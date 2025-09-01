BTC $108,617.21 -0.34%
ETH $4,268.49 -4.33%
SOL $196.98 -3.78%
PEPE $0.0000093 -5.37%
SHIB $0.000011 -3.27%
BNB $843.60 -2.70%
DOGE $0.20 -4.14%
XRP $2.75 -1.95%
Noticias de Blockchain

Las principales criptomonedas experimentan caídas de precio: ETH y XRP

Blockchain Criptomonedas Ethereum XRP
Ethereum retrocede tras liquidaciones de ETFs y XRP defiende el soporte de 2,70 dólares, mientras que el apoyo institucional mantiene la esperanza de recuperación en el mercado.
Autor
Marianny Márquez
Autor
Marianny Márquez
Más sobre el Autor/a
Hechos verificados por
Marina Flores
Editora de contenidos
Marina Flores
Acerca del autor

Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,...

Más sobre el Autor/a
Última actualización: 
Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.
Por qué confiar en CryptoNews

Históricamente, septiembre ha experimentado caídas en el mercado, los inversores se centran en sacar ganancias, la actividad onchain disminuye y los precios de las criptomonedas se estancan.

Hechos clave:

  • Septiembre, históricamente, ha sido un mes de caídas de las criptomonedas.
  • Ripple disminuyó un 1,4% mientras que Ethereum lo hizo un 7%.
  • Ethereum se ha visto afectado por las liquidaciones en corto plazo de ETF, pero métricas onchain pueden favorecelerlo.
  • XRP enfrenta una corrección, analistas llaman a “defender los 2,70 dólares”.

Septiembre inició con las principales criptomonedas experimentando caídas en sus precios, Ethereum (ETH) bajó 7% y Ripple (XRP) lo hizo en un 1,4%.

Sin embargo, el apoyo institucional y la acumulación en las criptomonedas más fuertes apuntaría al optimismo de los inversores, pero manteniendo la cautela debido a que las correcciones podrían continuar.

¿Se estanca el rally de Ethereum?

Luego de llegar a su máximo en agosto, el precio de Ethereum retrocede a 4.400 dólares, lo que lleva a dudar a los inversores de si será una corrección temporal o debido a razones más profundas.

Aunque la adopción institucional sigue en auge y las métricas de la red han cerrado con números históricos en volumen y transacciones, el peligro que podría enfrentar ETH al corto plazo, es el aumento repentino de oferta debido a las salidas de las gestoras de activos de los ETF por parte de BlackRock y Fidelity.

La resistencia sobre los 3 dólares hace retroceder a XRP

Los holders de XRP han visto muy buenos rendimientos los últimos dos meses, un crecimiento del 34%. Además, las métricas on-chain estiman que las ballenas están creciendo en la criptomoneda y el volumen está sobre los 5,9 mil millones de dólares, sin embargo, la clave aún está en superar los 3,40 dólares.

Analistas positivos, como Ali, previenen una subida del precio siempre y cuando no se rompa el soporte de 2,70 dólares.

Ahora bien, las instituciones más fuertes como BlackRock y MicroStrategy se encuentran en una fase acumuladora, la adopción cripto se ve con buenos ojos para el futuro y septiembre abre con el lanzamiento de una de las nuevas criptomonedas más esperadas de la empresa vinculada a Donald Trump, World Liberty Financial (WLFI).

Lo que podría augurar buenas noticias para el mercado si la adopción continúa y la SEC favorece a las regulaciones, continuando con la apertura de los ETFs que se esperan, como el de Solana, XRP o uno de los más mediáticos de las mejores memecoins, Dogecoin.

Leer más:

Las mejores ICO

Ofertas de criptomonedas a seguir de cerca

