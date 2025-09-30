El precio de Bitcoin vuelve a superar los 114.000 dólares

Noche contrastada para el mercado de las criptomonedas con grandes market cap como el Bitcoin al alza y retrocesos significativos para varias altcoins.

Autor Matías Calderón Velarde Autor Matías Calderón Velarde Acerca del autor Apasionado por el mundo cripto, Matías explora la diversidad de temáticas ofrecidas por este sector redactando cada día noticias sobre Bitcoin, Ethereum, altcoins y mucho más. Más sobre el Autor/a Compartir Copiado Hechos verificados por Marina Flores Editora de contenidos Marina Flores Acerca del autor Marina se desempeña como editora sénior de Cryptonews. Con amplios conocimientos en el mercado de las criptomonedas y las finanzas, busca facilitar información de calidad a nuestros lectores,... Más sobre el Autor/a Última actualización: Septiembre 30, 2025

Aviso legal: las criptomonedas son una clase de activos de alto riesgo. Este artículo se ofrece con fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Al utilizar este sitio web, acepta nuestros términos y condiciones. Podemos utilizar enlaces de afiliados dentro de nuestro contenido y recibir comisiones.

Por qué confiar en CryptoNews Cryptonews ha cubierto los temas de la industria de las criptomonedas desde 2017, con el objetivo de proporcionar información útil a nuestros lectores. Nuestros periodistas y analistas tienen una amplia experiencia en análisis de mercado y tecnologías blockchain. Nos esforzamos por mantener altos estándares editoriales, centrándonos en la precisión de los hechos y la presentación de informes equilibrados en todas las áreas, desde criptomonedas y proyectos blockchain hasta eventos de la industria, productos y desarrollos tecnológicos. Nuestra presencia continua en la industria refleja nuestro compromiso de brindar información relevante en el cambiante mundo de los activos digitales. Lea más sobre Cryptonews. Divulgación de anuncios: Creemos en la transparencia total con nuestros lectores. Algunos de nuestros contenidos incluyen enlaces de afiliados y podemos ganar una comisión a través de estas asociaciones.

Hechos clave: Tras una noche favorable para algunos repuntes, el BTC superó nuevamente los 114.000 dólares, para volver a caer hacia los 113.000 dólares.

La mayor criptomoneda logró acercarse a los 115.000 dólares sin poder superarlos.

Las principales altcoins del mercado como ETH y BNB también disfrutaron de algunas ganancias.

Bitcoin (BTC) 24h 7d 30d 1y All time

La alza no fue para todas las criptomonedas del mercado pero si para los “pesos pesados” como Bitcoin, ETH o BNB.

Bitcoin nuevamente a la alza

Tras una noche positiva pero mayormente tranquila, el precio del Bitcoin vuelve a superar los 114.000 dólares. Si bien todavía faltan por añadir aproximadamente 10.000 dólares para un nuevo máximo histórico, el BTC no se quedó quieto en la noche anterior concretizando una subida del 2,2% en las últimas 24 horas.

Para ser más exactos, en este periodo de tiempo, el Bitcoin pasó de un precio de casi 112.000 dólares a más de 114.000 dólares acercándose momentáneamente a unos 115.000 dólares que no pudieron ser.

Ganancias para las altcoins de mayor market cap

Además de la mayor criptomoneda del mercado, la noche también fue aprovechada para algunas de las principales altcoins. Si bien no ocurrió ninguna explosión masiva de precios en el top 100 por market cap, tanto la capitalización de Ethereum como la capitalización de Binance coin repuntaron al alza.

Tras haber recuperado los 4.000 dólares en los días anteriores, el precio de ETH siguió con su movimiento alcista superando temporalmente los 4.200 dólares. Sin embargo, desde entonces, volvió a situarse en torno a los 4.184 dólares.

Para el BNB, la tendencia semanal sigue siendo de las más positivas posibles con unas últimas 24 horas marcadas por un color verde dominante.

La criptomoneda nativa del exchange Binance volvió a situarse por encima de los 1.000 dólares con una nueva subida diaria del 1,30%.

En la parte negativa, algunas criptomonedas que integran el top 100 por capitalización de mercado sufrieron un fuerte retroceso como Plasma (XPL), uno de los últimos lanzamientos del mercado, que retrocedió por un total de 13,67% en las últimas 24 horas. Además, IP de Story bajo un 10,57% mientras HYPE de Hyperliquid perdió más o menos un 5%.