularmente sensible a los cambios macroeconómicos.

El precio de XRP tuvo un desempeño difícil recientemente. Esto fué así, a pesar de ciertos logros notables. La adquisición de Rail y el lanzamiento de la tarjeta XRP (en colaboración con Gemini), junto con el sólido crecimiento de RLUSD, no lograron impulsar suficientemente a XRP.

A pesar de ello, analistas como Steph Is Crypto, creen que la próxima decisión política de la Reserva Federal podría ser un catalizador alcista para el mercado de criptomonedas en general.

Experto predice un impulso en el precio de XRP

El experto “Steph Is Crypto”, tiene la opinión que la próxima decisión política de la Fed, podría ser un agente de cambio alcista para Ripple, una de las mejores altcoins, y el mercado de criptomonedas en general.

El análisis reciente del analista, incide en la creciente probabilidad de un recorte de tasas en la reunión del FOMC, que tendrá lugar en apenas dos semanas. Si se recortan las tasas de interés, esto podría tener un aporte constructivo tanto para la reconocida altcoin, como para otras muchas criptomonedas.

En cuanto a la predicción de precio de XRP, según Steph Is Crypto el recorte de las tasas es casi una realidad. Este cambio podría afectar considerablemente a las condiciones del mercado (incluyendo a Ripple). Los inversores podrían dirigir su atención hacia activos alternativos, como las criptomonedas.

XRP, en particular, podría experimentar una fluctuación significativa en su precio si la Reserva Federal cumple con el cambio de tipos previsto.

La respuesta de XRP al posible recorte de tasas

Un recorte de tasas podría generar nuevos flujos de capital hacia XRP. En concreto, los inversores institucionales buscan condiciones favorables. Muchos esperan que XRP se beneficie del renovado interés en los activos digitales tras esta medida política.

A medida que disminuyen los costes de financiación, entra más liquidez al mercado. De esta forma, se crea un entorno ideal para el auge de los criptoactivos.

24h7d30d1yAll time

El sentimiento actual del mercado sugiere que una reducción de tipos aumentaría la confianza de los inversores en XRP, fomentando una mayor participación en el mercado.

Si la Reserva Federal recorta las tasas, el impulso para el precio de XRP podría ser similar al aumento repentino de hace un año.

Los analistas están ansiosos por ver si XRP repetirá o incluso superará su rendimiento anterior en respuesta a cambios favorables en la política monetaria.

Leer más:

+2M

Usuarios activos al mes

+250

Guías y reseñas

8

Años en el mercado

70

Autores
editors
+ 66 Más
Lista de autores

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

Visión general del mercado

  • 7d
  • 1m
  • 1a
Capitalización de mercado
$3,952,755,596,356
-3.29
En el artículo
XRP
XRP
$2.78
0.55 %
XRP

Más

Comunicados de prensa
El Token6900 sube 3 millones en preventa, últimas 24 horas para comprar temprano
2025-09-02 10:20:36
Noticias de Bitcoin
El precio de Bitcoin supera los 110.000 dólares, pero Ethereum lidera flujos institucionales
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
2025-09-02 10:10:35
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado en varios libros de la misma temática. Actualmente colabora en Cryptonews, donde su temática actual se centra en el estudio de criptomonedas y blockchain.
leer más
Crypto News in numbers
editors
Lista de autores + 66 Más
+2M
Usuarios activos al mes
+250
Guías y reseñas
8
Años en el mercado
70
Autores