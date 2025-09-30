BTC $113,007.48 0.56%
El precio de Bitcoin vuelve a superar los 114.000 dólares

Noche contrastada para el mercado de las criptomonedas con grandes market cap como el Bitcoin al alza y retrocesos significativos para varias altcoins.
El precio de Bitcoin vuelve a superar los 114.000 dólares

Hechos clave:

  • Tras una noche favorable para algunos repuntes, el BTC superó nuevamente los 114.000 dólares, para volver a caer hacia los 113.000 dólares.
  • La mayor criptomoneda logró acercarse a los 115.000 dólares sin poder superarlos.
  • Las principales altcoins del mercado como ETH y BNB también disfrutaron de algunas ganancias.

Bitcoin (BTC)
24h7d30d1yAll time

La alza no fue para todas las criptomonedas del mercado pero si para los “pesos pesados” como Bitcoin, ETH o BNB.

Bitcoin nuevamente a la alza

Tras una noche positiva pero mayormente tranquila, el precio del Bitcoin vuelve a superar los 114.000 dólares. Si bien todavía faltan por añadir aproximadamente 10.000 dólares para un nuevo máximo histórico, el BTC no se quedó quieto en la noche anterior concretizando una subida del 2,2% en las últimas 24 horas.

Visualización del precio de Bitcoin en TradingView

Para ser más exactos, en este periodo de tiempo, el Bitcoin pasó de un precio de casi 112.000 dólares a más de 114.000 dólares acercándose momentáneamente a unos 115.000 dólares que no pudieron ser.

Ganancias para las altcoins de mayor market cap

Además de la mayor criptomoneda del mercado, la noche también fue aprovechada para algunas de las principales altcoins. Si bien no ocurrió ninguna explosión masiva de precios en el top 100 por market cap, tanto la capitalización de Ethereum como la capitalización de Binance coin repuntaron al alza.

Tras haber recuperado los 4.000 dólares en los días anteriores, el precio de ETH siguió con su movimiento alcista superando temporalmente los 4.200 dólares. Sin embargo, desde entonces, volvió a situarse en torno a los 4.184 dólares.

Para el BNB, la tendencia semanal sigue siendo de las más positivas posibles con unas últimas 24 horas marcadas por un color verde dominante.

Visualización de precio de BNB en TradingView

La criptomoneda nativa del exchange Binance volvió a situarse por encima de los 1.000 dólares con una nueva subida diaria del 1,30%.

En la parte negativa, algunas criptomonedas que integran el top 100 por capitalización de mercado sufrieron un fuerte retroceso como Plasma (XPL), uno de los últimos lanzamientos del mercado, que retrocedió por un total de 13,67% en las últimas 24 horas. Además, IP de Story bajo un 10,57% mientras HYPE de Hyperliquid perdió más o menos un 5%.

