El precio de Bitcoin supera los 110.000 dólares. ETH alcanza máximos históricos mientras las instituciones buscan inversiones a largo plazo

Hechos clave: El precio de Bitcoin coge un nuevo impulso hasta sobrepasar los 110.000.

Sin embargo, muchos inversores profesionales están dejando de lado BTC y optando directamente por Ethereum.

El apetito institucional por ETH está alcanzando alturas sin precedentes.

Esta ola de compras institucionales impulsó a Ethereum a nuevos máximos históricos en agosto.

La rotación de ballenas de Bitcoin y los productos de inversión en Ethereum generan 8 mil millones de dólares.

El precio de Bitcoin comienza a estabilizarse. Esta consolidación en torno a los 110.000, se produce en medio de un aumento de la presión bajista en todo el mercado, según el análisis y el respectivo informe que Glassnode compartió el lunes.

Por su parte, la ola de adopción institucional, impulsó a ETH a nuevos máximos históricos en agosto. Cabe destacar que la mayoría de estas compras se destinaron a inversiones a largo plazo, lo que apoya el impulso sostenido del precio de una de las mejores altcoins del mercado.

El precio de Bitcoin se estabiliza. ¿Es el comienzo de una recuperación?

El precio de Bitcoin comienza a consolidarse. BTC intentó una nueva ola de recuperación desde la zona de 107.350 dólares. De hecho, logró superar las resistencias de 108.200 y 108.400 dólares.

Aunque este puede ser un buen momento para saber cómo comprar Bitcoin, si la criptomoneda insignia no supera la resistencia de 110.500 dólares, podría iniciar una nueva caída.

“Los volúmenes más bajos durante las fluctuaciones de precios suelen reflejar una convicción o un sesgo más débiles tras la tendencia reciente, lo que indica incertidumbre en el sentimiento del mercado”, declararon los analistas.

De hecho, la participación moderada sugiere que las presiones bajistas siguen dominando el panorama del mercado.

A pesar de todo, la adopción institucional de Bitcoin, junto con el creciente interés en la tokenización, podría ayudar a impulsar su precio al alza en los próximos meses.

ETH atrae 8 mil millones de la rotación de ballenas de Bitcoin e inversores institucionales

Una ballena clave de Bitcoin inició una rotación de capital estratégica de BTC a ETH el lunes. Esta ballena vendió 2000 BTC y destinó la totalidad de las ganancias a la compra de ETH.

Since Aug 20, the Bitcoin OG has sold 35,991 $BTC($4.04B) and bought 886,371 $ETH($4.07B) at a 0.0406 rate on #Hyperliquid. He still holds 49,634 $BTC($5.43B) in 4 wallets. pic.twitter.com/ns7T1zMtAO — Lookonchain (@lookonchain) September 1, 2025

En concreto, Matt Hougan (CIO de Bitwise), ha expresado que cada vez más inversores profesionales dejan de lado BTC y optan directamente por Ethereum como su primera inversión en criptomonedas.

Ether se ha considerado durante mucho tiempo la puerta de entrada a los activos digitales. BTC ahora comparte protagonismo con Ethereum.

ETH se integra de forma natural en las carteras de quienes ya invierten en tecnologías innovadoras.

Con la tokenización y las stablecoins cobrando impulso, se espera que el flujo institucional hacia ETH siga cogiendo cada vez más tracción.