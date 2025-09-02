El lanzamiento del token WLFI dispara las tarifas del gas de Ethereum

El desbloqueo del token WLFI mostró una fuerte demanda, pero también subrayó la necesidad de Ethereum de mejoras de escalabilidad a pesar de las soluciones de Capa 2

Hechos clave: El token WLFI inició oficialmente su evento de reclamo de tokens ayer día 1 de septiembre.

Se desencadenó una avalancha de transacciones en la red Ethereum e impulsó las comisiones de gas a niveles de tres dígitos.

El evento, alcanzó el nivel más alto desde el auge de la Web3 en 2021.

La fuerte demanda, subrayó la necesidad de mejoras de escalabilidad de la red Ethereum a pesar de las soluciones de Capa 2 existentes.

Mientras la actualización de Ethereum fracasa, piratas informáticos explotan la vulnerabilidad EIP-7702 para robar tokens WLFI.

El desbloqueo del token WLFI, desencadenó un gran revuelo en el mercado. El volumen de operaciones en 24 horas superó los 1.800 millones de dólares en CEX y DEX. Sin embargo, el alto volumen también tuvo claros efectos en la red. Las tarifas de gas de Ethereum se dispararon hasta tres dígitos.

Mientras esto sucede, los hackers están explotando sistemáticamente la actualización EIP-7702 de Ethereum para robar tokens WLFI, según investigadores de seguridad de SlowMist.

El debut del token WLFI impulsa una actividad masiva de Ethereum

El lanzamiento de una de las que ya se considera una de las mejores altcoins, impulsó una actividad masiva de Ethereum, enviando las tarifas de gas a máximos de 2021 y revelando desafíos de escalabilidad en curso.

Este evento, marca un hito clave para el token WLFI, pero también expone los cuellos de botella en Ethereum bajo condiciones de alto tráfico.

Good morning fam. the $WLFI launch day recap: • token debuts on CEXs and DEXs at ~$0.30

• presale participants rush to claim 20% unlocked tokens

• gas fees spike above 200 gwei, swap costs hit hundreds of dollars

• three whale wallets move $51M worth of tokens straight to… pic.twitter.com/L1iXXePPis — Alex / AI Experiments (@byalexai) September 2, 2025

WLFI utiliza un plan de desbloqueo gradual para reducir la presión de venta y contribuir a la estabilidad de precios. Ayer, el primer 20% de las criptomonedas de preventa (aproximadamente el 5% del suministro total) se desbloqueó mediante el contrato inteligente “Lockbox” para que los primeros inversores los reclamaran.

El 80% restante se liberará gradualmente mediante votaciones de gobernanza comunitaria. Los tokens de los fundadores y del equipo permanecen bloqueados al inicio para alinear los incentivos.

El desbloqueo desencadenó un gran revuelo en el mercado. El alto volumen también tuvo claros efectos en la red. El contrato inteligente WLFI se convirtió en uno de los principales consumidores de gas en Ethereum.

Las transacciones diarias superaron los 1,58 millones y las direcciones activas diarias superaron las 550.000. Esta actividad facilitó la determinación del precio del token WLFI y afectó considerablemente los costes operativos de Ethereum.

El proyecto cripto WLFI de Trump bajo ataque

Según SlowMist, varios poseedores de tokens WLFI perdieron sus activos luego de que los piratas informáticos combinasen el robo de claves privadas con la implementación de contratos delegados maliciosos.

Cuando los usuarios transfieren ETH por gas o reciben tokens como WLFI, los contratos maliciosos redirigen inmediatamente todos los fondos a direcciones controladas por los atacantes, dejando las billeteras comprometidas permanentemente.

又遇到一位玩家多个地址的 $WLFI 都被盗事件，看了下盗窃手法，又是 7702 delegate 恶意合约利用，前提也是私钥泄露，黑客在目标钱包地址上提前埋伏好恶意的 7702 delegate 地址，之后将目标地址所有 ETH 及价值 token（比如这里是 $WLFI）转走，一点渣渣都不剩，如果用户转入 ETH 当… https://t.co/YyVvMPwaGM — Cos(余弦)😶‍🌫️ (@evilcos) September 1, 2025

La actualización EIP-7702 fue diseñada para mejorar la experiencia del usuario de Ethereum al permitir que las billeteras ejecuten contratos inteligentes sin convertirse permanentemente en direcciones basadas en contratos.

El objetivo era reducir las tarifas del gas a través de transacciones agrupadas y permitir la liquidación utilizando criptomonedas distintas de ETH.

Aunque buscaba mejorar la experiencia del usuario y reducir costos, las desventajas en términos de seguridad han eclipsado estos beneficios, ya que los usuarios se enfrentan a amenazas que les cuestan la billetera.