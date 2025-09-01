Las principales criptomonedas experimentan caídas de precio: ETH y XRP

Ethereum retrocede tras liquidaciones de ETFs y XRP defiende el soporte de 2,70 dólares, mientras que el apoyo institucional mantiene la esperanza de recuperación en el mercado.

Históricamente, septiembre ha experimentado caídas en el mercado, los inversores se centran en sacar ganancias, la actividad onchain disminuye y los precios de las criptomonedas se estancan.

Hechos clave: Septiembre, históricamente, ha sido un mes de caídas de las criptomonedas.

Ripple disminuyó un 1,4% mientras que Ethereum lo hizo un 7%.

Ethereum se ha visto afectado por las liquidaciones en corto plazo de ETF, pero métricas onchain pueden favorecelerlo.

XRP enfrenta una corrección, analistas llaman a “defender los 2,70 dólares”.

Septiembre inició con las principales criptomonedas experimentando caídas en sus precios, Ethereum (ETH) bajó 7% y Ripple (XRP) lo hizo en un 1,4%.

Sin embargo, el apoyo institucional y la acumulación en las criptomonedas más fuertes apuntaría al optimismo de los inversores, pero manteniendo la cautela debido a que las correcciones podrían continuar.

¿Se estanca el rally de Ethereum?

Luego de llegar a su máximo en agosto, el precio de Ethereum retrocede a 4.400 dólares, lo que lleva a dudar a los inversores de si será una corrección temporal o debido a razones más profundas.

Aunque la adopción institucional sigue en auge y las métricas de la red han cerrado con números históricos en volumen y transacciones, el peligro que podría enfrentar ETH al corto plazo, es el aumento repentino de oferta debido a las salidas de las gestoras de activos de los ETF por parte de BlackRock y Fidelity.

La resistencia sobre los 3 dólares hace retroceder a XRP

Los holders de XRP han visto muy buenos rendimientos los últimos dos meses, un crecimiento del 34%. Además, las métricas on-chain estiman que las ballenas están creciendo en la criptomoneda y el volumen está sobre los 5,9 mil millones de dólares, sin embargo, la clave aún está en superar los 3,40 dólares.

Bullish path for $XRP: – defend $2.70,

– break $2.90,

– then target $3.70. pic.twitter.com/eZbNh3ZP5C — Ali (@ali_charts) September 1, 2025

Analistas positivos, como Ali, previenen una subida del precio siempre y cuando no se rompa el soporte de 2,70 dólares.

Ahora bien, las instituciones más fuertes como BlackRock y MicroStrategy se encuentran en una fase acumuladora, la adopción cripto se ve con buenos ojos para el futuro y septiembre abre con el lanzamiento de una de las nuevas criptomonedas más esperadas de la empresa vinculada a Donald Trump, World Liberty Financial (WLFI).

Lo que podría augurar buenas noticias para el mercado si la adopción continúa y la SEC favorece a las regulaciones, continuando con la apertura de los ETFs que se esperan, como el de Solana, XRP o uno de los más mediáticos de las mejores memecoins, Dogecoin.