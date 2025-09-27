Tras el final del ciclo alcista de BTC, DeepSeek analiza las próximas altcoins a seguir
Hechos clave:
- Ahora el Bitcoin está marcando precios a la baja. Ha disminuido casi 14% desde su ATH.
- DeepSeek ha pronosticado cuatro criptomonedas que podrían tener éxito luego del ciclo alcista de BTC.
- La IA de código abierto predice el comportamiento de Solana, Chainlink y Ondo Finance.
- Varios analistas predicen una baja del mercado, mientras otros concluyen que el análisis debe ser más profundo.
Se predice que el BTC terminó su ciclo alcista luego de haber llegado a nuevos niveles históricos en su precio y haber recaudado millones en los ETF al contado, pero todo ciclo llega a su fin eventualmente y la volatilidad hace que sea casi impredecible saber cuándo será el próximo repunte.
Los seguidores del mercado han usado a la IA de DeepSeek para pronosticar qué criptomonedas podrían triunfar y a dónde podría rotar el capital una vez el Bitcoin pierda protagonismo.
DeepSeek predice cuatro criptomonedas con narrativa sólida
La IA de código abierto ha destacado en el nuevo nicho de la tecnología gracias a su capacidad lógica y a menor costo que sus otros competidores. En esta oportunidad, al preguntarle sobre alternativas al BTC luego de su ciclo alcista mencionó cuatro puntuales: Solana (SOL), rápida y con gran ecosistema, Chainlink (LINK) y Ondo Finance (ONDO), claves en el nicho de la tokenización de activos.
Solana (SOL)
La cultura viral de las memecoins entre 2023-2024 hizo que la actividad en Solana aumentara exponencial hasta convertirse hoy en día en la segunda blockchain con mayor TVL.
DeepSeek destaca la resiliencia del ecosistema de SOL al superar con éxito problemas de red y ganando confianza en sus usuarios.
El bot afirma que de continuar la narrativa de las mejores memecoins, Solana estaría ampliando su actividad, atrayendo más usuarios y su capital.
Chainlink (LINK)
DeepSeek nombra a Chainlink como “la empresa de servicios públicos”, un proyecto que se basa en oráculos para pasar información del ‘mundo real’ a la blockchain con una de las narrativas más sólidas que satisface al movimiento de tokenización de activos del mundo real.
Sus acuerdos con el Departamento de Comercio de EE. UU., SWIFT e instituciones de renombre les dan seguridad a los inversores en cuanto al proyecto.
La IA china le da tanta importancia a la criptomoneda que asegura que “sin Chainlink, la narrativa RWA es casi imposible”, colocándola como una de las criptomonedas con más futuro.
Ondo Finance (ONDO)
Con respecto a la última criptomoneda que analiza DeepSeek, Ondo Finance no se trata de un proyecto con un ‘puede ser’, es una institución establecida que tokeniza activos reales como bonos del Tesoro de EE. UU. y acciones que permiten ganar a los holders rendimientos en la blockchain.
La evolución de este sector hacia los bienes raíces o materias primas podría ser un catalizador alcista una vez el capital empiece a formar un ciclo fuera del BTC.
¿Qué esperar del BTC luego del ciclo alcista?
Hay posiciones encontradas sobre el fin del ciclo alcista del Bitcoin, hay algunos analistas que auguran el comienzo del declive natural del mercado, luego del tiempo al alza.
El crítico del BTC y escritor estadounidense, Peter Schiff, mencionó que la criptomoneda ya estaría a la baja y que el precio “no está a la altura de las expectativas”.
En contraste hay otras opiniones que dictan que el Bitcoin debe analizarse en un contexto más amplio por la importancia que está tomando en el mercado financiero, con correcciones que ahora no significan ‘amenazas’ para el activo sino fases de consolidación del precio y abre la puerta a nuevos inversionistas.
