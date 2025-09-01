Se aproxima una nueva corrección en el precio de Bitcoin, esto es lo que dicen los analistas

El patrón de cruz reaparece en Bitcoin y divide a los analistas

Hechos clave: Un conocido criptoanalista ha llamado la atención sobre un patrón de cruz fatal, lo que en ciclos anteriores ha anticipado correcciones importantes en BTC.

Otros indicadores muestran que el mercado aún no está sobrecalentado y podría tener margen de crecimiento.

La probabilidad de una Bitcoin corrección a corto plazo aumenta, pero no hay consenso sobre si supondrá un final de ciclo.

Factores macroeconómicos, como la situación en Estados Unidos, añaden incertidumbre a la evolución del precio de BTC.

Una vez más, el activo digital más grande del mundo se encuentra en una encrucijada. El precio de BTC se mantiene por encima de los 93.050 euros, sin embargo, algunos expertos alertan de que una Bitcoin corrección más profunda podría estar esperando a la vuelta de la esquina.

La historia muestra que los ciclos no se repiten con total exactitud, pero sí con algunas mínimas similitudes, y los próximos meses serán decisivos para saber si estamos ante una simple corrección o el inicio de una tendencia bajista como se ha visto en temporadas anteriores.

Corrección para Bitcoin ¿Qué dicen los expertos?

El indicador MVRV, una de las métricas más seguidas en el análisis on-chain, ha marcado un patrón de “cruz fatal” (death cross) en Bitcoin, lo que históricamente ha anticipado caídas significativas en el precio.

La relación entre el valor de mercado y valor realizado (MVRV por sus siglas en inglés) es un indicador determinante para Bitcoin. En los últimos días se ha producido un cruce bajista entre la media móvil de 30 días y la de 365 días, fenómeno conocido como cruz fatal.

La última vez que se produjo este patrón fue en 2021, poco antes de una caída histórica durante el mercado bajista de 2022.

Según el analista de CryptoQuant Yonsei_dent, el indicador ha dado muestra de “signos de agotamiento”, lo que podría marcar un cambio de tendencia en los criptomercados.

Otros expertos, como Ali Martinez, coinciden en que esta señal sugiere un giro del impulso alcista hacia un escenario negativo.

En caso de repetirse el ciclo anterior, los precios podrían retroceder primero hacia zonas de soporte clave e incluso, en un escenario extremo, desplomarse hacia niveles mucho más bajos.

Indicadores muestran un mercado saludable

A pesar de las señales bajistas, no todo apunta a un desplome inmediato. El MVRV Z-Score, otro indicador on-chain, refleja que el mercado aún está lejos de los niveles que históricamente han marcado techos de ciclo.

En el pasado, este indicador alcanzó cifras muy elevadas justo antes de los grandes giros de tendencia. Hoy, sin embargo, se mantiene en valores relativamente bajos, lo que indica que la mayoría de los inversores no acumulan beneficios desproporcionados y el interés en nuevas criptomonedas se mantiene.

Este dato respalda la visión de que, a pesar de una posible Bitcoin corrección en el corto plazo, todavía podría quedar hueco suficiente para que la cripto marque nuevos máximos históricos, con proyecciones que señalan objetivos mucho más ambiciosos.

Factores macroeconómicos y correcciones futuras

Más allá de los indicadores técnicos, el mercado también se enfrenta a riesgos externos. El proveedor de servicios financieros cripto Matrixport ha señalado que la reciente caída coloca a Bitcoin en un punto crítico.

La firma advierte de que la debilidad estacional observada desde julio, sumada a la presión de los próximos datos de empleo en Estados Unidos, podría aumentar la volatilidad. Aunque un eventual recorte de tipos por parte de la Reserva Federal suele ser positivo para los activos de riesgo como las mejores memecoins, también suele venir acompañado de turbulencias.

De confirmarse un escenario bajista, la Bitcoin corrección podría prolongarse más de lo previsto, con un impacto directo sobre la confianza de los inversores minoristas e institucionales.

El debate entre analistas refleja la dualidad actual del mercado. Por un lado, la cruz fatal del MVRV apunta a una posible fase bajista similar a la vivida en 2021; mientras que otros indicadores sugieren que el token sigue lejos de tocar techo.

En cualquier caso, el consenso es que una Bitcoin corrección en el corto plazo es cada vez más probable. La clave estará en cómo reaccione el mercado durante de las próximas semanas y si los soportes clave soportarán la presión por las ventas.