Las principales criptomonedas experimentan caídas de precio: ETH y XRP
Históricamente, septiembre ha experimentado caídas en el mercado, los inversores se centran en sacar ganancias, la actividad onchain disminuye y los precios de las criptomonedas se estancan.
Hechos clave:
- Septiembre, históricamente, ha sido un mes de caídas de las criptomonedas.
- Ripple disminuyó un 1,4% mientras que Ethereum lo hizo un 7%.
- Ethereum se ha visto afectado por las liquidaciones en corto plazo de ETF, pero métricas onchain pueden favorecelerlo.
- XRP enfrenta una corrección, analistas llaman a “defender los 2,70 dólares”.
Septiembre inició con las principales criptomonedas experimentando caídas en sus precios, Ethereum (ETH) bajó 7% y Ripple (XRP) lo hizo en un 1,4%.
Sin embargo, el apoyo institucional y la acumulación en las criptomonedas más fuertes apuntaría al optimismo de los inversores, pero manteniendo la cautela debido a que las correcciones podrían continuar.
¿Se estanca el rally de Ethereum?
Luego de llegar a su máximo en agosto, el precio de Ethereum retrocede a 4.400 dólares, lo que lleva a dudar a los inversores de si será una corrección temporal o debido a razones más profundas.
Aunque la adopción institucional sigue en auge y las métricas de la red han cerrado con números históricos en volumen y transacciones, el peligro que podría enfrentar ETH al corto plazo, es el aumento repentino de oferta debido a las salidas de las gestoras de activos de los ETF por parte de BlackRock y Fidelity.
La resistencia sobre los 3 dólares hace retroceder a XRP
Los holders de XRP han visto muy buenos rendimientos los últimos dos meses, un crecimiento del 34%. Además, las métricas on-chain estiman que las ballenas están creciendo en la criptomoneda y el volumen está sobre los 5,9 mil millones de dólares, sin embargo, la clave aún está en superar los 3,40 dólares.
Analistas positivos, como Ali, previenen una subida del precio siempre y cuando no se rompa el soporte de 2,70 dólares.
Ahora bien, las instituciones más fuertes como BlackRock y MicroStrategy se encuentran en una fase acumuladora, la adopción cripto se ve con buenos ojos para el futuro y septiembre abre con el lanzamiento de una de las nuevas criptomonedas más esperadas de la empresa vinculada a Donald Trump, World Liberty Financial (WLFI).
Lo que podría augurar buenas noticias para el mercado si la adopción continúa y la SEC favorece a las regulaciones, continuando con la apertura de los ETFs que se esperan, como el de Solana, XRP o uno de los más mediáticos de las mejores memecoins, Dogecoin.
Leer más:
- Aumento de la actividad en cadena para Ethereum: 340.000 millones de dólares en agosto
- Ethereum podría ser la elegida de Wall Street: Jan van Eck
- ¿Hay riesgos de una mayor caída de Bitcoin?