El lanzamiento del token WLFI dispara las tarifas del gas de Ethereum

El desbloqueo del token WLFI mostró una fuerte demanda, pero también subrayó la necesidad de Ethereum de mejoras de escalabilidad a pesar de las soluciones de Capa 2
Minia Xisela Rodríguez
Minia Xisela Rodríguez
Como ingeniera, Minia X. Rodríguez ha adquirido una sólida formación de base científica y nuevas tecnologías. Centrada en este nicho, durante años se ha dedicado a la escritura y ha participado...

Tania Fernández
Tania Fernández
Esta editora y escritora, es una apasionada del mundo de las finanzas y las criptomonedas. Ha escrito numerosos artículos para diversos medios escritos del sector financiero y de cultura general. A...

El lanzamiento del token WLFI dispara las tarifas del gas de Ethereum
El lanzamiento del token WLFI impulsó una actividad masiva de Ethereum, enviando las tarifas de gas a máximos de 2021

Por qué confiar en CryptoNews

Hechos clave:

  • El token WLFI inició oficialmente su evento de reclamo de tokens ayer día 1 de septiembre.
  • Se desencadenó una avalancha de transacciones en la red Ethereum e impulsó las comisiones de gas a niveles de tres dígitos.
  • El evento, alcanzó el nivel más alto desde el auge de la Web3 en 2021.
  • La fuerte demanda, subrayó la necesidad de mejoras de escalabilidad de la red Ethereum a pesar de las soluciones de Capa 2 existentes.
  • Mientras la actualización de Ethereum fracasa, piratas informáticos explotan la vulnerabilidad EIP-7702 para robar tokens WLFI.

El desbloqueo del token WLFI, desencadenó un gran revuelo en el mercado. El volumen de operaciones en 24 horas superó los 1.800 millones de dólares en CEX y DEX. Sin embargo, el alto volumen también tuvo claros efectos en la red. Las tarifas de gas de Ethereum se dispararon hasta tres dígitos.

Mientras esto sucede, los hackers están explotando sistemáticamente la actualización EIP-7702 de Ethereum para robar tokens WLFI, según investigadores de seguridad de SlowMist.

El debut del token WLFI impulsa una actividad masiva de Ethereum

El lanzamiento de una de las que ya se considera una de las mejores altcoins, impulsó una actividad masiva de Ethereum, enviando las tarifas de gas a máximos de 2021 y revelando desafíos de escalabilidad en curso.

Este evento, marca un hito clave para el token WLFI, pero también expone los cuellos de botella en Ethereum bajo condiciones de alto tráfico.

WLFI utiliza un plan de desbloqueo gradual para reducir la presión de venta y contribuir a la estabilidad de precios. Ayer, el primer 20% de las criptomonedas de preventa (aproximadamente el 5% del suministro total) se desbloqueó mediante el contrato inteligente “Lockbox” para que los primeros inversores los reclamaran.

El 80% restante se liberará gradualmente mediante votaciones de gobernanza comunitaria. Los tokens de los fundadores y del equipo permanecen bloqueados al inicio para alinear los incentivos.

El desbloqueo desencadenó un gran revuelo en el mercado. El alto volumen también tuvo claros efectos en la red. El contrato inteligente WLFI se convirtió en uno de los principales consumidores de gas en Ethereum.

Las transacciones diarias superaron los 1,58 millones y las direcciones activas diarias superaron las 550.000. Esta actividad facilitó la determinación del precio del token WLFI y afectó considerablemente los costes operativos de Ethereum.

El proyecto cripto WLFI de Trump bajo ataque

Según SlowMist, varios poseedores de tokens WLFI perdieron sus activos luego de que los piratas informáticos combinasen el robo de claves privadas con la implementación de contratos delegados maliciosos.

Cuando los usuarios transfieren ETH por gas o reciben tokens como WLFI, los contratos maliciosos redirigen inmediatamente todos los fondos a direcciones controladas por los atacantes, dejando las billeteras comprometidas permanentemente.

La actualización EIP-7702 fue diseñada para mejorar la experiencia del usuario de Ethereum al permitir que las billeteras ejecuten contratos inteligentes sin convertirse permanentemente en direcciones basadas en contratos.

El objetivo era reducir las tarifas del gas a través de transacciones agrupadas y permitir la liquidación utilizando criptomonedas distintas de ETH.

Aunque buscaba mejorar la experiencia del usuario y reducir costos, las desventajas en términos de seguridad han eclipsado estos beneficios, ya que los usuarios se enfrentan a amenazas que les cuestan la billetera.

Leer más:

