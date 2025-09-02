Predicción del precio de XRP: Las expectativas de un recorte de tasas de la Fed podrían impulsar el precio de Ripple

Expertos predicen que un recorte de tasas de la Fed podría impulsar el precio de XRP y al mercado de criptomonedas.

Hechos clave: El precio de XRP podría mostrar un significativo empuje, conforme señalan los analistas.

Un recorte de tasas de la Reserva Federal, podría impulsar a la altcoin y al mercado general de criptomonedas.

Según un experto, la posibilidad de un recorte de tasas es del 90%.

Un recorte de tasas similar el año pasado, provocó un aumento del 500% en el precio de XRP.

Los fuertes vínculos de la altcoin con la adopción institucional la hacen particularmente sensible a los cambios macroeconómicos.

El precio de XRP tuvo un desempeño difícil recientemente. Esto fué así, a pesar de ciertos logros notables. La adquisición de Rail y el lanzamiento de la tarjeta XRP (en colaboración con Gemini), junto con el sólido crecimiento de RLUSD, no lograron impulsar suficientemente a XRP.

A pesar de ello, analistas como Steph Is Crypto, creen que la próxima decisión política de la Reserva Federal podría ser un catalizador alcista para el mercado de criptomonedas en general.

Experto predice un impulso en el precio de XRP

El experto “Steph Is Crypto”, tiene la opinión que la próxima decisión política de la Fed, podría ser un agente de cambio alcista para Ripple, una de las mejores altcoins, y el mercado de criptomonedas en general.

El análisis reciente del analista, incide en la creciente probabilidad de un recorte de tasas en la reunión del FOMC, que tendrá lugar en apenas dos semanas. Si se recortan las tasas de interés, esto podría tener un aporte constructivo tanto para la reconocida altcoin, como para otras muchas criptomonedas.

💥BREAKING: There’s now an 90% chance of a rate cut in September. BULLISH FOR CRYPTO & #XRP! pic.twitter.com/pMnXKoYQ5d — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) September 1, 2025

En cuanto a la predicción de precio de XRP, según Steph Is Crypto el recorte de las tasas es casi una realidad. Este cambio podría afectar considerablemente a las condiciones del mercado (incluyendo a Ripple). Los inversores podrían dirigir su atención hacia activos alternativos, como las criptomonedas.

XRP, en particular, podría experimentar una fluctuación significativa en su precio si la Reserva Federal cumple con el cambio de tipos previsto.

La respuesta de XRP al posible recorte de tasas

Un recorte de tasas podría generar nuevos flujos de capital hacia XRP. En concreto, los inversores institucionales buscan condiciones favorables. Muchos esperan que XRP se beneficie del renovado interés en los activos digitales tras esta medida política.

A medida que disminuyen los costes de financiación, entra más liquidez al mercado. De esta forma, se crea un entorno ideal para el auge de los criptoactivos.

El sentimiento actual del mercado sugiere que una reducción de tipos aumentaría la confianza de los inversores en XRP, fomentando una mayor participación en el mercado.

Si la Reserva Federal recorta las tasas, el impulso para el precio de XRP podría ser similar al aumento repentino de hace un año.

Los analistas están ansiosos por ver si XRP repetirá o incluso superará su rendimiento anterior en respuesta a cambios favorables en la política monetaria.